【林冬冬／摘自《今晚報》2020年10月25日】

一位哲人說：「你將鎖鏈套在奴隸的脖子上，鎖鏈另一端就自動鎖在你自己的脖子上了。」其實，這句話也適用於其他地方。這簡直就是一個定律，姑且稱之為「互鎖定律」吧。如：你縱情地喝美酒，那美酒也在「喝」你；你極想坐處長、局長那個座兒，那個座兒也在「坐」你；你一心要用時間賺取金錢，那金錢也在賺取你的生命。舉目四顧，滿大街都是和喜愛之物緊緊互鎖之人。

但也有例外，我認識一位大學教師，他有個愛好：炒股。平時只見他雙手在鍵盤上劈里啪啦地炒股，卻不見股票煙熏火燎地「炒」他。一日收盤後，見他對著電腦螢幕吟唱：「我坐在城樓觀山景…」我以為他買的股票紅盤報收，湊近一看，卻是根綠森森的大陰線。某晚閒聊，問及此事，他說他有個處事宗旨，叫作「活在裡面，但不完全屬於它」。

我一怔，當時就想，這句話可能是破除互鎖定律的唯一法寶。人處在世間，很難不被喜愛之事羈絆，很難不受世俗裹挾。然而，我們可以活在其中，但不完全屬於它。這樣，你和事物之間就有了一段距離，你才能獲得一種精神上的自由。當它嘩啦啦拋來鎖鏈時，你就有了躲避的可能。

圖/讀者雜誌