【梁衍軍／摘自《北京青年報》2021年10月14日，本刊節選】

2021年10月2日，搜救犬冰潔去世。至此，參與2008年汶川地震救援的67隻搜救犬全部回歸「汪星」。

放眼世界，許多勇敢的搜救犬都在救援路上留下了身影，書寫了無數動人的故事。

土豆是一隻土生土長的福島狗，2011年6月出生時恰逢福島核電站洩漏事故，牠的主人被迫撤離時只好把土豆和牠的兄弟姐妹託付給日本非營利組織「動物關愛中心」。土豆的兄弟姐妹很快被領養，只剩下土豆無人領養，因為牠的膽子太小了，一點點動靜都能嚇到牠，所以土豆在訓練後去參加搜救犬認證考試，也是屢考不中。

搜救犬考試一般每年在日本的不同地區舉行兩次，每次通過率都不超過30%，且動物關愛中心從來沒有成功培養過一隻混血搜救犬。土豆從2012年秋天開始，考了10次都沒能通過，再考不上，土豆就要接近日本搜救犬退休的年齡了─牠們一般會在10歲左右退休。

為了讓土豆通過考試，馴導員會把牠帶到市區散步，讓牠習慣人群也克服恐懼，在這期間有很多人鼓勵土豆，但也有很多人批評動物關愛中心「強狗所難」，土豆本來就不適合當搜救犬，為什麼要「趕鴨子上架」。

所幸在2017年6月，土豆最終通過了搜救犬考試。牠沒有辜負那些對牠有信心的人，上崗之後不僅去學校做「演講」示範，還去社區參加搜救模擬演習，2019年還幫助警方在山梨縣尋找失蹤女孩。

土豆不屈不撓，考了11次才當上搜救犬的故事被當作教材，呈現在部分日本六年級學生的德育課本上，還有兩本兒童讀物和一本圖畫書將土豆當成主角，向孩子們講述牠是如何克服自身弱點、走上搜救犬道路的。

2017年9月19日，一場7.1級的地震襲擊了墨西哥中部的莫雷洛斯州，在悲痛和驚慌中，一隻8歲的拉布拉多搜救犬出現在人們的視野中：牠戴著護目鏡，穿著特製的小靴子，穿梭在地震後的廢墟中。牠連續工作了好幾個小時，最後救出了52名被困者。這隻搜救犬和墨西哥藝術家弗里達‧卡羅同名，牠在地震中的英勇表現讓很多墨西哥人感到振奮，他們感謝弗里達，也感謝所有搜救人員─有人把弗里達紋在了手臂上，還有壁畫家在墨西哥城為弗里達畫了一幅大型壁畫。

壁畫的靈感源於瓜達羅佩聖母像─弗里達戴著牠的護目鏡微笑著，被墨西哥的國花大麗菊和大朵大朵的玫瑰圍繞，整個畫面色彩十分豐富。畫家用8天時間畫完了這幅巨型壁畫，壁畫就在臨時設立的地震救援中心對面的樓房上，每次來這裡尋求幫助的人看到這幅壁畫，都會感受到莫大的鼓舞，甚至有觀眾為畫家做了一條項鍊，並附上感謝信，感謝他對弗里達的喜愛以及對墨西哥的幫助。

2019年，弗里達在服役9年後光榮退休，墨西哥海軍軍犬部隊為牠舉行了歡送儀式。在服役期間，弗里達在墨西哥、海地、瓜地馬拉和厄瓜多爾共參加了53次救援行動。現在，這位「女強人」正在一個小城鎮中安度晚年，順便幫助海軍訓練下一代搜救犬，退休生活非常充實。

2019年7月，澳洲突發山火，著火面積超過100萬公頃，大片森林和農田被毀，包括蝙蝠、兩棲動物和昆蟲在內的近30億動物死亡或流離失所，澳洲的國寶無尾熊也在其列。

據統計，有6萬多隻無尾熊受到這場山火的影響，牠們或失去了棲息地，或因為脫水、饑餓、應激反應而受傷，或被大火活活烤死…在人類搜救無尾熊的同時，有一隻名叫貝爾的搜救犬也加入了搜救隊伍。

貝爾是一隻澳洲柯利犬，在成為搜救犬之前，牠是一隻被遺棄的寵物狗。因為患有強迫症，牠精力過於旺盛，喜歡啃咬東西，即使獨自在家也會上躥下跳。無奈之下，貝爾的前主人將牠送到了收留所，希望牠能找到更合適的收養人。

幸運的是，貝爾遇到了澳洲陽光海岸大學的工作人員，他們見到貝爾的第一眼就知道貝爾可能不是隻好的寵物狗，但牠精力旺盛且喜歡追逐，這無疑能讓牠成為一隻優秀的搜救犬。

2019年澳洲山火期間，尋找無尾熊一直是一項艱巨的任務，因為無尾熊太安靜了，牠們總是喜歡坐在樹上一動不動，山火退後，牠們會回到原來的樹上，被火燎過的皮毛讓牠們看起來和樹融為一體。這時候，貝爾靈敏的嗅覺就派上了用場。

從2019年11月到2020年4月，貝爾和牠的團隊共發現了100多隻無尾熊，這可是一項了不起的成就。貝爾的工作也為澳洲陽光海岸大學的「環境保護探測犬計畫」增添了研究價值，作為計畫的一部分，貝爾和牠的4位小夥伴還會繼續參與這類搜救活動。

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