親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

加拿大總理杜魯道 首度支持台灣成為WHO觀察員

我還虧欠世界一些畫作

2020-01-30 11:11讀者雜誌

【海棠無香／摘自微信公眾號「經典短篇閱讀小組」】

我不僅很晚才開始繪畫，更為不幸的是，或許我也很難指望能再多活幾年。

就算用冷靜的分析去預測或計畫這段時間，我也無法知曉自己還能活多久。但是如果與很多我們瞭解的人，或者與那些和我們相似的人對比，就可以做些有根據的推斷。接下來，在我還有餘力工作的時間裡，我可以接受的事實是，我的身體還可以維持一段時間，如果一切都好的話，大概是六到十年，這個假設並不草率吧。

這個時間段，是我最可靠的預期。其他方面充滿了變數，我不敢隨意揣測，比如，之後還有沒有時間，很大程度上取決於第一個十年的結果。

如果這些年總是勞累過度，一個人很難活過四十歲。如果一個人可以讓自己從人們通常遭受的打擊中恢復過來，並且克服相對複雜的身體疾病，那麼你從四十歲奔向五十歲時，就能過上嶄新且相對正常的生活了。

如我所說，未來五到十年的計畫我有考慮過，但是目前並不在我的日程上。我的計畫不是要救自己，也不是要避免太過情緒化或者回避太多困難—對於活長活短，我並不關心。並且，我也沒有醫生的本事去引導自己身體力行。因此，我不在意這些事情，繼續我行我素。但是，有件事是明確的，我必須在有限的幾年中完成一定數量的創作。我並不急於求成，因為這樣做顯然不可行，但是我必需要平靜而沉著地繼續創作，盡最大的可能有規律地、全心全意地去畫畫。

我在世上唯一的顧慮，只有對這世界未盡的義務和責任。因為活在世間三十載，我還虧欠它一些可以流傳後世的素描和繪畫，不是為了某些特定活動的應景之作，而是為了在畫中表達純真的人性。因此，這就是我的目標，專注於這個想法，就可以讓判斷什麼該做、什麼不該做變得更簡單，也能使我免於誤入混沌的歧途，因為我的一切作為，都是出於這個願望。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年2月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌
分享

讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

相關新聞

那些過時的東西

2020-01-30 11:11

家教是一生的底色

2020-01-30 11:11

中國瓷器與法國「竊賊｣

2020-01-30 11:11

時間的河流與母親的光陰故事

2019-12-25 11:24

孫悟空為何需要神仙相助

2019-12-25 11:24

蘇東坡的南渡北歸

2019-12-25 11:24

項羽為什麼不肯定都關中

2019-12-25 11:24

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12

當你開學時 這世界已經很老了

2019-11-28 11:12

親密關係

2019-11-28 11:12

在雲端永生

2019-11-28 11:12

咬定幾句有用書

2019-10-30 12:51

活著活著就懂了

2019-10-30 12:50

最好的愛情是閒情

2019-10-30 12:50

王道士的笑

2019-10-30 12:50

《孤獨經濟》：你不知道一個人生活有多快樂

2019-10-02 13:07

一個人的文字迷宮

2019-10-02 13:07

畫史裡的文人雅集

2019-10-02 13:07

天下透明

2019-10-02 13:07

奢侈品包包和梅郵桶

2019-08-27 11:20

一生一次一世

2019-08-27 11:20

生命裡最純粹的東西在閃光

2019-08-27 11:20

總統畫像背後

2019-08-27 11:20
看更多

熱門文章

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

印度人也過年！而且全球超過10億人一起過

2020-01-24 09:06

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

2020-01-30 08:49

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 08:49

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 08:49

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:48

年前罷工、搞訂閱 平台大師破解外送戰盲點

2020-01-22 12:53

蘭城晶英》親子客飆9成 員工蒐越多客訴 績效越好！

2020-01-22 12:58

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

當前購屋三大必要檢視指標

2020-01-22 14:23

面板大復活 群創谷底回升

2020-01-21 13:39

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

2020-01-30 11:08

大選已落幕 人民已做主？

2020-01-30 08:49

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

摺疊手機新風潮：新日興

2020-01-21 13:40

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

台股正牌紅色供應鏈：宣德

2020-01-21 13:31

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top