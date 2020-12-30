任真

聯合新聞網 / 讀者雜誌

【巨川／摘自微信公眾號「傅佩榮國學館」】

我在30歲到40歲時，座右銘就是兩個字─任真。

「任真」就是「讓自己真誠」。

那時，我懂得了儒家思想的關鍵就是真誠。什麼是真誠？真誠不是想到什麼就說什麼，那是缺乏修養的表現，不是真誠。

真誠，就是要像一些宋朝學者那樣，隨時保持高度的警惕。他們有個比喻很生動，像貓捉老鼠一樣全神貫注，注意到一點點動靜，就像把自己的心放在手上那樣敏感。對自己說的話，以及喜怒哀樂等情緒表現，都要努力做到「發而皆中節」，做到適度。

真誠，對自己來說，就是要讓自己的情感發而皆中節；對待別人，就是盡量不要敷衍，連表情都是。

30歲到40歲的10年正好是人生奮鬥的關鍵時期，你自身的人格特質、社會對你的瞭解與評價，都會在此期間初步成形。

如果不真誠，人活著還有什麼特別的價值？因此，人要學著做自己，同時，絕不輕易傷害別人或讓別人為難。

讓自己真誠，在言行方面需要有高度的修養，所以，「任真」不是一下子就能做到的。

我就把它當作座右銘，一直激勵自己。10年下來，我覺得自己有了一點點成績，可以說自己是一個成年人了。

圖/讀者雜誌
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【更多精采文章請見《讀者雜誌》2021年1月號】

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