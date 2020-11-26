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性剝削74名女子 南韓「N號房」主嫌一審被判40年徒刑

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聯合新聞網 / 讀者雜誌
圖／劉璿
圖／劉璿

【若子／摘】

我還是個孩子的時候，品性並不良好。那時我會欺負女傭─我討厭做事溫暾的人，因此特別愛欺負手腳慢的女傭。

阿慶是個動作很慢的丫頭，叫她削個蘋果皮，她不知邊削邊想著什麼，總是三番五次地停下手。

有一次我叫阿慶來，要她用剪刀剪下繪本裡閱兵典禮上的好幾百名士兵，但她不是剪掉將軍一邊的鬍鬚，就是把士兵拿槍的手剪成熊掌般大得不像話。

我一看到這些，就忍不住開始發脾氣。那時正值夏天，阿慶又很愛流汗，她剪下來的每個士兵都因沾上手汗而被濡濕。這一切終於讓我火冒三丈，踢了阿慶一腳。我記得我踢到的是肩膀，阿慶卻捂著右頰，突然伏桌痛哭起來：「連爹娘…都沒有踢過…我的臉…我一輩子…都會記住…」她低聲哭號、斷斷續續地說著，讓我更加討厭。

前年我被趕出家門，一夜之間變成了窮光蛋，在小巷中徘徊，到處求情，一天又一天，我好不容易活了下來。當我開始以為一點一滴靠著寫文章能養活自己的時候，卻又生病了。最後仰賴許多人的恩情，在千葉縣船橋町泥海附近租借一間小屋，得以自己炊煮三餐，在此休養一個夏季。

大約那時候吧，一個年約四十歲、身材瘦小的警察來調查戶口。他站在玄關處，仔細地對照名簿上的名字和我滿面鬍渣的臉。「哎呀，您不是×××的少爺嗎？」這位警察操著故鄉的口音說。「是的，」我厚著臉皮回答，「您是哪位？」

警察瘦削的臉上堆出滿面笑容：「哎呀，真的是您嗎？您可能不記得了，大約二十年前，我在K地駕馬車。」

K地是我出生和長大的村子。

「如您所見，」我面無表情地回答，「我現在生活窮困潦倒，已經不是當年的那個少爺了。」

「別這麼說，」警察仍然開心地笑著，「寫小說是很了不起的。」我不禁苦笑。

「對了，」警察稍微壓低聲音，「常常聽阿慶說起您的事。」

「阿慶？」

「阿慶呀，您忘了嗎？曾經在您府上當女傭…您不介意吧？下次我帶她來向您好好地請安。」

我大吃一驚，嚇得跳起來：「不不不，不用了。」我急忙拒絕。

但那警察仍然很開朗地說：

「阿慶也吃了很多苦。該怎麼說呢，在您那種大宅門做過事的人，果然還是有點兒不同呢。」他紅著臉笑著，「真是托您的福啊，阿慶也常常提到您的事。下次我休假時，一定帶她來向您請安。」

過了三天，我因煩惱金錢而無心工作，在家裡待不住，便拿了竹拐杖出門，想去海邊走走。當我咯吱咯吱打開玄關門，便看到外面有三個人：穿著浴衣的父母和穿著紅色洋裝的女孩，他們如一幅畫般美麗地站在一起─是阿慶一家。

我發出連我自己都沒想到的可怕怒吼：「你們來了？我今天有事必須要外出，很抱歉，請改天再來。」

在阿慶還來不及說話之前，我便逃也似的跑了。

當我無意間來到海邊，不禁停下了腳步。看哪！前面是一幅多麼平和的圖畫！阿慶一家三口正悠閒地向海裡丟石子，笑得好開心，聲音清楚地傳到我這邊來。

「那位先生，」警察用力將手中的石子丟出，「看起來好像很聰明呢！以後一定是個偉大的人。」

「對吧！我就說嘛！」阿慶驕傲地高聲說道，「那位先生從小就跟別人不一樣，對下人也很親切呢。」

我站在那裡哭了出來。那些艱難險峻彷彿都被眼淚融化而帶走了。我輸了。這是一件好事。不這樣的話不行。他們的勝利，為我明日的重新出發帶來了光明。

圖/讀者雜誌
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【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年12月號】

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