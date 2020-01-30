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家教是一生的底色

2020-01-30 11:11讀者雜誌

【和煙／摘自《傳奇故事‧百家講壇》2019年第10期】

黃永玉這個「浪蕩漢子」生於書香門第。黃家祖屋叫「古椿書屋」，是鳳凰有名的私塾館。當地文廟建起後，黃家還兼守文廟。

黃永玉的爺爺常年在外做事，曾幫熊希齡經營香山慈幼院。爺爺很有威望，偶爾回家一趟，吃飯時兒子們都在旁伺候，即使挨罵也要儀態恭敬。家裡有這樣一位老人，兒孫從不敢輕浮，都懂得掂量自己。黃永玉說：「爺爺的嚴峻像明礬，讓一屋人的頭腦都清澈起來。」

爺爺難得回家一趟，請人吃飯時卻不請熟人。爺爺只想跟那些不相干的、有意思的人喝喝酒、看看花，說：「人情中間，不留痕跡最好。」

黃永玉後來成了爺爺的「忘年交」，發現爺爺其實很有趣。關於讀書，爺爺給他的教育與學校的不一樣：「學堂裡那些書讀下去是有用的，像砌牆腳，但砌牆腳不等於蓋房子，蓋房子要靠以後不停地讀課外書。然而有些讀書人蠢，一輩子都在砌牆腳。」爺爺勸他多交朋友、多長學問，學堂考試過得去就行，不必爭做第一。爺爺還准許他隨便翻自己的書櫃，說：「多懂些稀奇古怪的知識還是占便宜的，起碼是個快活人。」

爺爺不在時，家裡的氣氛最寬鬆。太婆心懷寬廣、通達人情，常安撫在爺爺面前戰戰兢兢的孫輩。她很愛讀書，鼓勵兒孫精進學業，曾說：「我家不買田，買田造孽！一塊硯田足夠了。」女傭不慎打破了家裡的魚缸，太婆一句責備的話也沒有，只說：「以後走路慢些，小心傷到自己。」其實那個魚缸是太婆的陪嫁之物，用了幾十年，她很是珍惜。

圖／李晨
圖／李晨
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黃永玉的父親少時隨其父在外漂泊，走南闖北，見了很多世面，又得風氣之先受過西式教育。他後來回鄉做音樂老師，任文昌閣小學校長。黃永玉的母親是先進女性，在鳳凰擔任新創辦的女子小學的校長。黃父與黃母經自由戀愛結婚，之前家裡為黃父定的親事就吹了。那女子轉嫁他人，後來成了拖兒帶女的寡婦，黃父與黃母心地寬厚，時常幫襯她。

黃父溫和開通，很有修養，做每件事都會拿出藝術家的派頭。他從不打罵孩子，認為真正的教育是浸潤。黃永玉少時曾逃學八天，回家路上心驚膽戰，準備一有動靜轉身就跑。結果父親只是站在門口，微笑著向他輕輕招手。

黃母則個性鮮明，親自帶領學生上街遊行，自己抹個花臉扮成「帝國主義」。事後臉上花花綠綠洗不乾淨，她大大方方地說：「這有什麼好笑的？戴上面紗就好。跟學生講清楚，也算對她們的教育！」

除了讀書，黃父還讓黃永玉拜師學拳，說：「打拳既能強身也能練精氣神，好做個正派人。」後來家裡經濟條件差了，如果碰上有人租院子教拳，黃父提出的條件是：「不要租金，但要讓我的兒子跟著學。」黃母也有俠氣。街上來了一對逃荒的母女，黃母先把她們帶回家裡吃飽飯，然後去找縣長。結果縣長不管，黃母就讓她們在家裡做些雜事。在黃母的言傳身教下，黃永玉對廣大女性尊重並同情，還為那些被封建禮教束縛的女性發聲：「那些賢惠，都該叫苦！」

後來時局動蕩，黃家敗落，產業被一場火燒得乾乾淨淨。爺爺過世了，家裡七八口人等著吃飯，朋友勸黃父出去做事。黃父放心不下家裡，有些猶豫，黃母爽快地說：「太平年月倒無所謂，如今這光景實在不能黏在一起，你要端出男子漢的派頭來！」於是黃父遠走他鄉。

黃母卻被學校辭退了，因為領導覺得她家事太多，無法兼顧工作。一家人吃穿都要等黃父每月託人帶錢回來，但後來那些錢竟被人吞了，黃永玉只好帶著弟弟坐到那人的家門口討帳。別人嘲笑他們穿得破爛，黃永玉心裡委屈，黃母說：「你要有頭腦，想到自己是讀書人，再窮再苦也就不在乎了。」

無論過得多難，黃母總是樂呵呵地說：「娘這前半輩子沒吃過苦，如今帶著你們『步步頂上』，也算是件有意思的事。」

黃永玉所受的家教還有：不說空話，吃飯時不出聲音，不拿別人的閃失開玩笑…這些對於日常小事的要求就像佛教裡的「戒行」，看似簡單卻自有厲害之處，能讓人在苦難歲月裡堅守心性。所以黃永玉的奇崛個性裡多了幾分正氣，使「奇崛」不只是一種表演性的姿態，而是一種底色踏實的真性情。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年2月號】

圖/讀者雜誌
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讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

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