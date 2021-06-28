【騏驥／摘自微信公眾號「摩登中產」】

袁隆平在重慶讀大學時，有同學在嘉陵江失蹤，他跳江搜尋，順流而下，一口氣游了5000多米。

他是游泳健將，讀中學時得過游泳選拔賽100米和400米兩個第一，還得過省體育運動會游泳專案的銀牌。

1952年，賀龍主持西南地區運動會，袁隆平代表川東到成都參賽。他因好奇龍抄手等小吃，吃完後身體不適，表現不佳，最終得了第四名，而前三名都入選了國家隊。

返回大學後，他報名參加空軍，在800多報名者中脫穎而出，然而因抗美援朝戰事放緩，他又被退回。

好友為他憂心，他卻毫不在意，自我評價：生性散漫，喜歡過率性而為的生活。

他讀的是農學院，在畢業分配表格上，隨手填下「願意到長江流域工作」，最終被分配到湘西的安江農校。

同學在地圖上找了半天沒找到，告訴他那裡比較偏，會一盞孤燈照終身。袁隆平說：「沒事，寂寞時我就拉小提琴。」

他從重慶坐船到武漢，再從武漢坐火車到長沙，然後坐了兩天燒炭的汽車，翻過雪峰山，最終到了安江。

校長生怕大學生跑了，特別強調學校有電燈，但令袁隆平更滿意的是，學校旁邊就是沅江，他放下行李就去游泳。

最開始，袁隆平負責教俄語，但很快改教遺傳學。讀大學時，他的專業是遺傳育種，然而開始教書後，他才發現學校沒有教材。於是，他帶學生去雪峰山採集標本，自製圖表，自編教材，在班上成立科研小組，做農學實驗。

他時常想起小時候看的《摩登時代》，卓別林想喝牛奶，招手奶牛即來；想吃水果，手伸到窗外就摘。一個時代的摩登，根基在田園。

他開始做嫁接實驗，讓紅薯上開月光花，讓番茄下結馬鈴薯，讓南瓜秧上長出西瓜：「當年結了一個瓜，南瓜不像南瓜，西瓜不像西瓜，拿到教室讓學生看，大家哄堂大笑，吃起來味道也怪怪的，不好吃。」

歡樂的實驗很快戛然而止，「三年困難時期」到來。袁隆平在自傳中說，親眼看見饑餓的人倒在路邊、田埂邊和橋底下。

有人發明了「雙蒸飯」，飯蒸兩次後，會看著多一些。袁隆平幾次夢見吃扣肉，醒來才知是南柯一夢。

他因此開始研究水稻。

1961年7月，他在田間偶然發現一棵鶴立雞群的稻株。稻株的稻穗低垂，顆粒飽滿，推算下來，用其做種子，水稻產量能翻一倍。他小心翼翼地培育了一年，但新稻田的收穫令人失望。他坐在田埂上反思，意外地想明白了水稻雜交的可能性。

一切工作的關鍵變成尋找野生不育株。他帶個水壺，前往稻田，尋找天然的特殊稻苗。多年後，他才知道，那個概率是1/50000。14天後，他在14萬株稻苗間，找到了第一代不育株，並以此寫了論文。1966年，他的論文發表在中國科學院主辦的《科學通報》上。

他因那篇論文被高層關注，得以繼續研究，然而妒者甚多：中專教師能搞什麼研究，不過是騙取國家經費罷了。

1968年夏天，袁隆平培育的不育株一夜之間被人拔光。袁隆平四處尋找，3天後，在一口井中發現水面上浮著5株秧苗。

那5株秧苗成為寶貴的延續。此後為了安全，袁隆平帶著兩名助手，遠行廣東、廣西、雲南和海南。

在雲南，他們遭遇滇南大地震，從廢墟中搶出種子。在海南三亞，他們碰到大洪水，只得將秧苗帶著土挖出，放到門板上，漂遊轉移。在海南時日子清苦，他們唯一的福利就是從老家帶去的臘肉，但只有在特殊日子才能吃，若平時想吃，需舉手表決。

1970年，袁隆平的助手李必湖在鐵路涵洞的水窪中，發現了一棵野生的不育株。袁隆平從外地趕回，將其命名為「野敗」。

「它像一堆野草，葉子一碰就掉了。」在當時，眾人未曾料到，「野敗」會成為奇蹟的起點。

二

袁隆平研究發現，「野敗」完全符合培育需求，18個省市的科研人員趕赴三亞，水稻雜交的浪潮自此開始。

1975年，南方的雜交水稻種植面積僅370公頃，一年後便飛躍至13.87萬公頃，兩年後激增至210萬公頃。

袁隆平的事跡傳遍神州，被寫入課本。對這片飽經風霜的土地而言，吃飽飯的意義不言而喻。

1981年，袁隆平被國務院授予「特等發明獎」，他也成為繼陳景潤之後，新的科學偶像。1982年，袁隆平受邀前往菲律賓，參加國際水稻學術報告會。登臺後，投影機忽然打出他的頭像，下面寫著「Yuan Longping，the Father of Hybrid Rice(袁隆平─雜交水稻之父)」。主辦方的代表說：「我們把袁隆平先生稱為『雜交水稻之父』，他是當之無愧的。他的成就不僅是中國的驕傲，也是世界的驕傲。他的成就給世界帶來了福音。」

事實上，早在1979年，袁隆平便已在國際會議上推廣中國的雜交水稻，來自20多個國家的專家聽得聚精會神。

會後不久，美國企業來華簽訂協議，要在美國種植雜交水稻，這是中國農業領域第一個對外技術轉讓合同。袁隆平5次赴美傳授技術，騎自行車往來於美國的稻田。種植雜交水稻的稻田增產明顯，美方震驚，特意到湖南拍了一部彩色紀錄片，名叫《在中華人民共和國的花園裡─中國雜交水稻的故事》。

雜交水稻迅速風靡世界，日本出版了《神奇水稻的威脅》一書，菲律賓總統飛到北京給袁隆平頒發勳章。

袁隆平的學生到東南亞的一些地區傳授技術，因在政府軍和反政府軍交錯地帶工作，多次被綁架，但綁架者聽說他是糧食專家，總會立即釋放。在更遠的非洲馬達加斯加，雜交水稻解決了當地的溫飽問題，被印在面額最大的貨幣上。袁隆平說，當時種植雜交水稻的國家有20多個，其中一個是印度，吃大米的人有八九億，還有一個是越南，吃大米的人有六七千萬。

成名後，袁隆平接受採訪時，反覆提及他有兩個夢：一個夢，是他在稻田中睡覺，水稻像高粱一樣高，稻穗像掃帚一樣長，籽粒像花生一樣大，他稱其為「禾下乘涼夢」；另一個夢，是雜交水稻覆蓋全球。若全球的稻田有一半種上雜交水稻，可多養活四億到五億人。

他傾其一生，希望實現兩個夢。

三

20世紀90年代，袁隆平3次被推薦為中國科學院院士候選人，3次落選。輿論為他抱不平，但袁隆平淡然處之，「我搞雜交水稻研究不是為了當院士，沒評上院士說明我的水平不夠」。1995年，袁隆平成功當選中國工程院院士。2006年，袁隆平被推選為美國科學院外籍院士。在新當選院士的就職典禮上，美國科學院院長、諾貝爾獎得主西瑟‧羅納介紹袁隆平時說：「袁隆平先生發明的雜交水稻技術，為世界糧食安全做出了傑出貢獻，增產的糧食每年為世界解決了7000萬人的吃飯問題。」

參會後，在美國白宮前，袁隆平被中國遊客發現，人們紛紛要求合影和簽名，有人喊他「偉大的科學家」。在自傳中，袁隆平說，這讓他誠惶誠恐，「不是偉大，是尾巴大，尾巴大了也有好處，就是不能翹尾巴」。

親歷近一個世紀的人生激流，袁隆平早知浮沉真意，高樓大廈讓他壓抑，他的夢終究還是在稻田之中。

晚年的袁隆平，活得越來越有青年時自在的感覺。他盡力遠離喧囂，說話也越來越直率。他寫自傳，說上學時愛睡懶覺，說他也在乎名利，只是不放在第一位。常有記者讓他到稻田裡拉著小提琴擺拍，最後他直言說自己拉得不好聽。有記者問他：「您是幾代人都非常敬佩的偶像，能給年輕人一些人生方面的建議嗎？」他回答：「人生啊？這是哲學問題，我不懂，問哲學家吧！」

他的愛好只剩運動和看書。他一度迷上氣排球，打球時老人高度興奮，其他人忘記比分，他一定記得。幾年前，因為氣喘，他被迫放棄游泳，此後，走路也需要人攙扶。所幸看書不受影響，老人每周有3天看專業書，其他時間看文史、地理，以及其他專業之外的書。他說，運動和看書的目的，是讓腦子靈活，讓他還能夠下田。

2020年11月，袁隆平的團隊培育的第三代雜交水稻畝產達到1530.76公斤，刷新了世界紀錄。他流淚了。對年逾九十的袁隆平而言，世事已難讓他動情，除了禾下的夢。

然而，他無法再目睹兩個夢的後續。2021年5月22日13時07分，袁隆平與世長辭。

悲愴之情在社交媒體上蔓延，不同年齡的人都在表達哀思。有的人平時沉默寡言，但離去時總讓國人心頭一空。

91歲的袁隆平，大半生在稻田之中。當我們見多了天馬行空、光怪陸離的事，想起他，總覺得安心和有底氣。

長沙市民自發送別袁隆平，浩蕩的人潮擁入街巷。這是最樸素，也是最厚重的致意。那人潮，就像他曾經暢遊的嘉陵江、沅江和長江。

江濤陣陣，送別一位老人。

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