【西喬／摘自《演講與口才》2020年第35期】

有人問經濟學家馬光遠：「未來賣什麼最賺錢？」他說：「生活方式。」人們沒聽明白。

過去一講做生意，就是你做什麼產品，就是賣貨。於是馬光遠解釋說：「你吃綠色食品，每天運動，別人會說你的生活方式很健康；你跳廣場舞，聽講座，上老年大學，別人會說你的生活方式很時尚；你愛旅遊，到麗江、三亞去養老，別人會說你的生活方式很瀟灑。」

比如電燈發明後，蠟燭就被淘汰了，但是在美國，揚基蠟燭透過賣生活方式，卻把小小的蠟燭公司做成了百億巨頭。這源於其創始人邁克‧基特里奇17歲那年的耶誕節。他想給媽媽準備一份耶誕節禮物，但是當時的他沒有錢買，於是就想自己動手做一個禮物給媽媽。他將彩色蠟筆融化，做成一支蠟燭，想送給他的媽媽，正好這支漂亮的蠟燭被鄰居看到了。鄰居很喜歡，於是讓邁克賣給她…

邁克突然就覺得，他可以做各種好看的蠟燭。就這樣，他成立了一家公司，專門生產蠟燭。他的蠟燭公司是給大家傳遞一種精緻的家居生活方式，就這樣，讓香氛改變家居生活成為一種時尚。

經濟學家郎咸平也有類似的觀點，他說：「蘋果賣的也不只是手機，而是一種高效快捷的精英生活方式。星巴克賣的不只是咖啡，更是一種舒適精緻的小資生活方式。『這雙鞋，給那些文能填葬花詞、武能修寶馬車的女人』，網紅售賣的是『偶像』的生活方式。無印良品賣的不僅是百貨，更是一種自然簡約、返璞歸真的生活方式。『今年掙大錢，掙了大錢訂《時尚》』，《時尚》由消遣品搖身變成一種奮鬥的目標，變成對某種生活方式的嚮往…」

2014年5月8日，財經作家吳曉波辭掉了之前所有的專欄開始創業，憑藉向中產階層販賣生活方式賺得億萬身家。用生活方式取代單純產品銷售是未來的趨勢，不賣生活方式的零售將沒有未來。

圖/讀者雜誌