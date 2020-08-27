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289年的唐朝與六個少年

聯合新聞網 / 讀者雜誌
圖／劉宏
圖／劉宏

【暢倫／摘自《中國青年報》2020年6月9日】

作為中國古代歷史中的青春盛世，289年的唐朝從某種程度上說，是靠著一波又一波「後浪」推動的。這些青年好學善思，對天下時局有著敏銳的判斷，對個人未來也有清晰規畫。更重要的是，他們在年少時，就已經主動把個人命運與歷史大勢相連。

早在大唐藍圖還沒設計出來的隋文帝時期，十幾歲的房玄齡，已然看透即將到來的大變局。

洞悉時勢的房玄齡著手為將來的改天換地做準備。5歲就能背誦《毛詩》的他，把全部精力放在「博覽經史」上。18歲時，房玄齡考中進士，到吏部等候分配工作。吏部侍郎高孝基素以知人著稱，見到房玄齡後大為驚歎，「僕閱人多矣，未見如此郎者，異日必為偉器，恨不見其大成耳」。隋末大亂，李世民進攻渭北，房玄齡「杖策謁於軍門」，從此成為李世民最為倚重的股肱之臣，輔佐其開啟「貞觀之治」。

成長於隋朝動亂前夕的房玄齡能洞察時局、見微知著，生長在唐朝太平年代的狄仁傑少年時則心無旁騖、一心苦讀。

狄仁傑小時候，家裡門人遇害，「縣吏就詰之」，狄家上上下下都忙不迭地出來回話，只有狄仁傑「堅坐讀書」，不理不睬。縣吏問他小小年紀為何如此倨傲，不打躬作揖配合查案？狄仁傑回答：「黃卷之中，聖賢備在，猶不能接對，何暇偶俗吏，而見責耶！」你沒見我正在和書中聖賢對話嗎，哪有時間去搭理你等俗人小吏。將讀書視為與聖賢對話的狄仁傑，後來不但成為民間斷案傳奇中唐朝最著名的法官，更在擔任宰相後力挽狂瀾，穩住了因武則天改唐為周引發的動亂局勢，後又推動武則天復立兒子而非侄子為接班人，將皇位繼承制度拉回正軌，揭開了開元盛世的序幕。

開元盛世，名相雲集，張九齡更是氣度不凡。他出身嶺南煙瘴之地，「幼聰敏，善屬文」，據說7歲就能寫出一手好文章。13歲時，張九齡將所寫詩文整理成集，獻給時任廣州刺史王方慶。王刺史讀後，「大嗟賞之」，讚歎「此子必能致遠」。長安二年(西元702年)，張九齡考中進士，後因事返回嶺南。宰相張說被貶謫嶺南期間，與張九齡一見如故，成為忘年之交。張說再次拜相後，將張九齡作為接班人培養。張九齡不負厚望，接替張說成為一代文宗，被玄宗視為「文場元帥」。

拜相後，張九齡正直賢明，不避利害，敢於直諫，對國事多所匡正，將開元盛世推向頂峰，成為「安史之亂」前最後一位公忠體國的賢相。後因在用人，尤其是在起用安祿山的問題上與玄宗不合，被迫離開相位。

張九齡罷相，是開元盛世轉向天寶之亂的關鍵點。幸好，張說、張九齡還在高位之時，就為朝廷布下了李泌、劉晏兩枚活棋。

李泌家世顯赫，自幼聰慧，博涉經史，7歲便能寫詩作文。玄宗聽聞李泌之才，召他進宮見駕。當時玄宗正和張說下棋，「因使說試其能」。張說就以「方圓動靜」為題，讓李泌賦詩一首，並先寫出「方若棋局，圓若棋子，動若棋生，靜若棋死」作為示範；李泌隨即吟出「方若行義，圓若用智，動若騁材，靜若得意」。張說見七歲小兒李泌之詩的氣度意蘊遠在己之上，當即恭賀玄宗，國有奇童，野無遺賢。

張九齡對李泌「尤所獎愛，常引至臥內」，經常親自指點教導。張九齡任宰相時，大臣嚴挺之、蕭誠是其左膀右臂。有一次，張九齡向李泌評價二人，「嚴太苦勁，然蕭軟美可喜」，認為嚴挺之過於嚴苛而不近人情，如三九寒冬，而蕭誠卻身段柔軟，長袖善舞，讓人如沐春風。李泌當即勸張九齡，「公起布衣，以直道至宰相，而喜軟美者乎」，你從一介布衣做到當朝宰相，靠的就是直道而行，如今怎能忘卻來路，喜歡與柔媚之人為伍？張九齡大驚，當即拜謝李泌的提點，從此不再把他當作學生，而稱之為「小友」。

從這兩件事可以看出，李泌自小便在識人斷事上有近乎天賦般的才能。他亦「以王佐自負」，胸懷扭轉乾坤之志，故日後能在安史亂局中幫助肅宗制定平叛戰略。叛亂平定後，李泌又輔佐代宗、德宗整理內政，調和將相；對外北和回紇，南通雲南，西結大食、天竺，共同對抗強敵吐蕃；最終振衰起弊，扭轉危局，推動國運逐步回升。

和世家子弟李泌不同，劉晏出身低微，自幼「聰悟過人」，讀書過目不忘，7歲考中科舉考試中專為少年兒童設置的科目「童子舉」。8歲時，玄宗東封泰山，曹州地方官將其「獻頌行在」。玄宗「奇其幼」，讓宰相張說測驗其學識。張說測試完畢，歎道「國瑞也」。玄宗親授秘書省正字職務，負責校正典籍中的文字訛誤。

有一次，玄宗設宴長安勤政樓，召10歲的劉晏赴宴。楊貴妃見劉晏聰明可愛，竟抱進懷裡，「置於膝上，為施粉黛，與之巾櫛」。玄宗問劉晏：「卿為正字，正得幾字？」你上任以來，校出多少錯別字？劉晏回道：「天下字皆正，唯『朋』字未正得。」劉晏如此回話，意在借機勸諫玄宗調和朝堂上已經日趨激烈的「文學」「吏治」兩派黨爭。

玄宗聽後，賞賜給劉晏只有王公貴臣才可使用的象牙笏板和黃文衣袍。劉晏後來拜相，主管唐朝財政工作，他改革榷鹽法、常平法和漕運制度，重建戰後財政體系，為唐朝在「安史之亂」後延續百年奠定了財政基礎。

為大唐重整河山的還有宰相李吉甫之子李德裕。他「幼有壯志，苦心力學」，經常被父親提起以向同僚炫耀。另一個宰相武元衡就把李德裕叫到跟前，問「吾子在家，所嗜何書」，意在「探其志」。李德裕閉口不答，武元衡調侃李吉甫養了個傻兒子。李吉甫「歸以責之」，回家責問兒子為何如此。李德裕回道：「武公身為帝弼，不問理國調陰陽，而問所讀書。書者，成均禮部之職也。」武元衡身為宰相，不問治國之本，反問孩兒所讀何書，這話應該是禮部詢問的讀書小事，哪能是宰相關心的國家大事，「其言不當，所以不應」。李吉甫將此語轉告武元衡，武元衡「大慚」，李德裕「由是振名」。

年少便知為相之道的李德裕，成年後順理成章拜相。他外退回紇、吐蕃，內平藩鎮權宦，輔佐唐武宗打造出「會昌中興」的升平治世，被譽為「萬古良相」。

從唐朝前中期的房玄齡、狄仁傑、張九齡，到中後期的李泌、劉晏、李德裕，都在唐朝開國創業、開創盛世、平定叛亂、再度中興等重要歷史轉折中刻下了自己的名字，而這一切的發軔點，無疑是青年時代將家國融為一體的人生起筆。

圖/讀者雜誌
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【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年9月號】

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