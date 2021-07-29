語言是有重量的。

或重或輕，不一而足。

有成語為證：

一言九鼎，一言千鈞，金玉良言，

語重心長，人微言輕，等等。

【余娟／摘自《雜文月刊》2021年第3期】

當然，語言是看不見摸不著的。但實實在在地，不同的人每天說的話有明顯的分量差別。

最重的話當然是「一言九鼎」，形容說的話特別有分量，對事物的發展起決定性作用。九鼎是指夏、商、周三代被奉為國家政權象徵的傳國之寶，東周時曾放置在洛陽天子宮殿，一尊鼎重幾千斤，九鼎就是好幾萬斤。好勇鬥狠、野心勃勃的秦武王試圖問鼎中原，後來就是被其中一尊鼎壓死的。《史記‧平原君列傳》記載，西元前257年，平原君趙勝的門客毛遂，自薦出使楚國，僅靠口舌之辯，就促成楚、趙合縱共同抗秦，因此聲威大振，獲得了「三寸之舌，強於百萬之師」的美譽。平原君十分感慨地說：「毛先生一至楚，而使趙重於九鼎大呂。」

佛家語說：「救人一命勝造七級浮屠。」如果一句話可以救命，那麼一句話也可以要命，這分量也夠重的。白門樓上，曹操想釋放呂布，劉備慢悠悠地說了一句話：「公不見丁建陽、董卓之事乎？」提醒曹操，這呂布可是個反覆無常的小人，千萬留他不得，免得養虎遺患。烏台詩案發，宋神宗在如何給蘇軾定罪的問題上猶豫不決，王安石說了一句話：「安有聖世而殺才士乎？」這句話讓東坡得脫牢籠。元帝有釋放文天祥的念頭，漢奸留夢炎堅決反對，說：「天祥出，復為號召江南，置吾十人於何地？」他的話促使元帝下了殺文天祥的決心。這樣的例子並不鮮見，生死存亡都可能是一句話的事。

人微言輕，那就要少說為佳，如不自知，多嘴多舌，只會自取其辱。有一回，紀曉嵐很熱心地為朝廷提了一點建議，沒想到乾隆當場翻臉，惡毒地羞辱他說：「朕以汝文學尚優，故使領四庫書館，實不過以倡優蓄之，汝何敢妄談國事？」言外之意，別自作多情了，我養你不過是當一個能逗樂的戲子、小丑罷了，你還真把自己當根蔥了，醒醒吧，別做春秋大夢了。其實，紀曉嵐是有不小的官帽的，他自以為早已高於「人微」境地，但這番訓斥讓他徹底寒了心，他終於明白自己在主子心目中到底有多少分量了。

語重心長，是長者對晚輩的諄諄教誨，暖心而厚重，因為他有幾十年的歲月長河做後盾，有風風雨雨、起起落落的人生經歷為積澱。《曾國藩家書》《傅雷家書》就是此類良言，字字多情，句句深意，讀起來沉甸甸的，認真學習必會受益無窮。

圖/讀者雜誌