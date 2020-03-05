《史記》中的性格細節

【今塵／摘自《文匯報》】

司馬遷注重寫人物的性格、稟賦，這往往是他用筆的著力點、精彩之處。《商君列傳》的開篇，寫商鞅在魏國時做魏相公叔痤的幕僚，公叔痤年老病重，便向國君魏惠王推薦商鞅接自己的班，魏惠王當時沒有表態，公叔痤就說：「鞅有奇才—大王若不想任用他，就該把他殺掉，千萬不要讓他為別國所用！」過後，公叔痤又把自己與魏惠王的談話內容告訴了商鞅，並勸說商鞅趕快離開魏國，以防不測。商鞅聽後只是一笑，說：「既然大王沒有聽信您的話來任用我，又怎麼可能聽信您的話來殺害我呢？」後來的事實證明商鞅的判斷是準確的。

在這裡，司馬遷僅用一句話就寫出了商鞅的膽識和智慧，同時也寫出了他的自信與自負。又如《張儀列傳》的開篇，寫張儀學成縱橫之術後去楚國遊說，結果被懷疑為小偷而遭到一頓痛打。他的妻子就對他說：「你要不是因為讀書遊說，怎麼會受到這般的侮辱？」張儀卻問妻子：「你看我的舌頭還在嘴裡嗎？」妻子笑了，說：「舌頭當然還在。」張儀也笑了：「只要我還有這條舌頭，足矣！足矣！」幾句對話，張儀作為縱橫家加亡命徒的嘴臉便躍然紙上。類似上述的一些生活細節，本來都與歷史上的重大事件沒有什麼直接關係，但司馬遷卻看得很重，這足以說明他關注歷史自有不同於別人的側重點。現在常說「細節決定成敗」，司馬遷對歷史人物的關注就常常在於細節，不過不是無關緊要的細節，而是性格細節，這也是《史記》高出「二十四史」中其他史書的地方之一。

我們常說，性格決定命運。其實，從某種意義上說，性格也決定歷史。司馬遷的《史記》就告訴我們：歷史都是性格史。

圖/讀者雜誌