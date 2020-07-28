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《水滸傳》中的《西遊記》

聯合新聞網 / 讀者雜誌
圖／宋曉軍
圖／宋曉軍

【林小菊／摘自學林出版社《江湖不遠》一書】

讀《水滸傳》，讀著讀著，會恍惚：以為自己在讀《西遊記》。

比如這樣的場景：

宋江深夜一人在清風山上走，被一條絆腳索絆倒，隨後走出十四五個伏路小嘍囉來，把宋江捉住，一條麻索縛了解上山來。

押到山寨裡，小嘍囉把宋江捆成粽子似的，綁在將軍柱上。小嘍囉說道：「等大王酒醒時，剖這牛子心肝做醒酒湯，我們大家吃塊新鮮肉。」

到二三更天氣，大王起來了，錦毛虎燕順。燕順一看綁著個人，道：「正好！快去與我請得二位大王來同吃。」

這裡的描寫，是不是很像《西遊記》中的場景？只不過《西遊記》寫的是妖，《水滸傳》寫的是人。

其實，《西遊記》中的妖怪，就是人；《水滸傳》中的人，往往也就是妖怪。

小嘍囉去不多時，只見廳側兩邊走上兩個好漢來：矮腳虎王英和白面郎君鄭天壽。

三個頭領坐下，王矮虎道：「孩兒們，正好做醒酒湯。快動手，取下這牛子心肝來，造三分醒酒酸辣湯來。」

這個王矮虎的口吻，是不是絕似《西遊記》中妖怪的口吻？口口聲聲「大王」，口口聲聲「孩兒們」，都與《西遊記》如出一轍。

一個小嘍囉掇一大銅盆水來，放在宋江面前；又一個小嘍囉卷起袖子，手中明晃晃拿著一把剜心尖刀。

那個掇水的小嘍囉，便用雙手潑起水來，澆那宋江心窩裡。宋江歎口氣道：「可惜宋江死在這裡！」

這種故弄的驚險，也正是《西遊記》中的套路。

這一場景中，又是錦毛虎，又是王矮虎，又是白面郎君，如同《西遊記》中山中妖怪的稱呼。而宋江，就像是唐僧。

還有更像的─武松像孫悟空。

武松被發配至孟州牢城營，差撥來點視，順便按照潛規則，要收取武松的「人情」。可是，他發現武松好像並未準備好送錢給他，便破口大罵。

武松道：「你倒來發話，指望老爺送人情與你，半文也沒！我精拳頭有一雙相送！」

下面話鋒一轉，銀子又有了：「金銀有些，留了自買酒吃！」

怎麼樣？老爺銀子有的是，就是不給你。

「看你怎地奈何我！沒地裡倒把我發回陽穀縣去不成？」

我們此前知道，武松拳頭厲害。但他此時給我們展示了他的另一個特長：他的嘴頭也厲害。

這樣的伶牙俐齒，邪中含正，潑中有義，處弱勢而嘴不軟，在險地而心不驚，端的就是一個潑皮猴頭做派！

那差撥大怒。差撥只有大怒─現場還真的占不了武松的便宜。我們想想，孫猴子武功極高，卻也常常敗陣。可是，他何曾讓別人在言語上占過什麼便宜？

猴頭的嘴頭功夫高過手頭功夫，武松現在也是這樣。

大怒了的差撥只好去了。不久，只見三四個人來單身房裡叫喚新到囚人武松，武松應道：「老爺在這裡，又不走了，大呼小喝做什麼！」

那來的人帶武松到點視廳前。管營喝叫除了行枷，下令開打一百殺威棒，一幫人便上來要按住武松。

武松道：「都不要你眾人鬧動。要打便打，我若是躲閃一棒的，不是好漢！從先打過的都不算，重新打起！我若叫一聲，也不是好男子！」

聲口越來越像那個西遊的猴頭了。以至於兩邊看的人都笑：「這癡漢弄死！且看他如何熬！」

可武松今天要把「猴頭」進行到底：「要打便打毒些，不要人情棒兒，打我不快活！」

誰都知道孫悟空是石頭裡蹦出來的，確實經打。武松可是爹娘生養的血肉之軀啊，他頂得住無情毒打奪命棒嗎？這武二，還確實「二」。猴頭不也常常「二勁兒」十足嗎？

可是，管營突然要將就他：「新到囚徒武松，你路上途中曾害甚病來？」

這是潛規則：大凡花了銀子或者有什麼人情的，推說在押解來牢城營的路上患病未愈，就可以先免了這一百殺威棒，稱之為「寄打」。管營此時的話，明顯是提醒武松，利用這個規定，免了這頓打。

但是，大出我們意料的是，武松並不領情。

武松道：「我於路不曾害！酒也吃得，肉也吃得，飯也吃得，路也走得。」

連續四個「也…得」，潑賴伶俐，典型的潑猴口吻。

但奇怪的是，今天管營好像鐵了心要周全他。

管營道：「這廝是途中得病到這裡，我看他面皮才好，且寄下他這頓殺威棒。」

兩邊行杖的軍漢也看出了管營的想法，便低低地對武松道：「你快說病。這是相公將就你，你快只推曾害便了。」

武松道：「不曾害！不曾害！打了倒乾淨。我不要留這一頓『寄庫棒』，寄下倒是腸債，幾時得了！」

連續兩個「不曾害」，何等不正經，何等調侃，何等撒潑！直讓我們懷疑：此刻的武松，怕是被潑猴附身了。

大概，《水滸傳》的作者被吳承恩附身了吧。

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【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年8月號】

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