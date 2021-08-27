【小雙／摘自廣西師範大學出版社《十三邀1：「我還是更喜歡失敗者」》一書】

20世紀70年代，高倉健成了男性荷爾蒙的代名詞─硬漢、酷、沉默寡言。

他是我的偶像，我有幸在他生前能與他合作一次。

中國古代那種「士」的精神，全部體現在他身上。每一次見面，無論你多早去，他都已經在樓下守候。老先生70多歲了，晚上，在角落裡候著─因為他是公眾人物嘛─你的車一停，他就從角落裡出來，遠遠地在燈光下給你鞠躬，送你時也是這樣。

《千里走單騎》是我第一次站著拍完的一部電影，因為老先生一直都是站著的。我說：「沒有您的戲時，您坐旁邊休息。」他說：「不，對這份工作，我永遠懷著敬畏之心，所以我工作的時候，都是站著的。」

我特別驚訝，就讓攝製組把凳子全部拿掉，我們陪他站著拍完這部電影。

拍完，撤隊，他朝大家一個一個鞠躬，最後才上車。

他是個老派的日本人。在日本，人們都叫他「電影皇帝」，可見他在日本的地位很高。比如我和他在咖啡廳聊天時，從大堂經過的日本人，只要認出他來，都會走到距離十幾米的地方給他鞠個躬，有年輕人，有老人，鞠完躬就走，不打擾他。

我能看見，可他背對著他們，完全不知道。他在日本就有這樣的地位。

有一次，我們要拍一場監獄的戲，和雲南監獄商量後，他們找來幾十個年輕犯人。所以《千里走單騎》裡的犯人都是真的。每個人都簽了字，願意出演，監獄也很支援，有意讓他們來接受教育。

演了幾天後，老先生才知道他們是真犯人。

拍攝結束的時候，他突然提出，想跟他們說幾句話。

他說：「我這一生，從來沒有主動要求講過話，今天我想講幾句。」

在我印象中，才說了幾句，老爺子就泣不成聲。

他說：「我從來沒有這樣的經歷，你們來給我做群眾演員，我們是有緣分的，你們還很年輕，希望日後你們好好改造。」

我第一次看到一個老人這樣捂著臉抽泣。

他說不下去了，就一直在說「感謝你們、感謝你們」。他就是想謝謝他們。

我們劇組100多人都哭了。

他對人的那種愛，會讓你很感動。在他身上，你會看到古典的風骨。

圖/讀者雜誌