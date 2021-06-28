【仰岳／摘自浙江人民出版社《驅動力》一書】

一部美國文壇上經久不衰的作品，給我們上了有關人類積極性的重要一課。

馬克‧吐溫在其著作《湯姆歷險記》裡寫道：

湯姆接到一個無聊的任務，把波麗姨媽75平方米的柵欄刷成白色。這項工作一點不能讓他興奮，「生活對他來說太乏味了，活著僅是一種負擔」。就在湯姆灰心絕望的時候，一條「聰明絕倫，妙不可言」的妙計湧上心頭。當他的朋友本漫步到他面前準備嘲笑他的時候，湯姆做出了很疑惑的表情。他說，把顏料塗到柵欄上不是苦差事。它是一種特權，是一種內在激勵方式。這活兒看起來很誘人。當本問他能不能讓自己刷幾下的時候，湯姆拒絕了。直到後來本以自己的蘋果作為交換，湯姆才給了他刷柵欄的機會。

很快，其他男孩也來了，他們都掉進了湯姆的圈套，好幾個男孩都刷了柵欄，而且最後這都算作湯姆的功勞。

從這個有趣的情節裡，馬克‧吐溫提煉出一條有關積極性的重要原則：「所謂『工作』就是一個人被迫要幹的事情，至於『玩』就是一個人沒有義務要幹的事情。」馬克‧吐溫還寫道：「在夏季，英國有錢的紳士每天會駕著四輪馬車沿著同樣的路線走上30至50千米，他們為這種特權花了很多錢。可是如果因此付錢給他們，那就把這樁事情變成了工作，他們就撒手不幹了。」

換言之，獎勵有時候很奇怪，它就像對人的行為施了魔法：把有意思的工作變成苦工，把遊戲變成工作。它通過減少內在激勵因素，讓成績、創造性甚至善行像多米諾骨牌一樣接連傾倒，我們稱這一現象為「湯姆索亞效應」。

需要說明的是，不一定是獎勵本身破壞了人們的興趣。當人們不期待獎勵的時候，獎勵對他們的內在積極性沒什麼影響。只有有條件的獎勵─如果你做這個，那我就給你那個，會產生負面效果。為什麼呢？因為這種「如果－那麼」型的獎勵要求人們放棄他們的一部分自主權。如果紳士駕著馬車不是為了開心，而是為了錢，他們就不再能完全掌控自己的生活了。這就像裝著他們積極性的籃子裂了一條縫，他們每項活動的樂趣都被抽乾了。

如果為了鼓勵孩子學習數學，每寫完一頁作業就給他一些錢作為獎勵，那麼短期內他會更勤奮，但是從長期來看，他會失去對數學的興趣。

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