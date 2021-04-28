年輕人 你要獲得選擇的權利

【河漢／摘自《時代青年》2021年第1期】

我在史丹佛大學讀一年級時，遇到一件事，它讓我真正懂得了自由的可貴。

有一天，我經過宿舍走廊的時候，聽到一個女孩正透過電話動情地說著什麼。這個女孩我認識，我不希望偷聽或介入別人的事情，於是小心翼翼地走開了。過了一會兒，她沿著走廊哭著走了過來。

我問她發生了什麼事，這才知道，她是喜極而泣。她剛才是在給自己的父親打電話，並跟他做了一次傾心交談。她告訴父親自己現在有多麼不開心，多麼不知所措，告訴他如果自己繼續沿著現在這條道路走下去，未來只會是一片黑暗。她父親聽她講完之後沉默了一會兒，最後終於同意她不必非得做醫生。她父親答應，她可以遵循自己的意願，去當一名律師。

我的同學擦掉眼淚，她的壓力得到釋放，現在幾乎要破涕為笑了。她問我：「是不是太棒了？」

我站在那裡，極力想找些安慰和鼓勵的話，但滿腦子想的只是：可以選擇真好…但這就是選擇嗎？醫生或律師，在所有能夠實現的夢想中，你只有這兩個選擇嗎？

我不記得自己當時到底說了些什麼，或許我只是點了點頭，但它引發了我對許多事情的思考。其中一個是關於選擇以及不同的人如何做出選擇的問題，另一個是選擇與優勢之間複雜而又矛盾的關係。

什麼是真正的優勢？大多數人只是透過金錢和金錢所能買到的東西來對優勢進行定義，認為擁有優勢就等同於擁有一個舒適的生活環境，能夠享受華服美食，有一張潔淨且冬暖夏涼的大床。這一切雖然美好，但這就是優勢的本質嗎？我想不是。

如果人生由我們打造，如果我們直面挑戰去開創自己想要的人生，那麼我可以很明確地說，優勢的本質是擁有最廣泛的選擇權。

想想那些非洲的村民，由於自然環境的惡劣、政府的腐敗和教育機會的缺乏，他們只能通過耕種或放養幾頭瘦弱的牲口來勉強糊口。終此一生，他們首先要考慮的問題，顯然是如何能讓自己和家人吃飽並找到一個住所。但是，經濟安全和物質享受並不是這些人唯一被剝奪的東西，他們往往還被剝奪了選擇權，這和其他任何東西的缺失一樣殘酷。

這又使我想到了史丹佛大學的那個同學。顯然，她很占「優勢」，她的家庭很富有，她享有接受世界一流教育的機會。從理論上講，她幾乎擁有無限的選擇權。

但事實上，她的選擇空間受到了家庭偏見的擠壓，這種偏見狹隘地定義了什麼是「好的」「適當的」「有社會地位的」職業選擇。當然，我並不是說成為醫生或律師有什麼不對，只要這是一個人真正的理想。但對我的同學來說，她的個人理想似乎並未在自己的人生方程式中占據多大比重。家人在她身上強加了一個未來，至少在當時她逆來順受了。

換句話說，一方面她的父母給了她無限的可能性，另一方面他們又剝奪了其中大多數的可能性。如果她想成為一名老師或舞蹈演員，將會怎樣？如果她在無數的可能性當中，挑選了一個不太穩定但很有滿足感的職業，又將怎樣？

毫無疑問，這個女孩子的家人是為了她的最佳利益著想，他們希望她能夠過上舒適的生活並享有一定的社會地位。他們希望她能夠做出「正確」的選擇。

但是，「正確」的選擇沒有必要都得是穩定、舒適或理所當然的選擇，其他人幫我們做出的選擇通常不能算是選擇。如果只是僵化地、被動地接受，那就是對我們所擁有的優勢的一種浪費。