【夕夢若林／摘自浙江文藝出版社《詩裡特別有禪》一書】

河北省趙縣古稱趙州，這裡有一座柏林禪寺，在唐代叫作觀音院。禪宗史上一位特別受人尊崇的大師趙州從諗(778—897)曾在這裡駐錫，他活到一百二十歲，真正是個老和尚，人們管他叫「古佛」。趙州在南泉普願門下，由「平常心是道」這樣一句很平常的話開悟，這也成為他傳法的要旨。

《五燈會元》中記載了一則非常有名的故事。有兩位僧人到趙州這裡來習禪，趙州問其中一人：「你以前來過嗎？」那個人回答：「我曾經來過。」趙州對他說：「吃茶去！」然後轉向另一個僧人，問：「你來過嗎？」這個僧人說：「沒有來過。」趙州又說：「吃茶去！」這時，引領那兩個僧人來參見趙州的監院好奇地問：「禪師，怎麼來過的你讓他吃茶去，未曾來過的你也讓他吃茶去？」趙州便喚了監院的名字，監院答應了一聲，趙州還是一句老話：「吃茶去！」

「吃茶去」成了禪宗最有名的公案之一，這裡面有什麼神祕的東西嗎？其實沒有什麼神祕之處：曾經來過的僧人去而復歸，內心大概有不少疑惑，也許他要向大師解釋自己為什麼離去，為什麼又回來，趙州卻不認為說這些有什麼意義，所以讓他「吃茶去」。初到的僧人第一次見到大師，會認為這是奇特的機遇，總覺得會有什麼驚人的事情發生，這種念頭同樣毫無意義，趙州也吩咐他「吃茶去」。監院在趙州身邊應該有些日子了吧，可是他並不真正懂得老和尚。他想得太複雜了，趙州還是讓他「吃茶去」。

「平常心是道」，對心情淡定的人來說，天下沒有什麼大不了的事情，也沒有什麼了不起的道理。趙樸初的詩說得好：「七碗受至味，一壺得真趣。空持百千偈，不如吃茶去。」

可是趙州的茶雖好，會吃的人卻不多。過了幾百年，宋代黃龍慧南禪師還在《趙州吃茶》詩中感歎：

相逢相問知來歷，不揀親疏便與茶。

翻憶憧憧往來者，忙忙誰辨滿甌花？

這首詩收於《黃龍錄》。前兩句略述趙州和尚請人喝茶的故事，後兩句說：世上的人來往匆匆，忙忙碌碌，無窮的念頭，說不盡的廢話，他們不得工夫喝茶。

北宋大文豪蘇軾喜禪，也愛茶。他被貶謫黃州時，生活困頓，一位朋友為他從官府要來一片荒地，他親自耕種，以解匱乏。這塊地稱作「東坡」，蘇軾的別號就是由此而來。

蘇軾的《定風波》並沒有說茶。但如果說「吃茶去」的公案意在淡定，那麼這首詞在表現淡定的人生態度上，是一個非常好的例子：

莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。

竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。

料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。

回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。

這首詞作於蘇軾因「烏台詩案」被貶黃州的第三年。在這以前，他經歷了一系列的政治風波，曾經被捕下獄，受到陰險的審訊，甚至一度面對死亡的威脅。他也悲觀過，迷惘過，對人生深感無奈和失望。但也正是因為飽經風霜，才有清清朗朗的徹悟。

詞中透過描寫道中遇雨這樣一件生活小事來表現人生哲理。一場驟起的風雨「穿林打葉」，那聲音有些誇張，使人感受到威脅。沒有經驗、毫無準備的人，會因此而驚慌，要趕緊從風雨中逃出去。但你也可以不理它，「莫聽穿林打葉聲」，由它去就是。「何妨吟嘯且徐行」，隨口哼著什麼調子，慢慢走吧。「竹杖芒鞋輕勝馬」，手拿著竹杖，腳穿著草鞋，那都是農人日常所用的東西，不是什麼高級裝備。但只要心裡不慌張，對付雨也足夠了，「誰怕？」說到底，人生到處是艱辛，此時有風彼時有雨。想要一路平平安安，什麼麻煩都沒有，那本身就是不正常的念頭。「一蓑煙雨任平生」，蓑衣總還是有的，應對麻煩的辦法總還是有的。那麼，無論遇到什麼，坦然面對，還能怎麼樣呢？

早春的風吹在身上有點冷，把幾分醉意也吹醒了。抬頭望去，「山頭斜照卻相迎」，遠處夕陽照在山峰上，別有一番風光。世上的事情總是在變化，遇到風雨就不知所措，摔得鼻青臉腫，恐怕也難得有好心情面對青峰夕照吧。回過頭再看看走過來的「蕭瑟處」，雖說是且吟且嘯，灑脫自在，卻並非沒有點淒淒然，但走著走著，也就過來了。「歸去，也無風雨也無晴」，風也過了，雨也過了，晴也過了，一天就這麼過去了。

歸結處「也無風雨也無晴」，還透著不在乎風雨不在乎晴的意味。因為風雨也罷，晴也罷，那是老天爺的事情，並不是我們自己可以決定的。你老想著晴，偏偏就來風雨，結果「晴」反而成了精神負擔。只有隨緣，才能自得；只有淡定，才能曠達。隨緣和淡定，才是在坎坷的人生道路上自己把握自己的力量。

回頭再說茶。寺院的生活清淡，沒有什麼可以享受的食物，唯有茶是禮客必備之物，也是僧人清修的輔助品。而自從趙州老和尚留下「吃茶去」的公案，茶和禪的關係變得更密切起來，於是有了「茶禪一味」之說。禪是樸素的、自然的、平靜的，飲茶的趣味也是如此。世事紛亂，人情動蕩，欲求本心清淨，最好「吃茶去」。

日本受中國文化的影響，又融入自身文化的因素，形成了別有特色的日本茶道。它的核心，就是透過茶道來悟禪。澤庵宗彭的《茶禪同一味》說：「茶意即禪意，舍禪意即無茶意。不知禪味，亦即不知茶味。」

圖/讀者雜誌