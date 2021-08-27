【楓林晚／摘自微信公眾號「朝文社」】

劉邦的「創業團隊」有多草根？以東漢學者王符的話說就是：「高祖所以共取天下者，繒肆、狗屠也；驪山之徒，鉅野之盜，皆為名將。」特別是那幾位最早跟劉邦「創業」的團隊成員，樊噲「以屠狗為事」，夏侯嬰「為沛廄司御」，灌嬰「販繒者也」，周勃「以織薄曲為生，常以吹簫給喪事」。就算「層次」稍高一點的蕭何，也不過是縣衙的刀筆吏…可是，待到劉邦扯旗造反，開始逐鹿中原的大業後，當年這群「狐朋狗友」，卻一個個「華麗轉身」，不但在戰爭年代屢建奇功，更成了西漢開國後的棟梁。

據《史記》統計，漢初劉邦冊封的功臣裡，八成以上出身於社會底層。劉邦的「狐朋狗友」，更是個個封侯拜將。如此奇景，叫不少後人嘖嘖稱奇：你看劉邦就是命好，身邊一群草根，個個有本領，他不成功才怪。但事實是，這事兒哪能這麼隨隨便便成功。

劉邦的「狐朋狗友」，這些秦朝「和平年代」裡的草根，為何突然就有了「治國平天下」的本事？首先一個原因，是劉邦識人的能力強。

別看劉邦沒素質，卻很有眼光。對這些年輕時就相交的「狐朋狗友」，他不但知根知底，更清楚他們幾斤幾兩。

比如西元前195年，漢高祖劉邦彌留之際，面對一團亂麻的身後事，他還能有條不紊地布置：蕭何之後，曹參可以接替他為丞相；曹參之後，王陵也能勝任，但王陵「少憨」，必須得有陳平輔佐。陳平夠聰明，但難以獨當一面。「重厚少文」的周勃才最重要，因為「安劉氏者必勃也」。

這一番點評，對比接下來的歷史，簡直句句是神預言。正是這近乎神預言的知人能力，讓劉邦能夠把這些「狐朋狗友」準確放到合適的位置上，在面對關鍵決策時，更不會受「狐朋狗友」的誤導。

比如當謀士陳平來投奔時，周勃、灌嬰等，當時都給陳平打了差評。劉邦卻透過自己的判斷，認定陳平是他需要的人才，不但大膽留用，更是放手讓陳平辦事。批給陳平「活動經費」後，劉邦也是「恣所為，不問其出入」。也就是你大膽辦事，用多少錢看著辦，帳都不用報。

更關鍵的是，也正是這強大的識人能力，讓劉邦能夠明白，包括「狐朋狗友」在內的團隊成員真正想要的是什麼。

於是，當各位功臣為封賞問題爭論不休時，劉邦先封了自己最厭惡的雍齒，一下子就叫大家放心了。他的團隊成員，既包括樊噲、周勃等早年的「狐朋狗友」，也有韓信、陳平、酈食其等「外來人才」。但不管什麼出身，什麼階層，在楚漢爭霸等關鍵時刻，這些人都能在劉邦的高超手腕下，形成合力─這合力勝過了很多「天縱英才」。

雖說如此，這些「狐朋狗友」的弱點也很明顯。可劉邦成功有另一個關鍵因素：不管每個人有什麼缺點，整個團隊的戰略決策始終高對手一籌。

就以慘烈的楚漢戰爭來說，儘管劉邦本人昏著兒不少，敗仗更多。在項羽的驍勇兵馬面前，他多次一敗塗地，但其戰略能力，始終領先一籌：被項羽困在漢中蜀地時，以「暗度陳倉」的妙筆，快速拿下關中平原；楚漢中原碰撞時，整個團隊更是依託關中平原根據地和強大的後勤保障，一面與項羽正面對峙，一面以迂迴戰略剪除項羽的羽翼，最終把曾經百戰百勝的西楚霸王項羽，活活逼死在烏江邊上。

在這場較量中，儘管項羽的麾下名將雲集，軍隊戰鬥力強勁，整個大戰略格局，卻處處受制。劉邦團隊的成員，不是有什麼奇思妙想，而只是做好本分，以最大的合力，執行戰略。

這也是為什麼勝利後的劉邦會把蕭何、韓信、張良這三位列出來大談特談。因為，比起各位「狐朋狗友」，正是這三人的存在，令劉邦團隊確立了強大的戰略優勢，讓大家沿著這條戰略道路猛衝。

最後一個重要原因是，作為團隊的掌舵人，善識人的劉邦也有著強大的糾錯能力。

中國歷代農民起義裡，最讓後世讀史者看不下去的，就是手裡抓著一把好牌，卻犯下各種愚蠢錯誤，比如李自成在占領北京的41天裡，上演了種種令人匪夷所思的鬧劇。

但當團隊面對的局面發生變化，戰略方向需要調整時，錯誤也就難免。類似的昏著兒，劉邦也不止一次地犯過：第一次打進咸陽後，就開始縱酒享樂；後來拿下彭城，又開始歌舞升平，然後就被項羽一個突襲，差點連老本都賠光…但不同的是，劉邦糾錯的速度十分快：咸陽「放飛」後，他立刻「約法三章」，成功搶回民心。彭城慘敗後，他又迅速建立滎陽防線，以最快的速度穩住了戰線。最經典的，當屬「白登之圍」。在此之前，劉邦不聽謀士婁敬的苦勸，一怒之下衝進匈奴人的埋伏圈，差點把十萬大軍搭在白登山上，可憐的婁敬也被劉邦發配流放。

而劉邦死裡逃生後，第一件事就是請回婁敬，賜他高官厚祿，命他放手謀畫和親，為殘破的漢朝換來了休養生息的寶貴時間。

劉邦如此「打臉式」的糾錯，看似丟了面子，卻讓整個團隊在險灘中一次次躲過暗礁。這強大的糾錯能力，也叫諸多「狐朋狗友」能夠被放在合適的位置上，繼續發揮合力。

所以綜合說來，並非劉邦命好，遇到了一群有才的「狐朋狗友」，而是一個懂得高效糾錯，確立正確戰略方向，且能形成合力的團隊，成就了事業的輝煌。這或許才是楚漢歷史留給後世重要的啟示。

圖/讀者雜誌