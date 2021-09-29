【夕夢若林／摘自北京聯合出版公司《馮唐成事心法》一書】

麥肯錫公司有一條鐵律─Obligation to dissent，就是你有反對的責任。注意，是「責任」。公司培養你，給你開工資，在大家討論的時候，級別比你高的人說的東西你不同意，你不是有權利提反對意見，而是有責任提。

當聽到不同意見的時候，麥肯錫還有一套「三步走」話術。

1.必須感謝，要謝謝人家。

2.需要停頓一下，重複一下別人的意見，讓對方感到你尊重他的意見。

3.如果同意對方的反對意見，就表示同意，非常真誠地表示同意。如果不同意，不必爭論，不必反對，說一句「我會認真考慮，感謝你的意見，我會再想一下」。

這套話術，在麥肯錫幾乎成為鐵律。如果不這麼做，底層的資訊很難一層層傳到上邊。如果你是總裁，你與一線員工有可能隔著兩層、三層，甚至四層。各公司的組織結構不一樣，是否扁平化也不一定。在這樣的情況下，如果不讓大家把意見說出來，特別是把不同意見說出來，你會發現你離實際情況越來越遠，公司的風險也會越來越大。

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