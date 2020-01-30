我還虧欠世界一些畫作

【海棠無香／摘自微信公眾號「經典短篇閱讀小組」】

我不僅很晚才開始繪畫，更為不幸的是，或許我也很難指望能再多活幾年。

就算用冷靜的分析去預測或計畫這段時間，我也無法知曉自己還能活多久。但是如果與很多我們瞭解的人，或者與那些和我們相似的人對比，就可以做些有根據的推斷。接下來，在我還有餘力工作的時間裡，我可以接受的事實是，我的身體還可以維持一段時間，如果一切都好的話，大概是六到十年，這個假設並不草率吧。

這個時間段，是我最可靠的預期。其他方面充滿了變數，我不敢隨意揣測，比如，之後還有沒有時間，很大程度上取決於第一個十年的結果。

如果這些年總是勞累過度，一個人很難活過四十歲。如果一個人可以讓自己從人們通常遭受的打擊中恢復過來，並且克服相對複雜的身體疾病，那麼你從四十歲奔向五十歲時，就能過上嶄新且相對正常的生活了。

如我所說，未來五到十年的計畫我有考慮過，但是目前並不在我的日程上。我的計畫不是要救自己，也不是要避免太過情緒化或者回避太多困難—對於活長活短，我並不關心。並且，我也沒有醫生的本事去引導自己身體力行。因此，我不在意這些事情，繼續我行我素。但是，有件事是明確的，我必須在有限的幾年中完成一定數量的創作。我並不急於求成，因為這樣做顯然不可行，但是我必需要平靜而沉著地繼續創作，盡最大的可能有規律地、全心全意地去畫畫。

我在世上唯一的顧慮，只有對這世界未盡的義務和責任。因為活在世間三十載，我還虧欠它一些可以流傳後世的素描和繪畫，不是為了某些特定活動的應景之作，而是為了在畫中表達純真的人性。因此，這就是我的目標，專注於這個想法，就可以讓判斷什麼該做、什麼不該做變得更簡單，也能使我免於誤入混沌的歧途，因為我的一切作為，都是出於這個願望。

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