【陌上／摘自廣西師範大學出版社《仁慈江湖》一書】

中國人的辭彙中，「恩」是個意味深長的字眼。恩賜、恩澤、恩寵、恩惠…恩重如山，知恩圖報。

然而，唐朝有個「恩重如仇」的故事，頗可玩味。

唐肅宗時有個官員叫李勉，自幼勤讀經史，成年後沉靜文雅、清正嚴峻，素有德望，不威而治。李勉任開封縣尉時，有一次審問獄囚，注意到其中有個人神色自若，對答不俗。李勉突生感動，就釋放了他。

此後過了數年，李勉被罷官，閒遊來到河北地界，竟偶然碰見了那個被他釋放的囚犯。囚犯十分高興，把李勉帶回家裡，好生招待。

囚犯悄聲告訴妻子說：「這就是讓我活命的恩人，我們怎麼報答他呢？」妻子說：「給他一千匹上好的絹緞，夠嗎？」他說：「不夠。」妻子說：「兩千匹夠嗎？」他還是說：「不夠。」妻子說：「如果這樣還不夠報答，不如殺了他。」囚犯瞬間愣怔，但轉念一想，又覺得有道理。

囚犯的家僕在旁邊聽到這番話，心下同情李勉，就偷偷把囚犯夫妻密謀的事情告訴了李勉。李勉匆忙穿好衣服，上馬逃逸，連夜跑了一百多里，到了一家旅店。

店主人說：「這片區域晚上多有猛獸出沒，你怎麼敢獨自走夜路呢？」李勉猶豫一番後，把原因講給店主人聽。話還沒說完，忽然有個人從梁柱上跳下來，嗟歎道：「我差點誤殺了品行高尚的人。」話音未落，人就消失了。次日天還沒亮，那個「梁上君子」攜帶著囚犯夫婦的頭，來給李勉看。

我在李肇的《唐國史補》中讀到這個故事，到此處，才明白「梁上君子」應該是那囚犯夫婦雇用的刺客。

二

自幼習得的倫理教育，讓我們熟知太多「快意恩仇」的故事：春秋戰國的趙氏孤兒恩仇、大仲馬的基度山恩仇、金庸的書劍恩仇…白居易說過「何異浮生臨老日，一彈指頃報恩仇」，陸遊說過「恩仇快報復，禍福出笑顰」，龔自珍說過「吟到恩仇心事湧，江湖俠骨恐無多」，魯迅先生說過「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。

這些恩與仇，大都是功利糾結出來的累贅。

與人結識，我不想要恩重如山，更不想要恩重如仇，只想要一點不妨害公義的寡淡。

交朋友也一樣，先看這個人淡不淡，再看這個人有趣還是無趣。

日常寡淡從容，遇變崖岸不移，去看侯孝賢的《刺客聶隱娘》，再讀幾遍韓昌黎的《送李願歸盤谷序》，就會明白，氣韻恬淡的人，身上會散發出或隱或現的懾人光芒。

三

其實關於李勉，還有另外兩個小故事，值得寫在這裡：

李勉少年時家境貧寒，在梁宋地區(今河南開封商丘一帶)遊歷，與一個儒生同住一家客棧。儒生病重，臨死前將自己帶的銀子交給李勉道：「希望你用這些錢將我埋葬，多餘的銀子就送給你。」李勉答應了，卻在安葬儒生後，暗中將剩下的銀子放在棺材下面。後來，儒生的家屬前來道謝，李勉與他們一同挖開墳墓，拿出銀子交還他們。

李勉為江西觀察使時，部下有人因父親生病，按照迷信的方法，製作了一個木偶，寫上李勉的姓名和官位，埋在土中。後來，此事被人告發。李勉說他是為父親禳災，值得同情，沒有追究此事。

可見，恩德不作為恩怨的尺度，人情簡約作為情義的境界，古已有之。

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