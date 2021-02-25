【張朝元／摘自中信出版社《先放一把火》一書】

大部分家長對孩子上網、玩手機和打遊戲都深惡痛絕。我們覺得，凡是遊戲，都不屬於學習；凡是不屬於學習的東西，對孩子的成長都是有害的。

真的是這樣嗎？

每一代人，都有其不同的社會環境和生活經驗。有一些對上一代人行之有效的經驗，到了下一代可能就會失效。這個世界變化得太快了，以至於你很難講，到底孩子應該向父母學習，還是父母應該向孩子學習。我們的孩子和我們有一個很大的不同在於，他們可能是網路時代的第一代「原住民」，而我們都只是網路時代的「移民」。

網路一代相互溝通靠的是手機簡訊、微信、網上聊天。打電話？好是好，但他們不想讓父母偷聽。寫信？太過時了吧。就連電子郵件，他們都覺得落伍了。網路一代獲取資訊主要靠在網上瀏覽。他們更相信「部落成員」之間的分享，相互間各種「曬」，根本不會對「權威」「專家」有所敬畏。網路一代熱愛交流與合作，但他們只在「移民」們看不到的地方交流與合作。對「移民」來說，網上購物無非圖個方便，而「原住民」已經學會了在網上交易試卷和考題。網路一代喜歡學習和創造，但他們只對那些「酷」的東西感興趣。如果你真的對什麼東西感興趣，網路就能夠提供各種學習工具和資料，你完全可以把自己的潛力發揮到極限。

學習是人類的天性。遊戲從來都是一種重要的學習方式。動物幼崽相互嬉戲，其實就是在操練如何捕獵和逃避天敵。孩子們在一起玩過家家，也是在為自己進入社會做準備。遊戲和學習之間並無涇渭分明的界限。打遊戲也是一種學習。

研究者比較一致的看法是，打電子遊戲有助於提高人的手眼協調能力。對外科大夫、海軍陸戰隊這些職業來說，手眼協調能力是最重要的技能之一。你要是問問外科大夫玩打飛機遊戲的記錄，肯定會讓你折服，他們會告訴你，打遊戲和開刀需要的都是眼疾手快。無他，手熟而已。

一些情節複雜的電子遊戲、網路遊戲之所以吸引孩子，並不是因為裡面的槍擊、格鬥場面。玩遊戲的人大致可以分為四種類型：一是「殺手(killer)」，他們喜歡的就是打打殺殺、暴力場面，他們是電子遊戲的最早擁躉，但新一代的遊戲玩家並非都是這樣；第二類是「冒險家(explorer)」，他們喜歡的是遊戲帶來的新奇感，可以到處看看，體驗在現實中體驗不到的感覺；第三類是「社交家(socializer)」，他們喜歡的是和其他玩家的互動，公會的會長大多是這種類型；第四類，可能也是最多的一種，是「自我實現者(achiever)」，他們在遊戲裡尋找的是那種成長和自我實現的感覺。

為什麼遊戲更能讓玩家體會到成長的快樂？或許，這和遊戲的設計有關。大多數角色扮演遊戲、有劇情的網路遊戲，或多或少地都會受到著名神話學家坎貝爾的影響。坎貝爾發現，世界各地、各種不同文化的神話故事，都有個普遍存在的原型。按照他的說法，這個原型就是英雄人物的成長。首先，英雄人物生活在一個沒有危險但很單調乏味的熟悉環境裡(想像一下遊戲裡的新手村)，然後，一個偶然性的事件觸發了劇情的變化，英雄走出新手村，而且無法回頭(想像一下《魔戒》裡佛羅多依依不捨地離開了家鄉)，接著，英雄要經歷種種磨難。他需要自己的導師，也需要一群小夥伴，最需要的是一個能夠激發他潛能的強大對手。他會先經歷一系列小的挑戰，這是「試煉之路」，然後他到了「洞穴的深處」，最終在經受了巨大的「磨難」，戰勝了這些挑戰之後，他會得到「寶物」(比如一把屠龍刀，或者國王的王冠)。劇終時，英雄會返回故鄉，但他已經是一個脫胎換骨的新人，他終於從自己的經歷中悟道了。這一套路之所以讓人百看不厭，肯定是因為它契合了人們人格成長的內在規律，能夠引起孩子們的共鳴。也正因如此，有時候，通俗文藝對一個人的成長往往產生極其深遠的影響。我們在課堂中能夠學到的做人之道越是貧乏，小說、電影、遊戲這些課堂外的教育就越有震撼力。我承認，金庸小說教給我的東西，遠遠比中學老師教給我的東西更重要、更有意義。

對那些喜歡社交的玩家來說，網路遊戲給他們提供了一個廣闊的舞臺。大型的網路遊戲中都有公會，大的公會能有幾百人。組織一個公會和管理一家企業有什麼不同？你需要吸引一批志同道合者，大家有著不同的背景、不同的個性，你怎麼能夠讓他們團結起來？你怎麼讓每個人都發揮自己的優勢，培養默契的團隊精神？難怪，《哈佛商業評論》上曾有一篇文章講道：「看一個人能否管理好一家互聯網企業，最好的標誌不是看他有沒有MBA文憑，而是看他有沒有創建一個70級的公會。」以後你們寫簡歷的時候，一定要記住把自己遊戲裡公會的成就寫上！

電子遊戲是一個非常新的行業，一切都在變化中。這個行業無論從技術上，還是文化上，都可能引領未來的潮流。一方面，傳統的技藝在這裡能夠煥發新春，它需要大量的電腦、數學、繪畫、雕塑等各行各業的人才；另一方面，它對創新提出了前所未有的挑戰：如何從簡單的規則中演化出無窮的複雜性？遊戲的規則必須一學就會，但結局要高度依賴與玩家的互動，一千個玩家會有一千種不同的玩法和結果。如何從無到有地創造出整個世界？看看電影《阿凡達》《星際爭霸戰》，你就能感受到，現在的娛樂業要求的創新不是靈光一現，以機智取巧，而是要有深厚的底蘊、恢宏的氣勢。

當然，不是說只要讓孩子們天天打遊戲，就能夠幫助他們順利地成長和成才。但是，值得反思的是，如果孩子們個個都喜歡打遊戲，不喜歡學習，那麼是孩子們出了問題，還是我們的學校教育出了問題？如果搜尋引擎比老師們更瞭解孩子們的愛好和夢想，是互聯網的問題，還是老師們的問題？

有一位傳教士想要在年輕人中傳播福音，他問自己，年輕人現在都在幹什麼呢？當然，他們都在打遊戲。什麼遊戲最流行呢？據說，是《魔獸世界》。於是，他就註冊了一個《魔獸世界》的帳號。《魔獸世界》裡又分聯盟和部落兩個陣營。這個傳教士發現，選擇部落的玩家，往往更加憤怒、陰鬱，在他看來，這些人是最需要拯救的迷途羔羊。於是，他選擇了亡靈牧師。別的玩家天天出去打怪、練級、PVP，他一個人靜靜地待在亡靈的主城，看到匆匆路過的玩家，就跟人套近乎，結果，他在遊戲裡發展了上千名教徒。

這時候，我們的教育者在哪兒呢？

圖/讀者雜誌