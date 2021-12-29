一把琴一支筆

聯合新聞網 / 讀者雜誌

【月亮狗／摘自上海譯文出版社《珍物：中國文藝百人物語》一書】

我的舊東西很多，且大都保存完好。女兒的乳牙、口水巾，熱戀時情人傳真來的思念信、生日時收到的一雙膠鞋，小時候家裡用的湯碗、娘給我縫的內褲，十七年前去外地錄音時在路邊工地撿的一塊石頭，高中聯考二度名落孫山的成績單。當然，還有幾十年來部分歌詞的原稿。然後，就是這支筆了。

我一直是個學習很差的孩子，十幾年的學生生涯於我是一個不斷被告知不會有出息的過程。可想而知，當時我在試卷上寫出來的東西經常不符合標準答案，是錯的，因此常被老師體罰。所以，當手上握著一支筆的時候，我想的常是，我將要面對挫敗和指責了。

出於這樣的原因，我對執筆書寫這件事從來就是膽怯、不自信的。所以我放棄筆，拿起琴。而生命之弔詭在於我選擇了懷抱琴，琴又指使我拾起了筆。幸好這一回合我略占上風。

現在回想起來，寫歌創作對當時二十歲出頭、想盡辦法避免回家送瓦斯的我來說，其實更像在舉行一種儀式。在極大強度的體力勞動之後，一把琴與一支筆讓我不再是瓦斯行的工人。琴與筆是我在創作的這個儀式中啟動另一個靈魂，經營另一個身分，通往另一個世界的法器。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2022年1月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌

相關新聞

一把琴一支筆

我一直是個學習很差的孩子，十幾年的學生生涯於我是一個不斷被告知不會有出息的過程。

「跛腳鳥｣的救贖

1903年，莫娣出生在加拿大新斯科舍省的一個平民家庭，因為患先天性關節炎，發育不良的身體不可控制地彎曲，小小年紀就佝僂如老嫗，加之跛腳，她被周圍的人惡毒地稱為「跛腳鳥」。

搜救犬的故事

放眼世界，許多勇敢的搜救犬都在救援路上留下了身影，書寫了無數動人的故事。

同一屋簷下

香港電視劇的經典臺詞「一家人最重要的是整整齊齊」，現在當真難以做到。

如果父母老後難相處

面對難相處的父母，儘管父母的情況各有不同，但處理關係的核心原則是相同的，那就是：理解、接納、有度。 理解─學會理解父母內心深處的痛苦，那正是他們難纏行為的根源。

當劫匪遇到中國菜

劫匪們很喜歡吃中國菜，將番茄炒雞蛋澆在米飯上，用勺子不停地往嘴裡送西芹炒肉。劫匪首領一次又一次添菜，一次又一次添飯，吃得額頭上都滲出了汗珠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。