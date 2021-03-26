【馳車／摘自微信公眾號「時尚芭莎」，本刊節選】

每天我都會收到很多微博私信，網友們會問我很多問題：「我很愛他，但他不愛我怎麼辦？」「我媽媽不支持我換工作怎麼辦？」「我的室友特別討厭，老跟我吵架怎麼辦？」這些煩惱都有一個核心主題─關係。

人與另一個人產生關係，就好比一棵樹立住了，對面又有一棵樹，在兩棵樹之間，我們拉起一個吊床。這個拴在兩棵樹之間的吊床，就是人與人的關係。這關係結實不結實、受力不受力、長久不長久、平等不平等、靈活不靈活，都是兩個人在交往的分分秒秒間感受並做出評估的。

我們馬上要說出口的話，或是要做的事，對關係而言，是一種建設還是一種打擊？就好像扔個蘋果到吊床上，它是會被彈起，還是會把吊床砸垮？這需要認真思考。

在我們從小到大建立關係的過程中，我發現，人們最初的關係，深深影響著後續的關係。比如，強勢的媽媽會讓孩子從小就學會忍耐和妥協，等孩子進入學校，也會帶著習以為常的忍耐表情，老師、同學一看到他這個模樣，就知道他是一個乖孩子，大家便會對他提出要求，猜他會順從、不會反抗。甚至對一些過分的要求，乖孩子也會咬著牙答應。於是，他就把他在家裡熟悉的關係模式，複製到社會上。

所以我們常聽到有人抱怨：「為什麼我總是出力不討好？」「為什麼受傷的總是我？」因為我們從原生家庭拿到了這樣一個關係劇本，我們按照這個劇本，不停地重複建立類似的關係，最後獲得相似的結果。

我在書上看到過四種不同類型人際關係劇本的說法。

第一種關係劇本，叫作「我好，你不好」，就是把自己這邊吊床的繩子綁得高高的，把對方那邊壓得低低的，形成一種不平等的關係。這樣的人，總覺得自己特別對，而擔心對方不太行。

有些家長訓斥孩子時會說，我說這話是為你好，你必須聽進去。這句話的潛臺詞是：我是對的，而你是不對的，所以你必須學習我的經驗，這樣你才能變好。處在這種關係裡的孩子，會喪失自信，總覺得自己不夠好，等他長大了，自我評價會很低。有時就算他表面裝出滿不在乎的樣子，但內心深處還是有一層自卑。

第二種關係劇本，叫作「我不好，你好」，就是把自己這邊的吊床繩子拴得低低的，把對方那邊的綁得很高，建立起我低你高的關係。

比如說，爸爸會跟孩子說，你爸這輩子是沒指望了，但兒子你是可以的，一定要出人頭地呀。媽媽會跟孩子說，媽媽沒有嫁對老公，你抓住機會一定能找個好的。類似這樣的表達，就是壓低自己抬高對方。被抬高的孩子，肩上扛著一種壓力，他要用他的優秀來填補失敗者的遺憾。為別人而活的他，常常忽略自己的需要，沒有辦法做真正想做的事情。

第三種劇本，叫作「我不好，你也不好」。習慣這類關係劇本的人，看到的世界是灰濛濛的。我們會聽到媽媽對孩子說，你爸媽都沒有什麼本事，你看你，讀書也不行，以後日子怎麼過？男生對女生說，就你長成這樣，也只能配我了，咱們誰也別嫌誰。女生對男生說，就你這能力還要換工作？別折騰了，老實過吧。心裡覺得自己不怎麼樣，還覺得對方也不怎麼樣，看到的都是彼此的缺點，並盡情發泄負能量，於是在「喪」的世界中，做兩個「喪喪」的人，把關係的吊床拴得低到塵埃裡。

最後一種劇本，叫作「我好，你也好」。這是一個喜劇劇本。

父母對自己很滿意，對孩子也滿意。孩子長大以後交朋友，會覺得自己很棒，對方也很好。在交往中說的每一句話，無不在傳遞一種積極的能量。愛自己，也欣賞別人。這樣的關係，越構建，越開心。

我有時也會回憶自己的童年，回想我從父母那裡拿到了什麼樣的關係劇本。「我好，你不好」的劇本，肯定沒少讀。「我管你是為你好」「不聽老人言，吃虧在眼前」，這樣隱含著「我們對，而你還不行」的臺詞，我在家裡和在學校，都聽過很多。聽到「女兒現在超過我們了」之類「我不好，你好」的關係臺詞，我會說，雖然年齡大了，但爸爸還在寫作，媽媽還會高空滑翔，你們很棒，讓我們大家各自精彩吧。我在努力把這些讓我不舒服的關係劇本，都改成「你好，我好，大家好」的劇本。

我相信，是劇本都可以改寫。

圖/讀者雜誌