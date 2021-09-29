【緣溪／摘自中華書局《成為更偉大的自己─〈西遊記〉啟示錄》一書，本刊節選】

明末清初的文學批評家金聖歎對悟空有一個評論：「《西遊記》每到弄不來時，便是南海觀音救了。」語氣中的不以為然，隔著三百多年的時間，我們依然感受得到。

在很多時候，悟空自己明明「弄得來」，他也會去找觀音或其他神仙。這絕非悟空無能，而是出於一種比獨立自主、萬事不求人更有人情味兒的智慧。人與人之間的相處，如果只是一味地索取，或者說單方面的「受」，當然是不好的，這一點誰都知道；但一般人往往不知道的是，萬事不求人，甚至只是一味地施與，也並不好。「施」與「受」常常是統一的，套用《心經》中的話來表述，就是「施即是受，受即是施」，在很多時候，放下身段向對方求助，接受對方的施與，甚至主動向對方索取，乃是一種更高明的施與。當然，這種智慧，悟空並非一開始就具備，而是逐漸領悟的。

在悟空最早的性格詞典裡是找不到「求助」這個詞的。自從他學成大道離開了須菩提祖師後，指導悟空的行為準則就是所謂的「強者為尊」。在這種處世哲學的指導下，悟空即使缺少什麼，也是以自己的實力為基礎去索要，而非放低身段去求助。一個典型的例子，就是到東海龍宮索要兵器。

悟空的性格開始發生變化，是在他敗給如來，被鎮壓在五行山下，經過了五百年的反思之後。那天，觀音受如來囑託，帶著木叉到東土尋訪取經人，路過五行山，看到山頂如來的壓帖，於是議論起悟空當年大鬧天宮後被如來鎮壓的往事。

悟空聽到議論，在山腳下高聲喊叫，將觀音和木叉吸引過來。觀音見到悟空，開口的第一句話就是：「姓孫的，你認得我嗎？」凡是中國人，都能聽出這個問句中極其強勢的語氣。悟空是怎麼回答的呢？「我怎麼不認得你？你好的是那南海普陀落伽山救苦救難大慈大悲南無觀世音菩薩。」話語中的謙卑簡直到了無以復加的程度。而當觀音說出「你這廝罪業彌深，救你出來，恐你又生禍害，反為不美」的時候，悟空的回答是：「我已知悔了。但願大慈悲指條門路，情願修行。」在這些對話中，我們可以感受到悟空的柔軟。悟空為什麼會發生這樣的變化？當然是因為他在如來那裡吃了大虧。這個大虧告訴悟空，他並非如自己想像的那樣天下無敵。這樣，他「強者為尊」的處世哲學就執行不下去了。在悟空的觀念中，就有了「服軟」這個概念。

等到真的走上護送唐僧取經的西行之路，悟空就更加意識到自己絕不是無敵的了。隨著時間的推移，他遇到的敵手就更多了，像青牛怪、牛魔王、黃眉大王、大鵬金翅雕，都是悟空憑實力無法單獨戰勝的。

在經歷了這許多的妖魔、明白了「強中自有強中手」的道理之後，悟空看待這世界的方式有了很大改變，所以悟空後來遇到困難向別人求助，也就是一件非常正常的事了。

不過，悟空的求助於人，又不可一概而論。這裡面有些情況，就是簡簡單單的出於無計可施的無奈。比如在通天河遇到的靈感大王、鳳仙郡的大旱。

當然，悟空的成熟不僅表現在他已經懂得人都有靠自己解決不了的問題，所以不必所有問題都自己扛，也表現在他求人之後的種種表現。

以通天河、鳳仙郡為例。通天河上，當觀音把靈感大王降服之後，悟空請觀音立在空中，好讓陳家莊百姓都來一睹菩薩金面，一則留恩，二來說此收妖之事，好教凡人全心供養。菩薩答應了，於是八戒、沙僧連忙飛跑到陳家莊前，高聲叫道：「都來看活觀音菩薩，都來看活觀音菩薩。」那陳家莊老幼集體到河邊，也不顧泥水，都跪在那裡磕頭禮拜。又如當風雲雷雨四部奉玉帝之命到鳳仙郡降雨之後，悟空沒有馬上放眾位神仙返回天宮，而是讓他們佇立雲霄，撥開雲霧，各現真身，大約半個時辰之後才放他們回去。悟空為什麼讓觀音、風雲雷雨四部眾神留在空中？

原因很簡單，一是給足這些前來幫忙的神仙面子；二是讓凡人把這些神仙畫下來，供養在家中，四時祭祀。所以，悟空對這些神佛菩薩在有所求之後，都有所報答，這其實就是孔子所說的「惠則足以使人」。但也有一種求助，就是悟空明明可以自己解決問題，卻仍然選擇求助於人。而正是這種求助，體現出更高的人際交往智慧。

比如在祭賽國遇到的九頭蟲。九頭蟲是碧波潭老龍的女婿，偷了祭賽國的國寶舍利子，結果讓全寺的和尚為他背了黑鍋。悟空替和尚打抱不平，帶著八戒到碧波潭捉拿妖怪，悟空與九頭蟲爭鬥，八戒助陣，結果九頭蟲現出原形─一隻兇惡的九頭鳥，一口將八戒咬住帶走。後來，悟空潛入龍宮，打死老龍，救出八戒，正在商議下一步如何對付九頭鳥時，正好碰上打獵路過的二郎神和他的梅山六兄弟。悟空當即讓八戒去約見二郎神，請求幫忙。二郎神慨然應允。當天晚上，悟空和二郎神開懷暢飲，第二天一早，即兵合一處，前往碧波潭收妖。

老龍的兒子、孫子先後被八戒等打死，九頭鳥現出原形，伸出一個腦袋要咬二郎神，被二郎神的細犬一口咬下，九頭鳥忍痛帶著剩下的八個腦袋逃之夭夭。悟空變作九頭鳥的模樣進入碧波潭，從龍女處騙得舍利子佛寶和九葉靈芝後現出本相，龍女來搶，被八戒一耙打死。如今老龍一家只剩下一個龍婆。悟空、八戒捧著寶貝，押著龍婆，來到祭賽國，將佛寶安放於寶塔之中，寶塔頓時恢復了舊日光彩。他們又饒恕了龍婆的性命，讓她永遠看守寶塔。

悟空為什麼要請二郎神幫忙？我們來聽聽悟空自己的解釋：「八戒，那是我七聖兄弟，倒好留請他們，與我助戰。若得成功，倒是一場大機會也。」這個「大機會」是什麼？是悟空、八戒敵不過妖怪，要請救兵的機會嗎？絕對不是。在二郎神到來之前，悟空和八戒已經把老龍打死，場面上是完全占了上風的。

那麼這個「大機會」是什麼？其實很簡單，就是與二郎神去除前嫌、建立交往的機會。明白了這一點，我們再看悟空在這一回裡與二郎神見面前後的種種表現，比如讓八戒先去通報，待二郎神叫自己後才與其相見；與老龍一家交戰時自己只是與八戒打下手，把主要的敵人九頭蟲交給二郎神處理，等等，都能看出悟空的心思。再看一看悟空與二郎神交談時那溫文爾雅的外交語言，我們不得不說，經歷過「真假美猴王」事件之後的悟空，真的連氣質都發生了重大改變。

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