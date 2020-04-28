【林冬冬／摘】

最近我讀了大衛‧布魯克斯的《第二座山》。這本書可以說是強人哲學的現代升級版。到底什麼叫強人呢？我先說幾個例子，你看看你想向誰學習。

王楓從中學到大學，都是全班成績最好的學生，一路上的也是最好的學校，畢業後當然也是供職於一家最好的公司。這幾天他成了微博的熱搜，因為他發布了一則徵婚廣告，其中列舉了自己的各種過硬條件，以及對女方的種種硬性要求。網友認為王楓太物質了，王楓理直氣壯地回應：我是最好的，當然要找個最好的。

周琪是一位美麗的青年女性，她家庭條件很好。她畢業後決定先看看世界，再琢磨幹什麼。幾年以來她走遍了世界各地，發在微信朋友圈的照片不是在阿爾卑斯山滑雪就是在蒙古釣魚。周琪認為，人生的意義在於體驗，她要趁著年輕多體驗世界的美好。

馬小武今年40歲，在一家醫院當清潔工。5號病房的孩子得了不治之症，孩子的父親老王眼看著一天比一天絕望。這一天，馬小武打掃病房時，老王正好出去抽菸，馬小武打掃完出來，在樓梯口碰見了老王。老王說：「你怎麼幹活的？怎麼到現在還不打掃病房？」馬小武沒有反駁，反而謙卑地說：「對不起，我馬上掃。」然後當著老王的面又打掃了一遍。

林肯站在喬治‧B‧麥克萊倫將軍家的屋簷下等人開門的那一年，已經52歲了。他曾經狂熱追求過聲名和權力，現在都得到了，他剛剛當選美國總統。現在，他需要麥克萊倫出山幫他打贏內戰。男僕說將軍不在，林肯說沒關係，他就在客廳等。一小時之後，比林肯小17歲的麥克萊倫回來了，沒理會林肯直接上了樓；半小時後，男僕出來說將軍今天很累，下次再談吧。隨行人員都怒了，林肯卻說：「禮節和我個人的尊嚴不重要，只要能請到一位願意為聯邦作戰的將軍，我可以一直等下去。」

王楓和周琪做的並沒有任何不對，他們正在攀登人生的一座山。但是馬小武和林肯攀登的，是第二座山。

「第二座山」是布魯克斯發明的概念。他說人生要爬兩座山，第一座山是關於「自我」的，你希望實現自我，越來越成功，獲得幸福；第二座山卻是關於別人的，是關於「失去自我」的：你為了別人，或者為了某個使命，寧可失去自我。

王楓和周琪代表著現代社會兩種典型的生活理念。可布魯克斯說，這兩種活法帶給人的幸福感是有限的。

30歲的王楓比他20歲時更無趣。你不知道他喜歡什麼，他只喜歡「成功人士」喜歡的東西。他取得了很多成績，但有著深深的不安全感。有一天聽說當年那個學習成績遠不如他、整天只知道看電影的中學同學，現在成了著名導演，王楓深受打擊。

周琪喜歡很多東西，可是從未真正選定過什麼。在無限的自由中生活多年後，周琪有一種迷失感。

並不是第一座山不應該爬，但是布魯克斯注意到，有很多爬完第一座山的人，現在都在爬第二座山。

第一座山講個人自由，第二座山講責任、承諾和親密關係；第一座山講獨立，第二座山講互相依賴；第一座山講自我的成長，第二座山講忘記自我；第一座山講獲得，第二座山講奉獻。

你肯定會說，那些主動選擇第二座山的人，必定都有高貴的品格─是的，布魯克斯認為，品格其實是當你忘記自我去攀登第二座山時所獲得的副產品。忘記自我的那個狀態，是值得追求的。

第二座山不是以你自己為核心，而是以別的什麼為核心。第一座山追求的是幸福，第二座山得到的是喜悅。

這裡的幸福，特指個人的幸福。比如你取得了成功，在競爭中獲得勝利，實現了目標，提高了能力，再加上各種感官的快樂，這些都叫幸福。喜悅，則是另一種東西。

人生的喜悅一共有6個層次。

第一層喜悅是心流。你非常投入地做一項工作，而且做得特別順手、漂亮，你進入忘我的狀態，感覺自己已經和工作融為一體。

第二層喜悅是與他人關係融洽。

你在一個酒吧裡坐著，音樂聲響起，一個陌生人過來邀請你跳舞，你一看他就感覺合拍。你們配合得天衣無縫，完全融入音樂，你的自我意識好像消失了一樣。

第三層喜悅是親密的情感。比如媽媽第一次看到她的寶寶時的那種感覺；父親看見孩子們快樂地玩耍，自己偷偷在旁邊樂的那種感覺。

第四層喜悅是精神上的溝通。有一天，一個詩人在自家後院，發現一隻鷹隼落在樹上。他就那麼盯著鷹隼，鷹隼也盯著他，人和動物之間的界限消失了，詩人希望那一刻永遠都不要結束。

第五層喜悅是超越自我，是與萬物融為一體的宗教般的體驗。

第六層，也是最高級的喜悅，是道德喜悅。布魯克斯觀察到，那些身上背負著沉重負擔、永遠都被人需要的人，他們並不是一天到晚長吁短嘆，而是整天都樂呵呵的。他們的臉上永遠都有喜悅之情。

喜悅來自忘我。你要是沒有任何負擔，不會一天到晚都那麼高興，你會感到困惑，會覺得快樂已經到上限了。世界上沒有人需要你，那其實是最不幸的感覺。你要是一身負擔，同時又不把那些當成自己的負擔，而是完全為了別人，你會充滿喜悅。幸福是變幻無常稍縱即逝的，喜悅卻是深刻而持久的。

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