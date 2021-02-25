【月月鳥／摘自《新民周刊》2020年第47期】

八年前，我還住在上海長寧區附近。冬夜回家，看到路邊一位老先生在賣棉花糖。我一半饞糖了，一半因為上海冬夜陰濕，難受得讓人想像力豐富起來，生了惻隱之心，於是問那位老先生：「您還有多少糖？給我做個大的！」

想著這樣一來，他就能收攤回去了。

之後的情況超乎我的想像。他老人家謝了我，真做了一個巨大的棉花糖，大到我得用舉火炬的姿勢舉著─手低怕掉了，平端貼臉，平舉胳膊太累，只好高高舉著。

這麼大的棉花糖，當然沒法在冬夜的路上吃─我總覺得吃一口，臉都要陷進去。那只好拿回家了。

話說，這玩意兒大到什麼程度呢？那會兒，我家街區的通宵便利店到了晚間，兩扇門只開一扇，當然還能容一人走進去，然而這寬度，棉花糖就進不去了。

我只好去門臉朝街的水果店，買點水果，兼帶著買一點花生(在我們那裡，水果店還賣點小零食)。我在店裡挑水果時，自然也只能單手舉著棉花糖。店裡另兩位顧客目瞪口呆地看著我，店主小夥子在收銀台後面圓睜雙目，櫃檯邊一個姑娘看著我吃吃地笑。

我挑好一只柚子去結帳時，店主一邊算帳，一邊時不時地抬頭看看。

我掏錢不易，右手舉著棉花糖，左手掏兜拿錢包，著實費勁，姑娘就將棉花糖接過去了，我謝了一聲，掏錢。姑娘跟店主嘀咕了幾句。

店主跟我搭話：「這個…拿著，不太方便吧？」

「是，我也沒想到會這麼大。」

「吃得下嗎？挺黏的吧？」

「估計吃不下，吃一半就得扔掉。」

「我女朋友很喜歡，要不，你把這個給我，水果不要錢了。」

「行，謝謝了。」

於是店主接過棉花糖給女朋友：「你等我關門，辛苦了！」

我終於輕鬆了，拿了柚子回家。

改天去街角吃麻辣燙時，麻辣燙店的老趙跟我說：「前幾天晚上，哎喲喂，水果店的那一對拿了個大得不得了的棉花糖，吃一口麻辣燙，就一口棉花糖，哎喲喂，搞得大家都看他們兩個…」

圖/讀者雜誌