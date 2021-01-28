【林冬冬／摘自九歌出版社《山居功課》一書】

我第一次聽到「平常心」這個詞，記得是在數十年前。旅日圍棋高手林海峰出戰阪田九段，他的老師吳清源告訴他：下棋的要訣就是「平常心」，急切求勝或怯場懦弱者必敗，臨陣要「陽陽如平常」，才不致舉動毛躁、表現失常。

「平常心」最早是中國禪宗所倡導的，趙州禪師問南泉禪師：「如何是道？」南泉禪師就說：「平常心是道。」平常心看起來只如平常，卻不平常，高度原來是與「道」相等。在《景德傳燈錄》裡，有僧人問招賢禪師：「如何是平常心？」招賢禪師說：「要眠即眠，要坐即坐。」僧人直率地再請教禪師道：「我學不會，該怎麼辦？」招賢禪師又告訴他：「熱即取涼，寒即向火。」平常心就是稀鬆平常，不做作，不勉強，天性自然，連學習都是不必的。

禪宗最早講平常心，主要是說「大道」並非在日常庸事之外，「修行」並不是要超出本性。因此，「饑來吃飯倦來眠」就是修行要道，以此昭示人們不要到自身之外去覓仙佛。可惜世人往往弄不明白，常常拿著燈去找火。

現在流行的「平常心」是什麼含義？我無從確定。但我認為，至少應含有三重意義。

第一是從容輕鬆

不疾不徐，葆有心靈的常態。事情一件一件，從容去做，不在做一件時又兼做另一件，臨到大事尤其要舒緩輕鬆一些。解除時間的緊迫感，不必以心跳來計數光陰，允許浪費一些時間，作為正常進程的一部分。

史書上稱讚曹操幾乎要芟刈群雄、平定海內，就是因為他與敵人對壘時，能「意思安閒，如不欲戰然」。臨陣不像想打仗的姿態，這是怎樣的平常心？平常心很難假裝：內心一在乎，形貌就婉媚；內心一畏懼，形貌就傴僂；內心一憤怒，形貌就剛愎；內心一憂愁，形貌就皺蹙；只有懷平常心的人，不震怖、不慌亂，言辭溫和，形貌也安閒。

第二是忘懷得失

不驕不妒，維持情緒的穩定。這其實是極難的，誰能「受聘無喜色，被黜無憂色」？一個人除非在「道」上真有所得，否則是無法忘懷得失的。

普通人為了強調一個論點，想把另一個論點比下去，都會提高音量，一反平常舒緩的語氣，更何況在面臨大有影響的輸贏競爭時。

要想忘懷一些得失，至少先要懂得一點「淡」。好勝者必爭，貪榮者必辱。淡一些才能自得其樂，不忌妒別人才能使自己得到許多安寧。淡一些才能謹守本分，聞讚譽而喜就嫌躁，聞毀謗而怒就嫌暴，懂得守本分的人，才有資格說平常心。一切不假外求，才能自我滿足，忘懷得失。

第三是隨遇順處

不苛求，目標與手段都很平和。我很佩服清代大學士張英的一句話：「費心挽回的事決不做。」因為，超越能力、違反大勢，要求特殊且強烈，非如何如何不可，都不是平常心。

平常心就是要有些忍受不完美的氣量。凡是苛刻地評估自己、限期逼迫自己，非要「直搗黃龍」而後痛快者，其實反而失去了工作的真諦與生活的美意。

許多自覺萬事已在掌握中的人說大話，說平常心不過是善於隱藏心機罷了。佛家說：饑則飽之，困則臥之，臥則不復憶醒時，飽則不復憶饑時。此種平常心，主旨在強調隨緣乘勢，妙合天然。平常心是進不想爭奪，退可以靜守。平常心在今天，可真不平常。