【屈志／摘自台海出版社《一讀就上癮的中國史2》一書】

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西元前206年，咸陽。秦王子嬰穿素服，乘白色馬車出城，親手把皇帝玉璽交給劉邦，大秦帝國宣告滅亡。

秦人都成了亡國奴，但大家很高興，因為劉邦剛入城就約法三章：「殺人者死，傷人及盜抵罪，除此以外的秦法全部廢除…你們支持不支持啊？」

生活能夠便利，當然支持啊。於是秦人紛紛帶著家中的牛羊、酒肉去軍隊慰勞戰士。看著他們飽經風霜的臉龐，秦人都露出了老父親般的微笑。

本來是一件值得慶賀的事，卻馬上被劉邦叫停。「我們的糧食多著呢，不用麻煩父老鄉親，這些慰問品你們都拿回去吧，給老婆孩子解解饞。」

剛入咸陽一個月，劉邦就深得民心，秦人生怕他不能做秦王。成績歸成績，態度是態度。雖然秦人都很支持劉邦，但他還是壓住了心中欲望的小火苗，遠離咸陽，駐軍霸上，揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。

12月中旬，項羽來了。他帶著整整40萬大軍，攻破函谷關，一口氣來到戲西，聽聞劉邦的所作所為後，他很生氣：「我們在巨鹿大戰秦軍，這個傢伙倒是撿了便宜。」

對於讓劉邦抄近道的楚懷王，項羽也懷恨在心。「這麼好的事，也不先想想我，你不過就是個放羊娃，沒有項家，你能當楚王嗎？」項羽寫了一封請柬，派人送給劉邦：「咱們哥倆兒好久不見，我的心裡藏了好多知心話，想在酒宴上說給你聽。」

地點：鴻門。

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按照司馬遷在《史記》中的說法：范增希望項羽把劉邦當場斬殺，但項羽的心太大，一不小心就讓劉邦給溜了，最終丟掉江山。婦人之仁，豎子不足與謀啊。字裡行間都能看出，太史公對項羽的失敗有多麼痛心疾首。可項羽真的能殺劉邦嗎？我們不妨看看項羽真正的實力。

起兵之初，項梁和項羽殺了會稽郡守，並召集郡裡的人宣布起義，然後派人到各縣招兵，共得8000人，因此江東8000子弟兵就是項家的基本盤。渡過淮河後又收了英布、蒲將軍等人，兵力達到六七萬。值得注意的是：英布、蒲將軍等人並不是項家的嫡系，而是原本就有獨立的軍隊，他們只是看重項家的名聲和地位才帶兵投靠的，屬於合夥人。巨鹿之戰結束後，項羽成為諸侯上將軍。在聚集了其他諸侯的軍隊後，他才有了40萬大軍。這種關係更遠了，連合夥人都算不上，充其量只能算盟友。

對項羽來說，劉邦和英布原本是一樣的角色，可在楚懷王的挑撥下，他卻逐漸成長為可以封王的諸侯。所以在鴻門宴上，項羽的底牌只有六七萬人，其他諸侯都是利益結合體，和劉邦沒有本質上的區別。而劉邦有10萬軍隊。和項羽不同，劉邦的將軍基本都是豐、沛老鄉，士兵也是一路上招來的，沒有一支軍隊具有獨立性。劉邦小而美，項羽大而散。

如此一來，事情就明白了：在鴻門宴，項羽根本不能殺劉邦，殺劉邦只需片刻，可他那10萬軍隊該如何善後呢？

殺人容易善後難。勝利從來不是靠殺人得來，只有恰當地分配利益，讓大家各取所需，才能取勝。范增就是沒想明白這一點。

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當然，項羽可以橫下一條心，在鴻門宴之前號召大家打敗劉邦，然後瓜分關中地盤。

這也沒什麼，大家出來混，無非就是想出頭。可後果會很嚴重。

3年前，大家都是大秦帝國的百姓，陳勝起義釋放了大量「創業」機會，讓普通人也能登臺表演。但是慢慢地，形勢變了。陳勝、吳廣被拍到了沙灘上，取而代之的是六國王室的後代，他們紛紛復辟舊國。此時已和戰國時代不同，戰國時代的六國是幾百年貴族掌握優勢社會資源，其他人只能仰人鼻息。

可如今呢，大家站在同一條起跑線上。在前線衝鋒陷陣的是軍人，在後方渾水摸魚的依然是老爺們兒。陳勝都說了：「王侯將相，寧有種乎？」恰好，隨項羽入關的諸侯都是六國大將，他們也想得到封賞，比如封地、封爵等等，這也不枉大家出來幹一場。

而這些人中，功勞最大的就是劉邦。楚懷王封他為武安侯，並且獲得滅秦的大功，麾下又有10萬大軍，論地位、論功勞、論聲望，除了項羽，沒有人能超過劉邦。

項羽雖然出身舊貴族，可在六國王室面前依然是小字輩。在巨鹿大戰後，項羽只得到上將軍的名號，卻沒有任何實惠，他迫切需要鞏固自己的勝利果實。六國已經全部復國了，哪還有多餘的地盤呢？好辦，重新劃分一下唄。而他需要拉攏的支持者就是諸侯大將。

項羽、劉邦、入關諸侯其實都是一條繩上的螞蚱，他們有共同的利益、共同的訴求、共同的地位。項羽怎麼對待劉邦，可被很多人盯著的。大家都是一個戰壕的兄弟，立了功，你就把人家殺掉，那以後誰敢跟你混？

只有劉邦安好，諸侯才有晴天。項羽一旦發兵攻打劉邦，就等於徹底清空了自己的信譽度。出來混，一旦失去了信譽，就是砸了自己的招牌。

想打仗，也得在確立自己的最高地位之後。除了項莊舞劍，劉邦從來沒有性命之憂。

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鴻門宴其實是和平談判，項羽不想也不能要劉邦的命，他要的只是江湖地位，只要劉邦低頭，依然認他做大哥，其他都好說。

劉邦也很聰明。「我來咸陽只是替你打前站，安排好住宿、伙食，一心在霸上等待大哥到來。至於封閉函谷關，也是為防備其他盜賊而已。」一句話：「項大哥，風裡來雨裡去，我跟定你了。」

劉邦一旦表態，其他諸侯也紛紛跟進，項羽終於結成了統一戰線，成為軍隊的唯一代言人。下面就是和六國舊貴族掰腕子了。

當然，項羽還是很講禮節的，他先請示楚懷王：「秦國亡了，接下來該怎麼辦呢？」楚懷王寫信來：「如約。」意思是按照之前的約定，先入關中者為王，劉邦都低頭了，楚懷王還想著用劉邦來制衡項羽呢。於是，楚懷王被尊為義帝。

項羽可能會想：「你屢次為難我，現在就到湖南去摸魚吧，再也別回來。」心機、權術只是手段，實力才是根本。然後項羽對諸侯說：「開始創業時，立六國只是手段，不過是權宜之計，真正立功的是我們。」

所謂「十八路諸侯」，其中有14個是追隨項羽入關的六國將軍，至於趙、韓、燕王等人，都被縮小地盤，實力大不如前。最大的勝利者恰恰是項羽，他從一個沒有地盤的將軍，通過分封，把名氣和威望轉化為實力，占據梁、楚九郡，號稱「西楚霸王」。地盤最大、名分最高，依然是大哥。此時的項羽到達了人生巔峰，然而，巔峰過後便是萬丈深淵。

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其實項羽並沒有滿足所有人的欲望，這就導致分封體系存在潛在威脅，時刻會有人冒出來掀桌子。比如陳餘，他是有實力的，但項羽說他沒有入關，所以就不給王位，只給了3個縣。結果陳餘出兵打敗張耳，被趙歇封為代王。比如田榮，他是資格最老的起義者。因為沒有幫項梁，又不追隨項羽攻打秦國，所以也沒有得到封賞，結果呢，田榮趕走齊王田都，殺死膠東王，自立為齊王。

作為首領，項羽太感情用事了。其實在那個年代，只要立功就有封地才是主流，大家出來混就是希望有封地，要有屬於自己的土地才安心。而項羽有點任人唯親，只有和他親近的人才有好處，和他關係疏遠的人連湯都喝不上。這樣一來，關係疏遠的人只能自力更生。於是韓信、陳平都走了，田榮、陳餘也反了，一手好牌被他打得稀巴爛。

看看劉邦是怎麼做的吧。韓信滅齊國後，想做齊王，於是他請求劉邦正式任命。劉邦很生氣：「我可以封，但你不能來要。」但張良踩了一下他的腳，他馬上就明白過來了。人家手上有幾十萬大軍呢，可不能得罪，於是他馬上派人去正式冊封。垓下之戰時，韓信按兵不動，劉邦又給他加封了土地。

彭越、英布也是一樣，只要能給的都給。這才是將領作風，不以個人的感情為判斷依據，而是冷靜分析現實，然後做出最準確的決定。

西元前202年，劉邦在定陶稱帝。項羽想做卻沒有做成的事被劉邦順利收尾，他滿足了大部分人的利益需求，幾百年的亂世也就此終結。

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想瞭解楚漢戰爭，不可不知鴻門宴。這是一次成功的統一戰線「教程」，也是一次不成功的利益分配案例，它總結了反秦戰爭的成果，也開啟了江山爭霸的序幕。

飯局開始前，項羽和劉邦是戰友；飯局結束後，項羽和劉邦是敵人。歸根結底，成功者都有相似之處，有多少人，就有多大的平臺。

勝利者不僅要能力超群，更要有大平臺賦予的光環和助力。只有當能力和平臺相結合，才能爆發出超強的戰鬥力。但是話又說回來，勝利者也不能把平臺的光環當作自己的能力，將二者分開看更好。

生活中，我們經常會聽到有人抱怨「人走茶涼」，這句話有一定道理。因為一旦沒有了支持者和平臺，也就相當於被請下了桌子，何止茶涼，連茶杯都摸不到。

西元前206年，項羽手中的茶杯冒著熱氣，茶水溢出，竟有些燙手，但5年後就徹底涼透。那年，劉邦的茶杯尚溫。

圖/讀者雜誌