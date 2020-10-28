賣鏟子的都活著 挖黃金的死了

【夕升陽／摘自北京聯合出版公司《扛住就是本事》一書】

經常有人討論：當一門生意特別好，在「風口」上的時候，要不要湊個熱鬧？我覺得最好不要。你真正要做什麼，還是要根據自己的競爭能力、願景、喜好去做擅長的事，而不應該盲目地跟風。大家擠進同一領域，競爭會變得非常激烈，不僅機會變少，成功的可能性也會大大降低。相反，如果你在熱鬧的生意或者說風口的周邊找機會，沒準兒賺錢的機會反而比較多，成功的可能性更大。

我來講幾個故事。

前些天，我看到公司的一個年輕人喜形於色，我就問他怎麼回事兒。他告訴我，比特幣的價格再次上漲，他的損失又少了一些。原來，2018年比特幣價格瘋狂上漲的時候，這個年輕人沒經住誘惑，把手頭的積蓄都拿出來炒幣。然而就在他做著發財夢的時候，比特幣的價格開始下跌。他捨不得割肉，選擇持有，結果比特幣價格一路下跌，越虧越多。

2019年3月底，我又看到這樣一條消息，比特大陸因為無法滿足港交所的一些條件，上市計畫暫時擱置。比特大陸是做什麼的呢？雖然它一直以晶片生產廠商的形象示外，但是在很長一段時間裡，超過90%的業務都來自礦機銷售。礦機就是專門挖比特幣等虛擬貨幣的設備。

我們也從公開資料中看到了比特大陸的一些經營情況。這是一家非常年輕的企業，成立至今不過五六年的時間，已經發展得頗具規模了。僅僅2018年上半年，比特大陸的營收就達到了28.4億美元，毛利超過10億美元，這是一份非常炫目的業績，絕大部分科技獨角獸企業都無法在賺錢能力上與之媲美。

2018年年底比特幣大跌之後，很多炒幣的人財富暴跌，虧得一塌糊塗，但這些礦機生產廠商，由於在此前的發展中已經積累了技術、財富，因此，在這個過程中，實現了多元化經營，甚至是轉型。相比那些慘賠的炒幣者，這些生產廠商的迴旋餘地要大得多。

這就讓我想起100多年前美國的淘金熱。由於美國西部的艱苦條件，很多人死在了淘金過程中，剩下的許多人由於金礦之間的競爭並沒有賺到太多錢。但是當地提供各種生活、生產服務的人，比如賣食品的、賣水的、提供住宿的、賣鏟子的，因為需求大增，賺了很多錢。

1848年，美國舊金山的一名木匠詹姆斯‧馬歇爾建造鋸木廠時，在推動水車的水流中發現了黃金。這個消息不脛而走，引發了全世界的淘金熱。義大利人、巴西人、西班牙人紛紛擁入，舊金山居民從1847年的500人，增加到1870年的15萬人。

在這個過程中，第一家牛仔褲企業誕生了。

1847年，德國人李維‧斯特勞斯來到舊金山，以賣帆布為生。後來他發現，當地礦工十分需要一種質地堅韌的褲子，他用原來造帳篷的帆布做了一批褲子，賣給當地的礦工，十分受歡迎。李維‧斯特勞斯眼見銷售不錯，就迅速成立了一家公司，主要生產牛仔褲。又過了一個半世紀，牛仔褲從美國流行到全世界，成為全球各地男女老少都能接受的時裝。

在淘金熱期間，還有一個叫米爾斯的人也來到舊金山。他沒有採挖過一克黃金，相反，他向淘金者們出售鏟子等工具。在積累了一定的財富後，他開了一家銀行，供淘金者們存儲獲得的收益。之後在他的幫助下，加利福尼亞銀行在舊金山開業，之後的很多年，它一直是該地區最大的銀行。

作為一名淘金者，米爾斯從來沒有淘過金，但他抓住了淘金熱的浪潮，利用其周邊的機會迅速成為那裡最富有的人。而在這個過程中，絕大多數淘金者都沒有發財，許多人甚至家破人亡，包括最早發現黃金的馬歇爾，最終身無分文，在一間簡陋的房子中去世。

還有史丹佛大學。我們只知道這個學校不錯，卻忘了該校的創建人史丹佛夫婦，也是在淘金熱的過程中，因為做周邊的生意賺到了錢。最後，他們捐出一筆錢，以兒子的名字創辦了這所學校。

為什麼會出現上述情況？有一種解釋，叫媒體效應。所謂的媒體效應，就是指因為宣傳，全社會都認為這個行業特別能賺錢。你想像一下，挖到的沙土用水洗一下，就能撿到一勺金子，多麼誘人。

在這種情況下，社會上各種各樣的人員、資本都進入這個行業，但是一擁而入的人群很難建立起特別的優勢。大家如果都一樣，突然增加了很多人來競爭，產品又是同質化的，那麼唯一的方法就是不停地壓低產品價格、勞動力價格以及供應商的價格，過度競爭其實賺不到錢。

相反，對那些提供鏟子、牛仔褲的人來說，他們做的事缺乏媒體效應，沒有人會報導，生產一把鏟子能賺多少錢，或是賣牛仔褲會發大財，就算寫了也沒人看，他們做的事太普通，因此也就沒有什麼人加入。於是，賣牛仔褲、賣鏟子的人，在沒有大競爭的情況下，緩慢但有效地積累了自己的優勢和財富。

當一門生意變得十分火熱，彷彿人人都能從中挖到「黃金」的時候，最好去找一些周邊沒那麼多人注意的行業，類似於賣鏟子、賣牛仔褲的行業。躲開激烈競爭，提供相對優質的服務，反而有贏的機會和長期發展的可能。

圖/讀者雜誌