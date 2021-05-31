【若子／摘自生活‧讀書‧新知三聯書店《吃，吃的笑》一書】

現代的美食多半靠文字來「色誘」人，比如看菜單點菜，比如看包裝上的說明買零食，更多的人是被一張報紙、一本雜誌上的食評家文字所形成的個人意見、軟廣告及貨真價實的廣告影響，進而決定下一個要去的餐廳是哪家。所以語言和文字所擔負的傳遞美食資訊的任務是歇斯底里的，我們要愛上某種食物，在當下，很大程度上是先受了文字的蠱惑。

沈宏非對我說，評論食物的語言要雅致，既優雅，又別致，但現在很多食評家都做不到。有些雅致的詞語不免晦澀，堆砌的意味太濃，比如說菸斗的味道很「氤氳」，說綠茶的香氣很「幽寂」，但是想起來，總比一些拙劣的比喻好。我在某次品酒會上遇到某品酒師，他搖著杯子裡的紫紅色液體得意揚揚地說，葡萄酒要是沒有香味，就像女人沒有胸。聽了這話，在座的客人並沒有為這低俗的措辭而動心，反而都對這酒的檔次產生了疑問。

關乎美食的文字，最高境界不在於要觸及人的靈魂深處，而是要抓撓到人的感官表層。「人頭馬一開，好事自然來」，黃霑寫的這句廣告詞有種古樸的喜氣在裡頭，但激起的是人的購買欲而不是飲酒欲。福克納說蘇格蘭威士忌「是最接近月光的東西」，就讓人比較渴望了。邱吉爾描繪香檳：「它使人興奮，它擁抱神經，它攪拌想像，它讓機智四處跳躍。」聽上去功效性的表達更多，如果將這段話用作某種給高考學生補腦的保健品的廣告詞，想必更加合適。要真正讓人想撲向一瓶酒，則莫過於詹姆斯‧史都華的電影臺詞：「威士忌是背上一擊，而香檳卻是眼前迷霧。」這算是比較能激起人欲望的字句。 圖／陳岱青

羅列食物的名字也能創造一種特殊的美，如果是徒勞的、沒有才華的描繪，倒還不如滔滔不絕地將那些細碎的名字報一本流水帳。中國菜喜歡用一些如「龍鳳呈祥」「福壽齊天」之類的名字，渲染如墜雲裡霧裡的喜悅，有時起得不倫不類就讓人大倒胃口，不如西餐直接叫作「香煎肥鵝肝佐李子醬配金槍魚酪梨沙拉配香濃綠茶慕司」來得讓人震撼。

《紅樓夢》第六十二回裡，蘇州來的芳官吃不慣北方的麵食：「我也不慣吃那個麵條子，早起也沒好生吃。才剛餓了，我已告訴了柳嫂子，先給我做一碗湯盛半碗粳米飯送來，我這裡吃了就完事。若是晚上吃酒，不許教人管著我，我要盡力吃夠了才罷。我先在家裡，吃二三斤好惠泉酒呢。如今學了這勞什子，他們說怕壞嗓子，這幾年也沒聞見。乘今兒我是要開齋了。」儼然一個小饕的樣子，而為了對付這張刁嘴─「只見柳家的果遣了人送了一個盒子來。小燕接著揭開，裡面是一碗蝦丸雞皮湯，又是一碗酒釀清蒸鴨子，一碟醃的胭脂鵝脯，還有一碟四個奶油松瓤卷酥，並一大碗熱騰騰碧熒熒蒸的綠畦香稻粳米飯。」教人看了止不住地流口水，也免不了要跟寶玉一樣，想要「吃一個捲酥，撥半碗飯，泡湯一吃，十分香甜可口」。

又或者，用字方面細微的改動也能引起人對食物特別的向往。我的一個朋友從北海道回來，只覺得當地的牛奶要比什麼地方的都好喝些，當然，日本牧場裡的新鮮牛奶味道確實要比同類略勝一籌，但更關鍵的是，日語裡所有的牛奶產品都不叫「牛奶」，而叫「牛乳」。朋友說：「看了覺得彷彿這牛乳就是要比牛奶來得濃些。」改換了語言環境，普通食物就變得分外吸引人，這是從細處著手。

而從粗處來講，有時候粗獷的語言也能讓人對食物有種莫名的興奮。有人一看《水滸傳》中魯智深罵髒話就特別想大碗喝酒，大口吃肉。也有人喜歡《西遊記》裡豬八戒對南山大王手下小妖說的話：「不要扯，等我一家家吃將來。」

圖/讀者雜誌