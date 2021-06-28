鐵達尼號上的6名中國倖存者

【獨飛／摘自微信公眾號「環球人物」】

方榮山掉進冷冰的海裡，冷到發抖，四周漆黑一片，哭喊呼救的聲音不絕於耳。他抓住一塊漂浮的門板，奮力爬了上去。他從不認命，也不認慫，憑著這股求生的蠻勁，硬撐到救生艇到來，成為鐵達尼號上最後一個獲救的人。

這是20世紀最嚴重的一次海難，1517人為它陪葬。1997年，英國導演詹姆斯‧卡麥隆以此為藍本，拍出著名影片《鐵達尼號》。所有人都羨慕影片中蘿絲和傑克的世紀愛情，但幾乎無人知道，導演卡麥隆的靈感其實來自船上這名獲救的中國人，方榮山。

和方榮山一起倖存下來的中國同伴還有5人。他們是鐵達尼號上所有乘客中最為特殊的─最不受歡迎，並且被美國驅逐出境。即便遭遇如此大的災難，死亡近在咫尺，他們還被當時的西方媒體汙蔑為：因貪生怕死擠上婦女兒童的救生艇的中國人。而英美男子讓婦孺優先上艇，盡顯高貴剛毅之氣。

對此，6名倖存下來的中國人未有機會辯駁─100多年前的中國積貧積弱、缺乏自信，處於某種「種族主義自虐」的狀態，海外移民總被排斥和汙名化，無法為自己爭取話語權。

多年以後，方榮山和羅威都已不在人世，各自的後代卻因為一部紀錄片的拍攝見了面，如同一場海上的世紀重逢：「我們很榮幸找到了彼此。」

2021年4月16日，這部由卡麥隆監製的紀錄片《六人─鐵達尼號上的中國倖存者》在中國大陸上映。電影揭示了100多年前鐵達尼號上6名中國倖存者的真實遭遇，以及此後他們在歷史洪流中浮雲般變幻的命運。

拍攝過程中，紀錄片的調查人員發現了方榮山寫的詩歌：「天高海闊浪波波，一根棍子救生我。兄弟一起有幾個，抹乾眼淚笑呵呵。」

蘿絲的獲救方式

來自一個中國人

1912年4月10日上午，英國南安普頓港人頭攢動。方榮山手握編號1601、價值56英鎊9先令11便士的三等艙船票，與另外7名同伴一起走上舷梯。他穿黑色中式長衫，戴一頂圓帽，還蓄著長辮，行李箱裡卻裝著正式的西裝和領帶，因為他下一步的人生計畫，是去美國俄亥俄州做生意，以便盡快擺脫自己的勞工身分─當時美國的排華法案只針對勞工，不包含學者和商人。

十幾歲時，方榮山就逃離當時「土客械鬥」氾濫的故鄉─廣東臺山，遠渡重洋去了海外。方榮山只是一名水手，在沒有身分的地方輾轉、拚搏，遭遇冷眼、嘲笑與誤解，連登上鐵達尼號也得使用化名「Fang Lang」，並擠在下層甲板三等艙裡。但那種闖蕩新世界的激情和光環，還是吸引了中國一名妙齡女子漂洋過海嫁給他。

到了第四天深夜，方榮山和同伴們突然感到船的顫動─巨輪撞上了冰川。就在這個深夜，北大西洋冰冷的海水埋葬了傑克和蘿絲的愛情，連同整個鐵達尼號一起。

不過，包括方榮山在內的6名中國人活了下來。其中，方榮山沒能登上救生艇，而是在大船沉沒過程中掉進海裡。他用一具浮屍身上的皮帶，將自己綁在一塊門板上，就這樣憑著頑強的意志力，挺到折返的救生艇趕到，成為最後一個被救起的人。而這個過程，正是《鐵達尼號》劇本創作中，傑克把蘿絲托上門板使其獲救的重要靈感來源。

據當時救援方榮山的指揮官哈羅德‧羅威回憶，當剛獲救的方榮山發現身邊一個船員因勞累過渡快要暈倒時，迅速接過船槳用力划起船來，「像英雄一般」。

另兩名和方榮山一起掉進大海的中國人不幸遇難，其他5人則憑藉自己的航海經驗，「反其道而行」，在震耳欲聾的哭喊呼救聲中，沿船右舷往船頭方向跑。中國乘客Choong Foo率先逃到13號救生艇。其他4名中國人趕到右舷，在婦女兒童未坐滿的情況下，搭上倡導「婦女兒童優先」的頭等艙專屬救生艇。

值得一提的是，鐵達尼號一共準備了20艘救生艇，可以容納1000多人，但最後活下來的只有700多人。幾乎所有倖存者都被送至紐約港口，接受治療。唯獨6名中國倖存者被視為不受歡迎的人，只能滯留港口，如同被世界遺棄的孤兒。他們連岸都沒上，就被驅逐到一艘駛往古巴的船上接著做苦力。

儘管大難不死，他們的逃生經歷卻被《紐約時報》等西方媒體刻意汙名化：這幾名中國人裝扮成女人偷偷混上救生艇，竊取婦女兒童的生還機會。這些詆毀甚至延伸到「中國人有貪生怕死、不守秩序的種族劣根性」的層面。一時間，這幾個忍受一切的「沉默的黃面孔」被口水淹沒。不懂英文的他們根本不知道這些謠言，更無從辯解，只是像往常一樣繼續在異國揮汗如雨。

來路和前路更加崎嶇

船難發生時，這些中國倖存者最小的24歲，最大的37歲。他們在劫後餘生的退讓和謙恭中毫無聲息地流落到世界各地。

這6名中國倖存者遭遇了美加排華法案、英國祕密遣返中國船工等種種慘烈的歷史事件。「一戰」後，很多英國商船上缺水手，很多中國水手便應徵上船，每天工作十四五個小時，付出青春和汗水，拿的薪水卻只有白人船員的1/5。「一戰」結束後，英國把他們視為不安定因素，拒絕這些人入境。

和當年為美國修建大鐵路的華工遭遇一樣，被長期利用的中國廉價勞動力在失去利用價值後被迅速抹去，再次被祕密遣返，與留在英國的家人天各一方。闊別故土已久的他們，顯然已無法安然歸鄉，只能繼續在異國隱姓漂泊。在華人的持續抗爭下，英國直到2017年才開始承認華工的事跡，並公開紀念在英勞工。

然而，他們依然在歷史洪流中勤勞、隱忍、頑強地過完了自己的一生，如同夾縫中奮力生長的種子。方榮山在1912年4月被迫成為船員後，隱姓漂泊了8年，直到1920年才進入美國。但他直到1955年才拿到美國公民的身分。整整35年間，他一直以非法移民的身分在芝加哥艱難謀生，嘗試過經營一些生意，比如開洗衣店、餐廳，但都失敗了。每一次生意失敗後，他就去做餐廳服務員。

晚年的方榮山是一個笑容可掬的矍鑠老人，經常給遠在大洋彼岸的親朋寄錢。即使是在餐館做服務生，他也每天穿筆挺的西裝。70歲那年，他去租房，被對方羞辱：「我怎麼可能租房給你們『黃種狗』？」方榮山一拳把這名白人揍倒在地。可以想像，這一拳背後有多少傷痛與委屈。

和第一代華人移民一樣，鐵達尼號上的倖存華人度過了顛沛流離的一生，有的在印度失聯，有的死於肺炎，有的被遣返香港後消失，有的去加拿大開咖啡館，沉默寡言，但經常免費送牛奶給路過的孩子，有的則因重名太多無法追索。而他們都保持著一種默契：對至親絕口不提鐵達尼號。

在這6個人的生命中，在鐵達尼號上的遭遇其實就是一件小事，因為來路和前路更加崎嶇。人類史上最大的海難，也不過是他們生命裡無須贅述的一道坎。

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