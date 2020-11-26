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掙1億就願意躺下了嗎？

聯合新聞網 / 讀者雜誌
圖／小黑孩
圖／小黑孩

【曉陽／摘自微信公眾號「招財大牛貓」】

如果掙到1億，你願意躺下嗎？這個問題的關鍵是，這一大筆錢是怎麼來的？1.意外橫財，比如中彩票，祖宅拆遷補償。2.靠自己本事賺的，做生意或者創業。第一種情況不可複製，而第二種情況可以繼續重複下去，區別就在這兒。

假如你中彩票賺了1億，雖然一下子有了很多錢，但你這個人的職業價值依然是工薪族四五千的水平，在這種情況下，你是否繼續努力無關大局，躺就躺了。

假如你是靠自己本事賺到1億，那你的能力價值起碼也是月流水百萬級的水平，這個時候你繼續努力就有意義，也許幾年後會有2億、3億、4億。由於人對財富的欲望會不斷膨脹，因此那些億萬富豪很少會在壯年期就放棄奮鬥。

另外還有一點重要區別。

普通人掙錢的過程往往不快樂，在職場處於底層，壓力大，工作沒有成就感。所以一旦有足夠的財富，第一反應就是，老子不上班了！

而靠自己本事掙到1億的人，本身就已經處於職場食物鏈的頂端，他們的工作雖然也有壓力，但掌握在手裡的更多是財力和權力，他們上班其實是一種享受。不然大家想想，為什麼李嘉誠和巴菲特90歲的時候還在工作？

所以，窮人工作是沒辦法，有條件就不幹了；大佬工作是真好玩，玩得動就繼續玩。

其實，一個人的奮鬥積極性和他有多少錢無關，只要在工作中不斷收到正反饋，就會一直保持上進。相反，如果曾經體驗過高收入，之後遭遇挫折，收入暴跌，這種重大負反饋可能會讓人喪失鬥志。

比如你以前生意興旺，一年賺1000萬，後來行業受衝擊，一年利潤只剩10萬～20萬，很多人在遭遇這種打擊後便會一蹶不振，破罐子破摔。人生最難走的都是下坡路。

有很多特殊的吃「青春飯」的職業，比如職業運動員、演藝人員等，都是30歲前收入高於常人，30歲後逐漸下滑，甚至失業。這些人裡不會理財的，很容易財務崩潰，中年晚年淒慘度日。而即便這些人會理財，這種收入越來越少的人生體驗也很不好。

所以，工薪族說自己有幾千萬、幾億就不幹了，是真心話。老闆們有幾億還接著上班，也不是貪得無厭。位置不同，想法就不同。

圖/讀者雜誌
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【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年12月號】

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