【莫莫／摘自北京聯合出版公司《馮唐成事心法》一書】

我們經常會面臨一個巨大的困擾：這件事我必須做，但是我真的沒有天賦把它做好，怎麼辦？兩個字解決這個問題─「有常」。簡單地說，就是堅持，沒天賦也能活，甚至能活得挺好。

舉一個曾國藩的例子，他說：「人生唯有常是第一美德。」人生的第一美德，是你能堅持做一件事。他拿自己寫毛筆字做例子，「余早年於作字一道，亦嘗苦思力索，終無所成」。他在寫毛筆字這件事上，非常努力地去思考和嘗試，結果呢，什麼變化都沒發生。

「近日朝朝摹寫，久不間斷，遂覺月異而歲不同。」最近每天寫，一直堅持沒間斷，就會發現每月都有所不同，每年都有點進步。「可見年無分老少，事無分難易，但行之有恆」，從這件事可以看到，其實不分年紀大小、事難做不難做，只要你有恆心、恆行，都能成功。這是曾國藩告訴我們的，如果在你必須做的事上，沒有天賦該怎麼辦。

為什麼說寫字對曾國藩來說是一件必須做的事？因為從唐朝開始，人們就是從「身、言、書、判」這四點，去判斷一個人能不能幹，值不值得被信任，會不會進一步升官。而皇帝喜不喜歡一個人，「書」也是一個很重要的因素，也就是一個人能不能寫一手好的毛筆字。

曾國藩在其他三個方面強，在書法上卻沒有天賦，但是他的書法夠實在、夠用，也不難看。沒有天賦，想多少也沒用，你的天花板擺在那兒，你成不了王羲之，也成不了王獻之。但沒有天賦，不意味著沒有成果，你形成一個好習慣，堅持做下去就會見效。

曾國藩在書法上沒有天賦，但是下了功夫。他每天都寫，寫出了一手不難看的字，自娛自樂，間接能娛人，也能應酬，給寺廟題個匾額，給同僚寫個對聯，夠陳設，夠美觀，不丟份。有個很有意思的現象，曾國藩在書法上沒有天賦，只是寫得說得過去，但他的書法到現在價格都不錯，字因人傳。買字的人能從曾國藩親手書寫的筆觸裡、文字裡，汲取到精神力量。書法本身的美重不重要？重要。是不是絕頂重要？倒不一定。

另外，能夠到自己的天花板，也不是件容易的事。很多人認為自己沒天賦，索性就不夠了。懶人說，路上有獅子，我就不上路了。還有些人，沒有夠到自己的天花板，這就過不去了。這都有問題。

從我個人來說，我沒有天賦或者天賦較少的方面是財

務。我27歲念MBA之前學的都是理工科、醫科，對財務一竅不通，而且我確定怎麼把兩個帳配平、把一個帳本研究透，不是我的天賦所在。我用的辦法，有點像曾國藩練書法，多學我不懂的，多學我沒天賦的。MBA只讀兩年，我學了6門財務課─金融會計、成本會計、稅法、財務報表分析、企業金融、中級會計，占了我MBA課程的近40%。

MBA的這些課程對我造成的短期影響全是不良的，很累，睡不好覺，吃得也少，課程成績不好，老師也不喜歡我，但長期的好處就是補足了我在財務方面基本功的不足。中長期的好處是，現在別人拿財務報表騙不了我。我能配平帳，也能看懂資產負債表、損益表、現金流表，甚至能看懂七七八八的稅，當個獨立董事沒有問題。

在必須做的事上，沒有天賦怎麼辦？迎難而上，我就幹它，我多安排時間幹它。

圖/讀者雜誌