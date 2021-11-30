【新春／摘自《中國青年報》2021年8月31日，本刊節選】

面對難相處的父母，儘管父母的情況各有不同，但處理關係的核心原則是相同的，那就是：理解、接納、有度。

理解─學會理解父母內心深處的痛苦，那正是他們難纏行為的根源。

阿圖‧葛文德說：「老年是一系列連續不斷的喪失。」在生命的下行階段，人往往同時面臨著多重失去：退休，失去為之奮鬥一生的事業；身體功能退化，視力、聽力、行動力逐漸衰退；身邊人一個個離去，兄弟、配偶、友伴…習以為常的獨立生活也走向終結：喪失駕駛能力，被迫搬到養老院或子女家，不但失去熟悉的環境，隱私也難以保障。一位百歲老人曾如此感慨：「生活中最好的事就是能自己上廁所。」最終，每個人還要面對死亡的臨近。

老化從方方面面對一個人身心的自我平衡造成重大威脅。而很多人自身又存在著人格障礙和心理問題，不能坦然面對失落，因此會出現憂慮、抑鬱、偏執，還有人會苛責旁人以掩飾自己正失去掌控力的事實。理解父母出現嚴重的「難相處」行為，是因為他們無法接納自己面臨的處境和失去的事物。更多地瞭解挖掘他們的成長過程和人生經歷，發現隱藏在問題行為背後的、折磨他們一生的心理問題，做子女的才能放下憤怒，轉為同情。

接納─不抵禦、不批判、不說服。

正如很多父母嘴上總掛著一個「別人家的孩子」，很多子女心裡也有一對「別人家的父母」，慈愛、開明、熱愛生活、與時俱進。那是我們心目中理想父母的形象。和父母相處，做子女的也要放棄不切實際的期待。接納父母獨特的個性，正視並允許他們在性格上有自己的問題，而且要明白那些問題未必能隨著時間改善，反而會因老年病痛和失落而變得更加嚴重。爭執或勸告並不能讓他們「正常點」，耗費心力想去改變，只會讓彼此氣惱受傷。

學會控制自己的不滿，在溝通中不斷表達愛、關心和支持，讓父母知道無論如何我們都陪在他們身邊，這才是修復、處理關係更加有效的方法。

有度─設定合理底線，堅持原則，並不為此自責。

理解和接納並不是無底線的順從。當父母的安全和健康面臨高風險的情況時，比如有病卻不肯按時服藥、行動不便還堅持獨居，這時，子女就必須不顧他們的反對而介入。但也要注意方法，可以考慮尋求社會機構、親友等第三方的幫助和支持。

作為獨立的成年人，子女也要照顧好自己和家人的身心健康，面對父母的要求，想好自己能做到的合理範圍，設定底線，堅持立場，避免陷入心力交瘁的境地，並學會不因拒絕父母而內疚自責。同時，也要尊重父母的立場。

圖/讀者雜誌