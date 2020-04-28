【千里之外／摘自《廉政瞭望》2020年第3期】

「81分」「絕殺」「凌晨4點」

用「宮保雞丁」「魚香肉絲」給自己的孩子命名，在中國人看來不可想像。當初，柯比的父母─喬‧布萊恩夫妻倆吃到了品質很高的神戶牛排KOBE，也許充分體會到了「人世間唯有愛與美食不可辜負」這句話的含義，等到兒子出生時，就直接將牛排的名字扣在了兒子身上。正如日本人在自然條件極其苛刻的情況下，仍讓神戶牛排聞名全球一般，柯比也因超出常人的意志力而取得了巨大的成功。「凌晨4點鐘的洛杉磯」並不是一句閒談，而是關於汗水、付出的生活方式與精神追求。

當年有記者問柯比：「你為什麼能如此成功？」柯比反問：「你見過凌晨4點的洛杉磯嗎？」記者搖搖頭：「不知道，那你說說凌晨4點的洛杉磯究竟是什麼樣？」柯比撓撓頭，說：「滿天星星，寥落的燈光，行人很少。」

「剛進聯盟時，我學什麼都很快。看到什麼新動作，馬上『下載』下來，把它徹底弄明白。」柯比在自傳中回憶說，「如果有什麼新動作引起我的注意，不管是親眼看見，還是從錄影中看到，我都馬上投入練習，第二天繼續加倍苦練，然後直接用到比賽中。」

柯比逝世前4天，剛好是他拿下「81分」的第14年。

2006年1月22日，湖人主場迎戰猛龍。比賽之前，柯比全身多處酸痛，接受了理療師長達兩個小時的按摩治療。在比賽中也能看到，在球衣遮不住的地方─他的膝蓋、手肘、手指，都纏繞著護具。

就是在這種情況下，柯比全場拿下NBA歷史上的第二高分─81分(1962年，張伯倫在費城勇士隊單場拿到100分)，而NBA球員只要單場能拿下五六十分就已經非常牛了。那場比賽也被稱為「屠龍一役」。

除了「屠龍一役」中的絕殺，2009年12月，柯比面對韋德投入壓哨三分球絕殺邁阿密熱火，也是其職業生涯中的經典比賽之一。

當天，熱火客場挑戰湖人，雙方纏鬥到最後時刻。在終場前3秒，柯比對韋德犯規，韋德兩罰一中，熱火以107:105領先。但20秒暫停後，柯比持球到弧頂中央，頂著韋德的防守，命中了一記打板壓哨三分，以108:107絕殺熱火。

此後多年，每逢這個時刻，美國媒體總要翻出這場比賽來緬懷一下。2019年也不例外，12月5日，他們照例在推特上發布了該場比賽柯比上演絕殺的視頻片段。而韋德轉發了推特，並搞笑地吐槽稱：「為啥你們總是喜歡舊事重提？」

曼巴精神

柯比逝世後，一些球迷聚集在湖人隊主場斯台普斯中心的週邊，用向紙簍扔紙團「打鐵」(投籃不進，打到金屬籃筐上發出聲音)的方式來送別柯比─大部分紙團都沒有扔進紙簍，而是打到紙簍的邊筐，落到地上。

在柯比的NBA生涯中，不斷「打鐵」是他的重要標誌。作為NBA歷史上第一「鐵王」(投籃不中的次數最多)，已經被廣大球迷，甚至柯比自己接受了。投籃不進，但繼續打鐵，是一種執著與無懼。他曾經說過：「我寧願30投0中，也不願9投0中」。正是這樣的曼巴精神，讓柯比最終成為NBA的標誌性人物。

柯比有個綽號叫「黑曼巴」，那是非洲草原上毒性最強的一種蛇，而柯比的精神，也被稱為「曼巴精神」。柯比將其解讀為熱情、執著、嚴厲、回擊和無懼，這5個關鍵字就是「曼巴精神」的內涵。

1996年7月13日，柯比正式成為湖人隊一員。當時，湖人隊的老闆珍妮‧巴斯跟柯比共進午餐，柯比向珍妮透露自己想學習西班牙語，這是他來到洛杉磯之後，為自己設定的目標。珍妮對此印象深刻。「一個只有17歲的孩子，為自己設定了那樣的目標，這讓我很吃驚。」珍妮說，「當然他說的目標，在你看起來跟球隊沒什麼關係。但我覺得，這就是為什麼他會幹什麼事都充滿動力的原因所在。」

在奧運會上，加索爾帶領的西班牙隊輸給柯比領銜的美國隊，痛失冠軍。回到湖人隊後，柯比為了讓加索爾打球更加硬氣，把北京奧運會的金牌掛在加索爾的更衣櫃裡。加索爾打開櫃門，看到金光閃閃的奧運會金牌，帶著「這是什麼情況」的表情怒罵柯比，以為這是一個無聊的諷刺玩笑。柯比卻異常嚴肅、認真地說，你輸掉總決賽，輸掉奧運會決賽，不要在決賽裡連續輸3次，讓我們一起拿到總冠軍！那一年，加索爾在球場上偶有失誤，柯比總會在他耳邊輕輕說：「沒關係，好樣的，繼續投射。」他們終於力挫凱爾特人，捧回了總冠軍獎盃。

在20年的職業生涯中，柯比的內心一直保持著自我意識和外界規訓之間的張力。他曾經心有惡魔，在早期與奧尼爾的交往中，無數次口出惡言。在家鄉費城，他曾經放言，要讓所有費城人後悔。但在職業生涯後期，他完成了與世界的圓融與和解。他和奧尼爾冰釋前嫌，與家鄉費城重敘溫情。在退役後，他更是毫無保留地指導訓練籃球後輩，為推廣籃球公益事業和拓展籃球影響力在全球奔走，成為所有人尊敬的現在的柯比。

在2018年出版的自傳裡，柯比寫道：「籃球給我的收益遠不止在球場之內，球場外的收穫更難以估量。如果沒有籃球，我不會懂得該如何去創造，不可能理解人性，也不可能明白該如何去領導團隊。」

從堅硬到圓融，從對抗到和解，從孤傲天才到團隊領袖，如果有曼巴精神，這便是曼巴精神的全貌。

籃球之外

英雄遲暮，掙扎過後，他選擇功成身退。2016年4月14日，柯比在職業生涯最後一場主場對陣爵士的常規賽後宣布退役。那句「Mamba Out」，令人傷感，場上再無那英姿颯爽的身影和剛毅的眼神，更意味著一段段青春記憶被封存。

但沒有人能為柯比‧布萊恩的一生給出定義。

在職業生涯暮年，柯比曾經與矽谷超級天使投資人克里斯‧薩卡分享了自己的一個願景─他希望能成為一個投資人。克里斯‧薩卡給柯比列了一張清單，上面是關於創業與投資的一些書籍、視頻、TED演講集以及一些播客內容。

「接下來的幾個月，柯比一直不停地給我打電話、發資訊，不分白天和黑夜。準確地說，有一次他凌晨3點打電話給我，當時他正在跑步機上。他癡迷學習這些東西到一周7天、每天24小時無休的狀態。」20年職業生涯養成的堅持不懈的職業精神，幫助柯比快速轉型成一個商界大佬、作家以及奧斯卡獎得主。

柯比很早就與他人合夥成立了一家基金公司。這家公司投資了十幾家公司，其中之一就是阿里巴巴。

實際上，柯比對待生意也拿出了「曼巴精神」。2009年，與馬雲同台的柯比曾說：「打籃球用的是智慧，用的是想像力。真正做是因為喜歡─這和商業投資存在著共通之處。」

籃球、影像、出版、商業…諸多紛繁的標籤，構成了人們回憶裡那個永遠面帶笑容的「黑曼巴」。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2020年5月號】