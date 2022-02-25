【晨希／摘自《看天下》2021年第33期】

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從巴學園畢業後，黑柳徹子進入了中高連讀的香蘭女子學校，畢業後入學東洋音樂學校(現在的東京音樂大學)，就讀於聲樂科。

那時候她還不知道未來要幹什麼。受木偶劇的影響，1952年，19歲的黑柳徹子應聘為日本廣播協會放送劇團的演員。理由很簡單，她希望日後可以為自己的孩子讀童話書。

此時，黑柳徹子身上還留有「問題兒童」的影子─投遞簡歷時，日本廣播協會要求現場投遞，而黑柳徹子選擇了郵寄，被警告一次；參加筆試，記錯考場，差點兒遲到；答題卡字跡潦草且被橡皮擦出一個洞；在「優點」一欄大寫特寫，「缺點」一欄用兩行字草草收尾…

即便如此，黑柳徹子還是從6000多名應聘者中脫穎而出，成為日本廣播協會的一員。後來，面試官告訴她：「你的筆試和面試成績都非常糟糕，但是對電視這個新興媒介來說，錄用一個像你這樣一無所知的人或許更合適。」

在那個年代，電視是新興事物，美國全國廣播公司製作人來進行指導時說，人類文明走向光明還是墮落，世界各國相互理解還是爆發戰爭，很大程度上將會受到電視的影響。黑柳徹子對此深信不疑─她出生於1933年，經歷過東京大轟炸，是堅定的反戰人士。

1953年，她作為日本廣播協會第一位電視女演員出道。黑柳徹子主演了廣播劇，成為日本最早的配音演員。當感到自己演技欠佳時，她果斷地辭去工作，前往紐約留學。一年後，黑柳徹子突然收到朝日電視臺的電話，問她願不願意做新聞節目的主持人。

在此之前，日本的電視節目主持人以男性為主，女性只能站在一邊，穿著統一的白色襯衣配半身裙，沒有多餘的臺詞。為了不招致女性觀眾的反感，電視臺選拔的女主持人幾乎都曾為家庭主婦。38歲仍然未婚的黑柳徹子顯然不符合條件。製作人告訴她，他們尋找的就是像黑柳徹子這樣不被固有觀念束縛的人，她可以在節目上暢所欲言，也可以隨意選擇服裝。

1973年，黑柳徹子結束留學生活，告別已進入談婚論嫁階段的愛人，獨自回國。

就這樣，黑柳徹子成為日本第一位新聞女主持人；《徹子的房間》開播至今，也成為日本最長壽的電視談話節目。身處以「男性社會」著稱的電視新聞界，黑柳徹子堅持節目不做任何剪輯，像直播一樣呈現嘉賓最真實的狀態，避免斷章取義。她是一個非常好的傾聽者，始終表現出極強的好奇心，但不管對方是多麼重要的人物，她都不會刻意迎合對方。她的尖銳犀利，使她成為昭和時代男尊女卑社會中一個特殊的存在。

如果將人生比作四季，那麼黑柳徹子的人生可能只有春季和夏季。她的活力和好奇心，是節目長久持續下來的重要原因。

工作之餘，黑柳徹子有過多次戀愛經歷，但終生未婚。在婚姻和事業之間，她毫不猶豫地選擇後者。30多歲時，黑柳徹子在美國遇到喜歡的人，但為了工作，二人開始了長達40年的跨國戀。在愛人去世後，黑柳徹子再也沒有戀愛過。

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1937年，小林宗作創建了巴學園。小林先生常說：「無論哪個孩子，都具有優良的品質。在一個人成長的過程中，會受到很多影響，有來自環境的影響，也有來自成年人的影響，那些優良品質可能會受到損害。所以，我們要早早地發現這些優良的品質，把孩子培養成富有個性的人。」

黑柳徹子回憶道：「如果當初去的不是巴學園，沒遇到小林老師，那麼不管我做什麼，可能都會被貼上『壞孩子』的標籤，在自卑的情緒下成長。」後來黑柳徹子考上大學、進入演藝圈，經歷了很多挫折，但在她內心深處始終有一種「不可思議的自信」。黑柳徹子覺得，這種自信是小時候小林老師埋下的種子。

還有一個人對黑柳徹子產生了很大的影響，那就是她的母親黑柳朝。

直到黑柳徹子滿20歲後，母親才第一次和黑柳徹子提起小學退學這件事。黑柳徹子說：「如果當時媽媽就告訴我原因，那麼當我走進巴學園時，會是怎樣沮喪和惴惴不安啊！擁有這樣一位母親，我實在很幸運。」

老師和家長對她的尊重和保護，使黑柳徹子即便不知道自己能做什麼，仍堅信自己一定能做成些什麼。

在丈夫去世前，黑柳朝一直是家庭主婦。70歲時，她開始寫作，並成為暢銷書作家。黑柳朝是一位充滿活力的老太太，80多歲時還與一位英國人展開新的戀情。

黑柳徹子意識到，自己在《徹子的房間》中採訪了近萬人，但唯獨沒有坐下來和母親好好地聊一聊。

黑柳徹子問：「等媽媽百歲時，我可以出一本採訪媽媽的書嗎？」

黑柳朝當即說：「太有意思了，不過還是別等到100歲了，現在就趕緊問吧。」那一年，黑柳朝95歲。書寫成之後不久，黑柳朝便去世了。

現在，每當快到母親節時，黑柳徹子都會拿出一塊玻璃鎮紙翻來覆去地看。色彩繽紛的鎮紙上，用英文寫著「DON'T FORGET YOUR MOTHER」(別忘了你媽媽)，這是母親送給她的禮物。

有一段時間，黑柳徹子沉迷於收集各式各樣的鎮紙，雖然媽媽不能理解，但還是買了一塊鎮紙送給她。黑柳朝說，她這麼做並不是為了讓黑柳徹子不要忘記她，只是覺得寫著字的鎮紙很稀奇。

作為母親，黑柳朝或許不能理解黑柳徹子所有稀奇古怪的愛好和行為，但她都選擇了尊重，這讓黑柳徹子非常感激。

黑柳朝在給朋友的留言中寫道：「黑柳徹子自幼是個率真的孩子。不過這種率真，別人也許看不出來，那是一種名副其實的率真。如果不是這樣，她不可能在那麼繁忙的工作中，50年如一日耿直而又快活地走過來。」

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現在，當年的「小豆豆」已經變成老婆婆，但從老師和母親那裡得到的愛，黑柳徹子想要傳遞給全世界的孩子。

黑柳徹子用《窗邊的小豆豆》的版稅，設立了「小豆豆基金」，用於資助聽覺障礙兒童進行話劇表演。

在《徹子的房間》節目中，每次黑柳徹子都會身著華麗的裙子，1萬多期節目從未重複過。每年的耶誕節前後，黑柳徹子都會把當年在節目裡穿過的衣服進行拍賣，所得收入全額捐出，用來幫助那些孤兒。

1984年，黑柳徹子開始擔任聯合國兒童基金會親善大使。她為非洲兒童四處奔走，訪問了近40個國家，並透過媒體的力量為貧困兒童募捐。她去了那麼多次非洲，卻一次也沒看到過非洲的動物。在那些自然條件極度惡劣的地區，人尚且在挨餓，動物更是無法生存。黑柳徹子總說，真想讓非洲的孩子看一看大象和長頸鹿。

如今，88歲的黑柳徹子仍活躍在電視螢幕上，《徹子的房間》也保持著每日更新的頻率。

黑柳徹子喜歡喜劇。她說，日常生活中的悲劇已經夠多了，在舞臺上，她希望能為觀眾帶來快樂。

黑柳徹子打算90歲開始學習政治，如果順利，到100歲時，就可以轉型為拿著麥克風的新聞記者。為了那時能擠得過年輕記者，黑柳徹子每天都在練習體操。此前，聽說印度深蹲有利於健康，黑柳徹子就將50個深蹲作為自己的日課持續了20多年。

2016年，黑柳徹子開通了社交帳號，分享自己的日常，粉絲數量已經達到100多萬人。

她還像年輕時的「小豆豆」一樣，喜歡穿漂亮的裙子，追最新的韓劇。作為大熊貓的「頭號迷妹」，在1972年大熊貓「康康」赴日時，她特意「翹班」去上野動物園後門蹲守，只為看一眼運送大熊貓的卡車；在節目中，如果邀請到帥氣的嘉賓，她會激動地說個不停。

黑柳徹子說：「我思考自己從小豆豆時期到現在到底哪裡變了，可能稍稍成熟了一些，可一旦遇見什麼有趣的事兒，我還是會撲上去。這份心性完全沒有變，用史瓦希利語講就是totto(豆豆)，它的意思就是『小孩子』。」 圖/讀者雜誌