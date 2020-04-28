【留痕／摘自微信公眾號「丁小村」】

電影《克拉瑪對克拉瑪》中有一個場景，被視為電影史上最經典的創作之一，這是一個發生在廚房裡的場景。

克拉瑪是個電影演員，他沉醉於自己的事業，從來沒想過每天做早餐有多麼不容易，也沒想過讓孩子乖乖坐在餐桌邊吃飯是什麼難事─因為他家中有個賢妻良母式的女人。

他妻子喬安娜盡職盡責，是一個好妻子和好母親，她任勞任怨，甚至很多時候忘記了自己是一個女人…終於有一天，她發現除了是妻子和母親，她還是一個活生生的女人。她爆發了─提出要離家出走，不再把自己捆綁在一間小小的廚房裡。

妻子離家出走，對於克拉瑪好像不是什麼大事─也許她只是耍耍女人的小脾氣，過兩天就自己回來了。

妻子離家出走後，這天早晨，他得和孩子一起吃一頓早餐─於是廚房的經典場景上演了。

媽媽走了，兒子哭鬧不止，克拉瑪安撫兒子：「你乖乖坐在餐桌邊，媽媽只是出門去了，她會回來的。現在看爸爸給你做早餐好嗎，就像我們野餐時那樣。」兒子終於擦乾眼淚，相信了爸爸。

克拉瑪其實對廚房一點都不熟悉。但為了當個好爸爸，他穿上圍裙，抄起傢伙，打扮成一個法國大廚的樣子，信心滿滿地開始了廚房裡的戰爭。

兒子看他手忙腳亂，感覺今天跟往天不一樣。這氣氛讓這個三歲男孩感到既緊張又恐慌，他又哭鬧起來。

這時候鍋裡的油已經燒得冒煙了。

克拉瑪也感覺到恐慌，兒子的哭鬧聲令他更加焦躁。鍋裡的油快燃起來了，他匆忙地把麵包扔進鍋裡，結果飛濺出來的熱油，把他自己燙了，把兒子也燙了。他趕忙把煎鍋從煤氣灶上拿下來，結果，把自己的手也燙傷了！

最後，這頓早餐泡湯了。他把兒子拉起來，推開門，氣急敗壞地對流著眼淚的兒子說：「走吧，我們去飯館吧。」

在這個生動火爆的場景中，沒有任何人與人的衝突，沒有任何心靈的搏鬥，它是一個男人和一間廚房的戰爭─結局是男人慘敗。

我迷戀這個經典的電影場景：它把廚房變成了一個男人的精彩舞臺，讓他在這個舞臺上出盡洋相，手忙腳亂，驚慌失措，最後充滿了怒火和沮喪，還徹底把自己毀掉了─毀掉了兒子心目中的好爸爸形象。

《克拉瑪對克拉瑪》並沒有說女權，沒有說對女人的不公平，但它用廚房為女人寫出一曲讚歌，為她們喊了一聲不平，也為她們討了一點兒公道。

這是在一個以事業、功業和成就為價值取向的社會，廚房是一個最不具有價值標誌的地方。賢妻良母是在廚房裡默默耕耘的無名英雄─她們的功業，只有孩子記得；她們的事業，連她們的丈夫也不會在意。難怪，克拉瑪的妻子喬安娜要用一次反叛來表達抗議。

廚房，多麼具有象徵意義啊！由於具有了象徵意義，廚房變得很有文藝色彩和哲學味兒。

在日本女作家吉本芭娜娜的小說《廚房》裡，廚房是一個人最小的伊甸園。還有好些電影把廚房作為主題，廚房充滿了人間煙火氣。梵谷的油畫《吃馬鈴薯的人》畫的是廚房，這裡的廚房是與生活、與苦難搏鬥的地方。

廚房裡不會發生革命，但很多革命是從廚房開始的。某一天，克拉瑪的妻子扔下抹布和圍裙，決定做一次自己，而不是丈夫和孩子的附屬物；某一天，劉姥姥走進賈府的大廚房，頓時真切感覺到這世道太不公平；某一天，梵谷走進農民的廚房，發現他們一家人在默默吃馬鈴薯…這時候，革命是無聲的─就好比廚房不動聲色地打敗了信心滿滿的克拉瑪。

廚房經常讓我們想起母親，想起家，想起親人─這算是人類的一種文化遺傳信息。

可以說，女人從廚房開始，改變了整個世界。而世界似乎並沒有記住她們的功勞。

相反，男人為了占有女人，而發動戰爭和屠殺。男人為了掌握世界，奮力進行權力爭奪。

當男人完成功業之後，並沒想起廚房這最初開始的地方。他們往往把女人捆綁在廚房裡，並且認為這一切理所當然。

每一個男孩兒都會記得母親的廚藝，會時常想念童年的味道，但長大之後，他們不會再回到母親的廚房，哪怕只是看上一眼─他們並不在乎這個。

當進入後工業時代，我們甚至不需要廚房了─我們用外賣來替代廚房裡的勞作，我們讓超市的商品而不是廚房裡的作品，來占據我們的餐桌…我們不再守護廚房，只因為這裡過於耗費時間，而且經常弄得我們油膩不堪。

當人類不再看重廚房，事情將變得無法想像。試著想一想，沒有了廚房，我們人類是不是很像脫了毛的猴子，亂糟糟地擠成一團，為了搶幾個果子而大打出手。

我們在飯館裡坐得端端正正，狼吞虎嚥地吃著按標準製作出來的飯菜。孩子們將不再迷戀媽媽從廚房裡帶出來的那一縷難忘的氣息。

這一部女人的史詩，最終只剩下一點點餘音。我們也許還保留著廚房，但都是統一定制的，跟我們這個時代所有的工業品一樣，它已經不再是一個讓女人熱情洋溢的舞臺。

我的廚藝不精，我也跟克拉瑪差不多，經常在廚房裡慘敗，但是我還是喜歡廚房。

逛商店的時候，我特別喜歡買一些餐具和廚具，我對筷子、勺子、碗和碟子，甚至切菜的刀、菜板，都有一種特別的喜愛。手裡撫摸的中國瓷器，可能是一只盤子，會讓我感覺到一種古老的氣息經久不散，那是廚房的氣息。

我喜歡從廚房裡端出來一碗熱騰騰的米飯，一盤清炒的冒著熱氣的蔬菜─一個女人圍著圍裙，在廚房裡忙忙碌碌，結果就是這些，放上餐桌，一會兒就進了我們的肚子。

這樣的女人，被稱為妻子或者母親，她們是無名英雄。只有這間小小的、滿是油煙味兒和調料味兒的廚房，是她們的史詩。

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