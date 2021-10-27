一個騙子帶來的成長教育

【葉風／摘自《新民周刊》2021年第29期】

好幾年前，我看了一部電影，叫《成長教育》，看完之後念念不忘。前些日子，我又把這部電影找出來看了一遍。

先說電影故事。一個16歲的姑娘，努力學習，想要考進牛津大學，她的爸爸媽媽都期盼她能如願。在一個雨天，這個叫珍妮的姑娘遇上了大衛，對方是個成熟男人，頗有魅力。兩人相識後，大衛帶著珍妮去聽歌劇，去拍賣會上買畫，去高級餐廳吃飯。

到珍妮17歲生日時，大衛帶著珍妮去了巴黎，而後，大衛向珍妮求婚。那是1961年，十幾歲的姑娘嫁給30來歲的男人也算是一種出路。珍妮帶著訂婚戒指去上學，她的英文老師對此大為失望。珍妮本來是個聰明伶俐的姑娘，可遇到男人就變得糊塗了。英文老師問珍妮：「他欣賞你的頭腦嗎？」珍妮反問老師：「上了大學又怎樣？你從康橋畢業，不也就是在這裡教書嗎？」

珍妮離開學校，準備嫁人，但隨後發現大衛在騙人，他已婚且有孩子。珍妮的父母本來挺喜歡大衛這個人，卻不料遇到個騙子，一家人深受打擊。珍妮躲在屋裡不出來，爸爸端了一杯茶，站在門口很羞愧地說：「爸爸一生都在害怕。」這是電影中最動人的一句臺詞。是的，爸爸一生都在害怕─怕自己失業，怕錢不夠花，怕自己的女兒在競爭中落敗，也怕女兒遇人不淑─養兒育女的過程中，爸爸其實一直都在害怕。

珍妮恢復過來，回到學校，要求重讀，但嚴厲的女校長拒絕了她。她的英文老師擔負起課外指導的責任，幫她補習拉丁文，一年之後，珍妮考上了牛津大學。她騎著自行車，從飽蠹樓(牛津大學博德利圖書館)門前經過。

這部電影改編自英國《泰晤士報》記者琳‧巴貝爾的回憶錄。巴貝爾從牛津大學畢業後，先在《閣樓》雜誌工作，而後給《觀察家》雜誌寫稿，成了一名專門寫訪談的記者。她60來歲時給《格蘭塔》雜誌寫了一篇短文，後來有個製片人打電話給她，說想把這篇短文改編成電影。2009年，這部電影上映。

原作那篇短文，不過十來頁的篇幅，非常簡潔明快。散文中，那個騙子叫「西蒙」，而非「大衛」，他是個慣犯，騙過好幾個姑娘，小偷小摸，後來進了監獄。巴貝爾在文章中說：「他是個小偷，潛入我們家偷走了我父母最珍貴的東西─我，還差點兒偷走了我的牛津夢。當時我的父母既不懂得時裝也不懂得存在主義，他們被這傢伙騙了。」琳‧巴貝爾跟這個騙子交往兩年，得到了一個教訓，或者說受到了教育，我們看她自己是怎麼說的：我從西蒙那裡得到了什麼呢？一次教育，我父母常掛在嘴邊的教育。跟西蒙約會的兩年，我瞭解了高級餐廳、奢華酒店和海外旅行，懂得了一點兒古董知識，看了伯格曼的電影，聽了古典音樂。這些東西等我上了牛津依然有用─我會看菜單，知道什麼是「手指碗」，能聽進去歌劇，不是個鄉巴佬。我也變得老於世故，進了牛津，只希望遇到一個跟我年齡相當的男孩，希望他善良、正派、規規矩矩，哪怕他是個笨拙的男子。然而西蒙也教會了我一些令我後悔學到的東西─我學會了不相信別人，學會了不聽其言，而是要觀其行；學會了懷疑某人乃至所有人都有欺世的本領；傾向於認定對於某些人，我們只是自以為瞭解他，實則一無所知─這幫助我成為一個好的採訪者，而在生活中卻無益處─我太多疑、太謹慎，也太無動於衷了。這是西蒙對我的傷害。

圖/讀者雜誌