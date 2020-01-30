【孟夕／摘自譯林出版社《給大壯的信》一書】

我小時候背過兩天《滕王閣序》，也看過一點兒《古文觀止》，那是因為當年真的沒啥課外讀物可看。上了高一，學校忽然要開電腦課—有華僑捐獻了幾台蘋果Ⅱ型電腦，要通過一次數學考試才能去學。電腦教室裡鋪著地毯，進去還要換拖鞋。也是在那一年，有幾個同學商量著要去「工體」看一場演出，來演出的是什麼威猛樂隊。轉過年，我在一台板磚答錄機裡聽到了一首歌叫We are the world(《天下一家》)，才知道萊諾‧李奇和麥可‧傑克森。我們那時候，處在一個封閉的時空中，現在呢，我們仍在一個閉塞的地方，不過，家裡有了蘋果電腦，也有恐怖海峽樂隊、綠洲樂隊的CD，書架上也有兩三千本書。可是我有另一重擔心，我怕你太喜歡那些時髦的東西，我怕你不喜歡那些過時的東西。

有一天晚上，我們躺在床上，你翻來覆去地折騰，不肯入睡。你媽說，快給兒子講個故事。我沒啥故事好講，但可以給你背幾句詩。「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天。」「春雨貴如油，隨風潛入夜。」咦，不對，是「好雨知時節，當春乃發生。」「離離原上草，一歲一枯榮。」這樣過了幾分鐘，我就把會背的古詩全背完了。這些詩句有平仄，抑揚頓挫，不用什麼技巧就能讀出一種韻律。詩人寫了一輩子詩，千百年後，能被人記住一兩句，就是了不起的詩人了。你睡著了，我躺在你邊上想，不論你以後多討厭文言文，也應該記住，千百年前，有一個老頭兒辭官回家，他說：「舟遙遙以輕颺，風飄飄而吹衣，問征夫以前路，恨晨光之熹微。」還有一個老頭兒，晚上睡不好覺，他說：「揀盡寒枝不肯棲，寂寞沙洲冷。」還有一個老頭兒，感歎春天消逝，寫了兩句詩：「且看欲盡花經眼，莫厭傷多酒入唇。」往小了說，這叫學一點兒古典文學；往大了說，這是一種文化自豪感和身分認同。我們的前輩寫出這些細膩的詩詞，塑造了我們的情感，塑造了我們的表達方式，當你凝望月亮、樹木、河流、遠山的時候，應該有幾句詩墊底。 圖／劉宏 分享 facebook

我們上高中的時候，男女同學之間喜歡互送《簡‧愛》當禮物，大概是因為書名中有個「愛」字吧。我大略看過一點兒《簡‧愛》，看過一點兒《傲慢與偏見》，實在不如武俠小說好看。等到上了點歲數，我才發覺19世紀的英國小說很有意思。我偏愛這樣一類故事：一個牛奶廠的女工，或是一個窮苦的石匠，或是一個想治病救人的年輕醫生，他們的莊嚴理想與平庸的際遇格格不入，只能過一種充滿謬誤的生活，在淒涼中湮沒無聞。年輕時讀小說，總想獲得一些人生經驗，把裡面的人物分成好人和壞人；待心智成熟之後，我才看到小說中的複雜性，領略小說家知人論世的洞幽燭微。

假設有一天，你到英國鄉下去喝一次下午茶，在座的是幾位英國女作家。勃朗特三姐妹可能不太愛說話，奧斯汀小姐會顯得和氣一些，但她常常言在此意在彼，不掌握反諷就領會不了她的意思。在這幾位小姐面前，一定要特別誠實，能夠掌控自己生活的人，時時刻刻都說實話。座中有一位男人婆似的小姐最難對付，她有個男性化的名字，叫喬治‧艾略特。她聰明，富有同情心，偶爾也會出言譏諷，和她聊天，千萬不要輕浮地評價他人或自以為是地發表什麼觀點。她會讓你更深刻地思考究竟什麼叫作「道德」，這不是被人灌輸進去的是非觀念。什麼是對的，什麼是錯的，能否堅持做對的事，是一種極沉重的道德責任。她最有名的小說叫《米德爾馬契》，是真正寫給成年人看的。看完，我明白一個道理：許多流行的東西如同紙幣，一些過時的東西卻是黃金。

我再試著給你講一個古老的故事。兩千多年前，底比斯王國的俄狄浦斯得知自己弒父，罪孽深重，因此放棄王位，客死他鄉。他留下二子二女。兩個兒子為爭奪王位打了起來，波呂涅克斯攻城，厄特克勒斯守城，結果兩個人都戰死疆場。克瑞翁繼承王位，為了懲罰王國的叛徒，警誡臣民，他頒布一道指令：不得埋葬波呂涅克斯。國王的這道命令違背神律。神要求任何死者的屍體都應該被掩埋，未能入葬者，其靈魂是不潔淨的，會得罪冥王和天神。安提戈涅挑戰國王的律法，遵從神律埋葬了她的哥哥。因此，國王克瑞翁將安提戈涅關進山上的墓穴。安提戈涅的未婚夫—克瑞翁的兒子海蒙，殉情自殺，他的母親也為失去兒子而死。這是古希臘的一出悲劇，兩千多年前的古希臘，人們的生活離天神更近一些，他們沒有電視機，夜空就是他們的電視，那裡的劇作家望著天空，寫下這樣的故事，演給人們看。兩千多年後，我還能看到不同版本的《安提戈涅》上演。國王的指令是不是人世間最高的法律呢？是否有更高的天條不可違背？這個故事到底是什麼意思，我還沒法給你講清楚。可我想讓你看一看古希臘的悲劇，這些戲劇能喚起一種崇高感。

在你長大的過程中，你會看到很多莊嚴的儀式，看到這些莊嚴儀式中有一些滑稽的味道。如果不斷放大這種滑稽，你就會把所有崇高的東西都消解掉。法律好像不那麼莊嚴，軍人好像也沒什麼榮譽感，眼中所見的都是卑微的事物，慢慢也就只做那些卑微的事。人的高尚寄託喪失了，尊嚴感也就喪失了，我們不再相信自己身上更嚴肅的天性，心靈中更加美好的衝動全部減弱了。你得自己想辦法去獲取這種崇高感，看古希臘的悲劇也許是一個辦法，聽巴哈的音樂也許是一個辦法。相信我，崇高感這東西，不容易被喚起，卻會飛快地退去。你總要找點兒什麼東西，保證大腦能時不時地分泌出一點兒崇高感，這能讓你過得更美好。

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