快訊

美中植物戰擴大？ 台灣民眾收到來自中國不明土壤包裹

送先人上山頭 家族共乘遊覽車下山煞車故障撞電桿

魚頭湯和滷雞爪

聯合新聞網 / 讀者雜誌
圖／勾犇
圖／勾犇

【劉振／摘自中國華僑出版社《孤獨的人都要吃飽》一書】

做魚頭湯，我爸很是拿手。去菜市場，要一個花鰱魚頭，賣魚的如果跟你熟，會很慷慨地一刀連魚頭帶大半截魚脖子肉一起遞來，只收魚頭的錢。回家，魚頭洗過，切開，便起鍋熱油；等油不安分了，把魚頭下鍋，「刺啦」一聲大響，水油並作，香味被激出來；煎著，看好火候，等魚身變成焦黃色，嘴唇都噘了，便加水、黃酒、蔥段、生薑片，燜住鍋，慢慢熬，起鍋前不久才放鹽，不然湯不白。熬完了，湯色乳白醇濃，伸筷子下鍋，彷彿深不見底；舀一勺喝，濃得掛嘴；多喝幾口，覺得嘴都黏呢。魚尾也能入湯，熬完後，魚尾膠質、魚頭皮、魚脖子上的白肉，半墜半掛，飽綻酥融，好吃；魚腦滑如豆腐。舀半碗湯在碗裡，拌米飯，冬天都能吃得額頭見汗。

做滷雞爪，我爸也很拿手。哪怕沒有老滷水，只把雞爪抹一層生抽，油炸一遍，看雞爪泛金黃色，便撈起，擱涼，放在黃酒裡泡著；哪天想起來了，就和鹽、花椒、黃酒、腐乳、砂糖一起慢煮，煮完了再蒸一遍，看雞皮褶皺，彷彿要脫骨滑落了，就能吃了：下酒下粥均可，蒸完了雞爪的汁還能拌米飯，香甜。

他當然還會做其他菜，但唯獨這兩樣讓我外婆讚不絕口。概因我外婆出身貧苦，勤儉持家慣了，是個做紅燒鱔魚都捨不得扔掉鱔尾巴的鐵公雞。魚頭雞爪，本來是下腳料，我們這裡的人都不會做，見我爸能這麼變廢為寶，化腐朽為神奇，我外婆甚為欣慰，覺得找到了摳門的新訣竅。

據我媽說，她老人家當年每次吃飽了雞爪，就對我媽說：「我看他不會虧待你的。你看，他對個雞爪都這麼好！」

「他對雞爪好，跟我有什麼關係？」

「你不是屬雞嗎？」

「真是胡說八道，這都哪兒跟哪兒啊！」

當然，以上和以下這些故事，非我所能目見，只是耳聞罷了。

我親外公過世時，留下我外婆，外帶我媽(時年四歲)和我舅舅(時年一歲)。我外婆會吵架，會打牌，會縫褂子，會編蒲扇子，會種花，會養雞鴨鵝貓狗，但是一個寡婦，養不活女兒和兒子，只好嫁了我後外公─當然，我也管他叫外公。

我外公先前也結過婚，打前房帶來個女兒，公主一般。燉雞湯，「公主」吃雞腿，我媽和舅舅吃雞脖子和爪子。熬魚湯，「公主」吃魚肉，我媽和舅舅啃魚頭、魚尾。饅頭，「公主」吃肉包子，我媽和舅舅吃白麵花捲，蘸點兒腐乳。我媽把雞脖子上絲縷的肉、雞爪的掌筋、抹勻了腐乳的花捲給舅舅吃，歎一口氣。外婆看了，抹抹眼角，沒話說。隔三岔五，她偷偷攤個麵餅，給我媽和舅舅吃─還得留心，別讓外公發現少了麵粉和砂糖。

我媽二十四歲時，當了紡織工人，認識了當時在外貿公司做事的我爸。在我媽和我爸還沒締結姻緣之前，頗有點兒周折。我媽編手套、打毛衣、做自行車手把兒，我爸請她去吃餛飩、吃湯包，圍著我爸轉的一群當地小夥子時不時還請我媽吃饊子、油條。最後，我媽請我爸回家吃飯。我爸坐下來，就看見我外公擰住的眉毛。

據我外婆說，當時做了一桌子菜：煮花生、燉雞湯、熬魚湯、攤麵餅、紅燒鱔魚，外公的眉頭都皺進肉裡了。我爸並沒有見肉眼開，沒命搶吃，卻教我外婆魚頭、魚尾怎麼熬湯才好喝；雞爪其實也可以吃，廣東人就吃。我外婆和我媽聽得連連點頭，我外公便心頭不喜。等我爸去得多了，我外公發現，他自己吃到的雞腿、魚肉、鱔魚越來越少，哪怕吃到，也不再有羨慕的眼光盯著他。經常是我爸一來，就在廚房幫忙：做魚頭湯，做滷雞爪。做完了，外婆、媽媽和舅舅一起圍著吃，眼睛都盯著我爸，聽他說他看過的書裡的事，出差時遇到的事，他喝過的酒，看過的電視節目，他在湖裡游泳時的樂趣。在我外公看來，吃魚肉、吃雞腿，樂趣一半在吃，一半在家裡人的豔羨。現在，豔羨沒了，他不是家裡的中心了。

據說，我外公為這事兒，就生氣了。某一次，他忽然就發作起來，拿起門後的竹棒，揮起來就打：「讓你不要來，讓你不要來，你還來！」竹棍用的時間長了，由綠變黃，硬而且韌，外面泛油光，揮起來呼呼帶著風聲，打得我爸血沿著髮際線直淌。

據說，聯防隊、衛生站和派出所的人都來了─其中幾個是我爸的朋友─見了血，嚇壞了，問我爸是怎麼回事。

據說，當時衛生站的人已經幫我爸包好了額頭，血也擦乾淨了。我爸托著額，看看屋裡一圈人，說：「沒事。我自己滑了一跤，撞了門。沒啥事兒，不用打破傷風針。」

據說，他把人勸走後，從我外公手裡拿過竹棒，用手一拗，「啪」的一聲，竹棍脆生生地折了。接著，他就對我外公道：「今天你打我，這事兒算過去了。但這是最後一回。我游泳、跑步，也會打架，打你這樣的十個不在話下。以後你再欺負他們幾個，我就揍你。你欺負一次，我揍一次。」

據說，從那之後，我外公忽然就轉了性，變拘謹了，變老實了，變慈祥了。他讓我舅舅吃雞腿，勸我媽媽吃鱔絲，隔三岔五還問我外婆：「那個誰，啊，怎麼不來家吃飯啊？」據說後來，他和我爸、我舅舅，組成了相當默契的搭檔，比如用竹片編雞柵欄，比如念著「一、二、三」一起搬五斗櫥，比如托木梁上的葡萄架。每次我爸幫著辦完事，我外公就會很熱情地問：「吃不吃蘋果啊？」

很多年後，我長大了，每逢跟外公出去吃東西，他還是挺喜歡點魚頭湯(冬天就放一點辣子)，點滷雞爪(還來點兒小酒)。那時候雞爪在我們那兒已經叫鳳爪了，很流行；魚頭湯也有館子專門做了。我外公就很得意地跟我說：「你知道吧，這些流行之前，你爸爸就給我們做上了─是好吃！」

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年8月號】

相關新聞

《水滸傳》中的《西遊記》

讀《水滸傳》，讀著讀著，會恍惚：以為自己在讀《西遊記》。

魚頭湯和滷雞爪

每逢跟外公出去吃東西，他還是挺喜歡點魚頭湯(冬天就放一點辣子)，點滷雞爪(還來點兒小酒)。那時候雞爪在我們那兒已經叫鳳爪了，很流行；魚頭湯也有館子專門做了。

獨步南極

2019年11月12日，中國探險家溫旭由智利出發，到達了南極洲的伯克納島海岸。他計畫用約80天的時間，拉著180多公斤重的雪橇，全程無助力、無補給，用越野滑雪的方式，單人穿越南極大陸。

她們怎樣把我逼成了藝術工作者

每次談到我的「文藝生涯」，開場都要提一下我的名字，這個和「神筆馬良」一樣的名字。最初的由來不過是我在家裡排行老二。上海話把「二」多讀成「兩」，「良」和「兩」諧音，所以我從事藝術工作的父母給我取了「馬良」這個名字。

大宋的雪

又是好大的一場雪！雪如楊花，他們的面龐在雪中隱現。他們似乎言盡了，眼望著遠方，透過朦朧的雪幕，彷彿看到了一千多年後的我，就像一場夢。三百多年，足夠慢慢地做一場長長的夢。

丹心

漢武帝天漢二年(西元前99年)，一支5000人的漢軍沒於塞外，主將李陵投降匈奴。司馬遷為李陵辯護，觸怒漢武帝，被處以宮刑。

天價瓷杯

鬥彩雞缸杯誕生於明朝成化年間，此後不久，它便迅速成為中國陶瓷史上備受關注的明星品種。據塗睿明介紹，在明朝的官方記錄《神宗實錄》中，就已經有「神宗尚食，御前有成化彩雞缸杯一雙，值錢十萬」的記載。

費曼信札

理察‧費曼，1965年諾貝爾物理學獎得主。1942年6月，剛獲得普林斯頓大學理論物理學博士學位的費曼準備與戀人艾琳結婚。但艾琳身患結核病，這在當時是十分棘手的疾病。費曼的父母擔心這樁婚姻會對兒子的人生和事業造成不好的影響，皆極力反對。下面兩封信便是費曼對父母的回應

你的光照亮了我的世界

「你想哭，我會陪你掉淚，儘管前一刻我的心情其實是雀躍的。你要笑，我會陪你笑出聲，儘管我上一秒其實是沮喪的。」在寫給妻子村上陽子的情詩裡，村上春樹溫柔多情。

傲世的霸主 孤獨的詩人

文人階層起來以後，對整個中國美學都產生了影響。一個農夫也會有對美的認知，他看到日出日落，會有一種感懷，可是這種欣賞與文人的不同。

那個世界錢不重要

韋小寶和風際中象徵了兩個世界：韋小寶是武俠世界的人，風際中是現實世界的人。武俠世界裡，錢一點都不重要。

柯比還在

柯比逝世前4天，剛好是他拿下「81分」的第14年。 2006年1月22日，湖人主場迎戰猛龍。比賽之前，柯比全身多處酸痛，接受了理療師長達兩個小時的按摩治療。在比賽中也能看到，在球衣遮不住的地方─他的膝蓋、手肘、手指，都纏繞著護具。

熱門新聞

魚頭湯和滷雞爪

《水滸傳》中的《西遊記》

她們怎樣把我逼成了藝術工作者

獨步南極

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。