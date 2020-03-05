比爾蓋茲的錢是怎麼花的

【文章／摘自比爾及梅琳達‧蓋茲基金會北京代表處首席代表李一諾的演講，本刊節選】

先來看一個數字，1200萬。這是2000年全世界5歲以下兒童的死亡數字。我做一個類比，世界上目前客運量最大的客機是空客A380，能坐550個人，如果今天有一條新聞說有架滿載著兒童的A380失事，上面的乘客全部死亡，肯定會是驚天大新聞。那這1200萬，就意味著世界上每一天有60起這樣的事故。而且更讓人心痛的是，其實這1200萬裡面，有2/3的死亡是可預防的，就是他們不是得了絕症或者活不下去了。這個預防靠什麼呢？靠疫苗。

在2000年，全世界有3000萬兒童打不上疫苗。從需方來說，這3000萬個孩子分布在世界上最貧窮的80個國家。一方面這些國家財力有限，另一方面他們的疫苗體系非常落後。而且疫苗有個特殊的問題，就是它需要冷鏈，必須儲存在攝氏2到8度之間才能保持活性。

我採訪過一個一線工作人員，他當時指著一座山說：「你看，我翻過這座山要一天一夜，村子裡面有3個孩子需要打疫苗，如果我今天偷懶，不想翻這座山了，把疫苗往旁邊河溝裡一倒，沒有人會知道，這無非是一個良心問題。」所以，雖然很多孩子有需求，但很難把疫苗送到他們身邊。再看供方。如果你是疫苗企業的總經理，你要把疫苗賣到這80個國家去，它們貧窮、落後、市場分散，沒有經銷體系。這是不可想像的，所以你寧願不掙這個錢。而且就算是有人願意賣，有人能買，這中間還有一個巨大的鴻溝，錢從哪裡來？

誰願意花錢買這些疫苗去送給這些國家呢？這就是我們在2000年的時候面臨的巨大困境。這個數字也是比爾‧蓋茲成立基金會的時候看到的數字，所以當時做了第一筆捐贈，成立了一個組織，叫GAVI，全球疫苗免疫聯盟。

其實在2000年之前，全世界範圍裡與疫苗相關的捐贈也有，大概是幾百萬美元，所以當GAVI成立的時候，很多從事公共衛生事業的人員特別興奮，「你們看，世界首富要捐錢了，能捐多少呢？」有人說能捐5000萬。結果當時第一筆捐贈是7.5億美元。當時公共衛生界「喜大普奔」。現在回頭看，當年那筆捐贈確實改變了全球的健康狀況。蓋茲做了什麼事情呢？其實就是解決剛才我們提到的幾個問題。首先他去跟供方談，他說我知道把疫苗賣到這80個國家你們不樂意，所以你們就賣給我一家，但我有個要求，價格要低，但是高於你們的成本價。這對於企業來講是可以的，所以他們欣然答應。GAVI有特別強大的議價能力，比方說，五聯苗在私營市場上大概是100美元的價格，GAVI能夠拿到它的採購價，不到1美元。然後GAVI又去找需方，說你們這80個國家得組織起來放在一起考量。通過跟聯合國、世界衛生組織溝通，把它們分為3類：如果你最窮，那我就一分錢不要，免費給你疫苗；一般窮的，就用半價來買疫苗；經濟水平排在前列的國家，就用採購價全價來買疫苗。

在2000年之後，中國西部的14個省份得益於GAVI的捐贈。我們是用採購價買的乙肝疫苗。後來因為我們的乙肝防疫做得很好，我們的國力也增強了，我們就從第三梯隊「畢業」了。所以到2015年的時候，咱們中國又給GAVI捐贈了一筆錢。這是一個非常好的循環。

剛才提到的冷鏈問題，它很麻煩。要是在城市裡，有冰箱、有電，很容易解決，但是在農村怎麼辦？特別是在非洲沙漠裡怎麼辦？所以蓋茲又做了一項捐贈，他在西雅圖成立了Global Good公司，這個公司召集了一批科學家，去研究這些巨大的挑戰。結果科學家們還真有了一個方案，但是需要有人來生產。當時中國科學家郭自紅就跑到青島，找到製冷企業澳柯瑪，問他們能不能把這個東西造出來。做了一年，終於把這個設備做出來了，它能做到在沒有電、沒有任何能源的情況下，單靠物理的隔熱，只要放上冰，就能讓它的內膽保持在攝氏10度以下，並且長達35天。

還有前面我講的大鴻溝，你們說蓋茲會出錢，的確，出了7.5億美元。但是大家想一想，這是80個國家啊，個人再有錢，對這樣大的需求來講也是海洋裡的一滴水，所以蓋茲經常出現的一個形象是這樣的：他到各個場合去要錢。大家聽起來可能覺得不可思議，世界首富去要錢？其實原因很簡單，僅靠他一個人的力量是不夠的。

從2000年成立到2018年，由於GAVI這個組織的存在，全世界有6.4億孩子用上了疫苗，根據測算，其中有900萬孩子避免了死亡。

所以蓋茲怎麼花錢，總結一下，有3個方式。第一個就是類似剛才講的那個製冷設備。就是說我需要一個東西，但這個東西不存在，那我就得花錢做研發，雇科學家來做這個東西。這大概占基金會每年1/3的投入。

第二個就是剛才講的疫苗。這個產品是存在的，但是它不可即，我們就要想辦法用一個平臺去建立聯繫，讓有需要的人能用上這個產品。這大概占到我們1/2的投入。

最後一個方向是大家一般看不懂的，就是蓋茲要錢的舉動，我們叫作「政策倡導」。因為不管你多厲害，你最終只是提供了一個示範，建立了一種可能的機制。而要想全面地、大規模地解決這些問題，其實大錢還是在國際社會和各國政府那裡。而且更重要的不僅僅是錢，還有公共政策的改變。所以這就是比爾‧蓋茲花錢的方式，我們把它叫作催化式慈善。

蓋茲成立基金會的時候只有45歲—在2000年，他還不是個老人，我想知道45歲做這麼大的決定是為什麼。當時蓋茲舉了瘧疾的例子。每年有大概30億人受到瘧疾襲擾，2億人得病，有50萬人死亡，其中70%是孩子。在瘧疾這個領域，你知道全世界唯一對它做研發投入的是誰嗎？美國軍方。為什麼？因為越戰。後來越戰結束，這個研發專案就沒了，一日之內清零。後來我們開始投入5億美元做相關研發。大家覺得錢可能挺多的，但是我們做一項對比，男性謝頂每年的研發投入是多少？20億美元。所以想一想，這個世界是不是很可笑？

有一個記者曾問：「蓋茲先生，你百年之後希望怎樣被記住？」他回答：「我希望我的孫輩對我有美好的記憶，除此之外，沒了。」記者追問：「為什麼？」

他說：「我現在致力去做的所有事情都是在消除這些東西，什麼瘧疾、河盲病、象腿病等等，它們是非常可怕的。我希望以後在跟孩子們提到瘧疾的時候，他們會問，什麼是瘧疾？那樣我的生命就有意義了，所以沒有必要被記住。」

蓋茲有一句話：「敢於冒險的人需要支持者，好的想法需要布道者，被遺忘的群體需要倡導者。」可能跟蓋茲相比，我們每個人的財富都差得很遠，但是我想在這句話裡，每個人都能找到自己的角色，可以共同為一個更加美好和公平的世界而努力。

圖/讀者雜誌