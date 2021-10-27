【李金鋒／摘自微信公眾號「三明治」】

在我9歲以前，外婆家還是外婆家。9歲以後，外婆家變成了外公家。原因很簡單，外婆走了。每一個人都努力地在口頭禪中抹去「去外婆家」的痕跡，於是變成了「去外公家吃西瓜吧」「今晚到外公家聚聚啊」。外婆剛走那兩年，大家時不時還會順嘴說錯，就像每次跨年後在日記本上打開新的一頁時，我總是習慣性地寫成上一年的日期，又馬上反應過來劃掉。

「外婆」成了生活裡的過去式，也被劃掉了。

我不敢提起外婆，怕媽媽傷心；媽媽不敢提起外婆，怕外公和姨媽們傷心。每一年我們都需要辭舊迎新，但總有一些「舊」，我希望它一直在那兒。

有一段時間我總在想，對大多數人而言，當外公和外婆都健在時，為什麼我們還是更喜歡用「外婆家」來指代？葉佳修寫的是《外婆的澎湖灣》，周杰倫的《簡單愛》裡唱的詞是「我想帶你回我的外婆家看看」，大學時我很愛吃的那家連鎖杭幫菜，也叫「外婆家」。

後來我明白了，「外婆家」和「外公家」是不一樣的。雖然在物理空間上，兩者指向同一處地域、同一棟老宅，但是「外婆家」就是不一樣。

外婆家到了飯點，總有人喊我們：「小猴子們快下樓來吃飯啦！」外公家到了飯點，舅媽喊我們：「快去輝叔家把你們外公喊回來，他打牌打得又忘記吃飯了。」

外婆家的客廳永遠有充足的花生、瓜子和新鮮的小柑橘，我愛吃的山楂片和鳳梨酥；外公家的茶几上有抽不完的水菸菸草，泡不完的鐵觀音茶葉。

外婆家的柴房頂上總有白貓跳過，柴門後放著外婆留給牠和小貓們的晚餐；外公家不再有大貓或小貓光顧，外公舉著大掃帚喊：「昨晚我在雜物房裡看見好肥一隻大老鼠！」

外婆家的出行工具是三輪車，外婆蹬著它，帶我和小板凳一起去市場，又載著我、小板凳和買的菜一起回家，一邊蹬車一邊說：「今晚吃溪妹妹最愛的魚丸。」外公家的出行工具是「哼哧哼哧」的老式摩托車，前面裝著大大的油瓶，剛好還能放下外公的腳，後面的座位大概只有一塊磚頭那麼大，還是硬硬的金屬板。我們嫌它太硌屁股，外公不好意思地，露出缺了一顆牙的笑容。

外婆家的枕頭有香香的陽光味，藍色碎花枕套裡裝著每年新鮮採下的「陽光葉」。細細長長的樹葉子，被曬得鬆脆又清香。夜裡睡得悶熱時翻個身，耳畔便響起風搖動樹葉般的聲音，沙沙沙沙，葉子們唱起曬太陽時的歌。

外公家的枕頭是硬邦邦的竹枕，蜂蜜色的小方塊棋盤般排列好，像整齊的牙齒。等你睡著時，它便悄悄張開嘴咬牙切齒，一口夾住你的頭髮絲，所以每次起床時都必須向它上繳幾根頭髮。

外婆的照片，被高高地擺放在大門正對著的八仙桌上方，和掛鐘一樣高。

外公從來沒說過想念外婆。但他每天早上起來的第一件事，就是搬來木梯，爬上去，在神龕裡點上三炷香，穩穩地插在照片前，再輕輕擦去鏡框上的灰塵。

那時候的我覺得外公就像動畫片裡的機械表。一到早上起床的時候，他就像那只一到整點便從掛鐘裡準時彈出的小鳥一樣，敬業而忠誠地搬來木梯，完成他一天的儀式。只是，外公和久未保養的機械表一樣，漸漸變慢。外公的腰越來越彎，爬上去再爬下來所用的時間也越來越長。

後來，大家不讓外公上去了。聽完女兒們的決定，外公站在一旁沉著臉，不說話。滿滿弟弟突然說：「以後我上去吧。」外公的眼睛亮了起來，滿滿弟弟就這麼接替了外公的「職位」。外婆走的那年，滿滿弟弟才6歲。今年他18歲了，長得比外公、比舅舅都高。

老宅也迎來了新的腳步聲、哭聲和笑聲。外婆走後的第6年，小姨又懷孕了，在我中考完的那個暑假，誕下了一位哭聲響亮、眼睛大大的糖妹妹。老宅的客廳裡不再只有抗日劇的寂寞聲音，糖妹妹在沙發上爬著，在茶几前跳舞，揮擺著肉肉的小手。她坐在外公腿上摸他硬硬的灰色鬍子，把外公逗得哈哈大笑。

我們都捨不得把目光從糖妹妹身上移走。她走到哪裡，我們一大群人就像跟屁蟲一樣跟到哪裡。外公把他那輛已經老得喘不上氣的「硌屁股」摩托車，換成了平穩舒服的小電驢，每天去幼稚園接糖妹妹放學。

糖妹妹沒有見過外婆，但她一定知道外婆很愛她。因為她最愛來外公家；因為外公家的每一個人，都很愛她；因為在很久以前，外公家也是我們最愛的外婆家。

圖/讀者雜誌