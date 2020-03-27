【遠志／摘自《環球人文地理》2019年第11期】

早在兩千六百多年前的春秋時期，齊國國相管仲就是打貿易戰的頂尖高手。齊國之所以能成為春秋五霸的第一霸，除了依靠強大的軍事力量，貿易戰的連連取勝也是其中重要的原因。

打貿易戰，關鍵得有錢。管仲經鮑叔牙推薦被齊桓公聘為國相之後，採取的最主要措施就是「抓錢」。齊國因為靠近海邊，有魚鹽之利，而魚也好，鹽也罷，都是生活必需品，因此齊國利用官辦魚鹽與他國做生意大發其財。有了錢，管仲在政治上提出了「尊王攘夷」的口號，軍事上聯合其他小國做後盾，經濟上大打貿易戰，讓許多國家吃了大虧，不得不尊齊桓公為霸主。

根據各國不同的國情，管仲有不同的貿易戰打法。

衡山國是一個擅長打造兵器的國家，當時各國都去採購衡山國的兵器。管仲看準時機，大量、高價採購衡山國的兵器，衡山國人看到打造兵器這麼賺錢，於是全民造兵器，大發「軍火財」。接著沒有人願意從事農業生產了。管仲又高價收購各國的糧食，使各國富餘的糧食都流入齊國。這樣一來，齊國雖然花了大價錢，但擁有兵器和糧食，破壞了衡山國的經濟平衡。突然有一天，管仲下令停止收購兵器和糧食，攻打衡山國。此時的衡山國空有錢財，缺少糧食，而各國富餘的糧食都被齊國收購。於是，衡山國不戰而敗。這就是歷史上有名的「衡山之謀」。

對待老牌強國楚國，管仲的貿易戰照打不誤。楚國和齊國是軍事實力、經濟實力差不多的國家，管仲看準了楚國是山水之國，盛產鹿鳥動物，於是給齊桓公出主意，「公貴買其鹿」。齊桓公聽了管仲的建議，和對待衡山國一樣，大量、高價採購楚國的鹿。楚王不明就裡，看到發財的機會來了，命令楚民抓鹿賣給齊國，大發鹿財。這一場鹿的交易，楚國竟然賺了齊國兩千萬錢。但令楚王沒想到的是，人們光顧著抓鹿賺錢了，田地荒蕪了；楚國有大量的金錢，卻只能進口糧食。楚國不得不求助囤積了大量糧食的齊國，把齊桓公推上霸主的寶座。

管仲推行的是「尊王攘夷」的國策，但當時周天子已沒有多大的公信力，各諸侯國都不願向周王朝進貢，這就導致周朝中央政府財政緊張。為了解決這個問題，管仲也有奇招，他建議周天子嚴加管制盛產菁茅的地域，並下令凡跟周天子到泰山祭天和在梁父山祭地的諸侯，必須以菁茅作為祭祀用的墊席。祭祀天地是必須的，各諸侯國趕緊花錢高價去買菁茅，其價格也因此翻了十倍，結果只用了三天時間周天子就解決了財政問題。管仲的「菁茅之謀」大獲成功。

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