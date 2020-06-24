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天價瓷杯

聯合新聞網 / 讀者雜誌
圖／劉宏
圖／劉宏

【留痕／摘自浙江文藝出版社《青春紅樓》一書】

在《撿來的瓷器史》中，作者涂睿明在《天價的酒杯》一篇裡說，2014年4月8日，在香港「重要中國瓷器及工藝品」拍賣會上，一件明代成窯的小酒杯最後以2.8億港元(約合2.6億元人民幣)成交。這件天價的瓷杯，全名叫「大明成化鬥彩雞缸杯」。

鬥彩雞缸杯誕生於明朝成化年間，此後不久，它便迅速成為中國陶瓷史上備受關注的明星品種。據塗睿明介紹，在明朝的官方記錄《神宗實錄》中，就已經有「神宗尚食，御前有成化彩雞缸杯一雙，值錢十萬」的記載。而當時文人的筆記《萬曆野獲編》裡說：「成窯酒杯，每對至博銀百金。」

成窯的彩杯，在明清時期，便已經是極其值錢的珍稀物品了。

你想到了什麼嗎？

妙玉奉茶。

劉姥姥嬉遊大觀園時，賈母帶著一群人到了妙玉的住處櫳翠庵，要在那裡休息一下，吃一杯茶。寶玉留神看妙玉如何行事：「只見妙玉親自捧了一個海棠花式雕漆填金雲龍獻壽的小茶盤，裡面放一個成窯五彩小蓋鍾，捧與賈母。」妙玉那樣的人，捧給賈母用的，當然是最珍貴的器物，與眾人有別─「然後眾人都是一色官窯脫胎填白蓋碗。」

再看賈母。這杯用成窯五彩小蓋鍾裝著的「老君眉」茶，她吃了一半，便笑著遞給劉姥姥，讓她嘗嘗這個茶。劉姥姥很自然大方地接過茶杯，一口吃盡，還笑嫌這茶「好是好，就是淡些」。這完全不識貨的粗鄙評價，又惹得眾人大笑。

茶畢，妙玉嫌棄劉姥姥髒了她的杯子。寶玉就說：「那茶杯雖然髒了，白撂了豈不可惜？依我說，不如就給那貧婆子吧，她賣了也可以度日。」妙玉想了想後，答應了：「這也罷了。幸而那杯子是我沒吃過的，若是我吃過的，我就砸碎了也不能給她。你要給她，我也不管你，只交給你，快拿了去吧。」

於是，這個價值不菲的成窯杯子，就被劉姥姥帶走了。一個在當時就是珍稀物品的杯子，一個在後世能夠成為天價寶貝的杯子，就這樣，由出身撲朔迷離但來頭絕對不小的妙玉從外面帶進大觀園，親自捧給賈母用過，隨意間給劉姥姥用過，再經寶玉贈送，由劉姥姥帶出了大觀園。

這個杯子，劉姥姥回去肯定不會賣掉。第一，她回去時，已經有了置地的銀子；第二，賈府所贈的禮物，她一直懷著感恩的心收著─鴛鴦和平兒送給她的舊衣服她都捨不得穿。所以，這個精緻小巧的成窯五彩瓷杯，這個只要不砸不毀就不會有任何老化變質的堅硬瓷器，她定會一直珍藏著。她不一定知道這個杯子的市價，但在她心中，這個杯子的價值無與倫比，因為那是賈府送給她的禮物。

這個杯子後來會到誰手上？應該是巧姐和板兒。

劉姥姥很可能一輩子都不知道這個成窯五彩茶杯的價值。對於妙玉，這個杯子是身分尊貴的象徵，她自己都捨不得用，只在賈母來的時候，親自捧與賈母。對於賈母，這只是她每日享用的珍稀器物中的小小一件，自己用一下，隨手遞給劉姥姥用。而對於寶玉，這是他對所有人、所有物的平常心，是他對窮苦人的慈心善意：一件東西，白砸了可惜，不如給人度日。

但是，在劉姥姥眼裡，很可能它只是一個好看的杯子。不，在她心裡，它的意義遠遠超越了杯子本身，那是賈府曾經給過她的憐恤和溫情。那個成窯瓷杯，在劉姥姥心中，就是「瓷杯(慈悲)」，從她在大觀園第一次看到它開始，到把它留給巧姐的那一刻，從來都是，沒有變過。

這個「瓷杯(慈悲)」，經由幾個人，到了巧姐手裡。她是大廈傾覆後，雖然歷經劫難，但逃出生天的「金陵十二釵正冊」成員。她是王熙鳳唯一的女兒，是王熙鳳這一生唯一的牽掛。而王熙鳳，就是那個接濟劉姥姥、成全劉姥姥的人。

慈悲流轉，因果循環。茶杯的故事，就到這裡了。

可是，我想說的，不止這些。

在《京華煙雲》中，道學修養深厚的姚思安在因為避戰亂而暫時離開北京城的時候，告訴心愛的女兒姚木蘭，不要執著於收藏的那些古董器物的價值，你若把那些東西看成一文不值的廢物，那它們就是廢物。他對木蘭說：「要知道，物各有主。在過去三千年裡，那些周朝的銅器有過幾百個主人了。在這個世界上，沒有人能永遠占有一件物品。拿現在說，我是主人。一百年之後，又輪到誰是主人呢？若不是命定的主人掘起來那些寶物，他只能得到幾缸水而已。」木蘭聽了父親的話後明白了：「福氣不是自外而來的，而是自內而生的。一個人若享有真正的福氣，或是人世間各式各樣的福氣，必須有享福的德行，才能持盈保泰。在有福的人面前，一缸清水會變成雪白的銀子；在不該享福的人面前，一缸銀子也會變成一缸清水。」

父親的話，姚木蘭一輩子都牢牢地記在心裡。

在《紅樓夢》中，妙玉是成窯五彩杯最初的主人。可是，曹雪芹先生很吝惜地安排「那杯子是我沒吃過的」。孤僻清高、高傲自我、目無下塵的妙玉享用不起那件寶貝。「氣質美如蘭，才華阜比仙」的妙玉，雖然日日念佛，可她心中沒有那份平常心，沒有那份對人謙遜平等的悲憫心。

在曹公巨筆之下，那位妙玉最看不起的貧婆子劉姥姥，卻享用得起。雖然是個鄉野老婦，她卻有著萬人不及的大智慧、大勇敢、大情義。知恩圖報、有情有義的劉姥姥，不僅落落大方地把茶一口吃盡，而且帶走了杯子。

後來的巧姐也享用得起。這朵生在富貴中，卻家破人亡、被賣到煙花柳巷的賈府小花，歷經劫難，最後被劉姥姥從火坑裡救出，在山野鄉下，有了適合自己的平實生活。那時的她，已經看透了富貴與繁華，看淡了人與人之間的往來糾葛，看透了紙醉金迷、觥籌交錯、笙歌豔曲背後的實質，明白了人這一生最重要、最珍貴的東西為何物。所以，巧姐，她會在田間、紡車邊上收穫屬於自己的真實生活。那個杯子值多少錢，對她來說都已經無所謂了。在她眼裡，那是親愛的劉姥姥留給她的東西，這個東西的價值無與倫比。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年7月號】

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