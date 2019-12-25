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項羽為什麼不肯定都關中

2019-12-25 11:24讀者雜誌

【(滄海／摘自微信公眾號「我們愛歷史」】

秦朝末年，天下大亂。自陳勝、吳廣之後，各路豪傑紛紛舉起反秦的大旗，這其中，就有日後以「力拔山兮氣蓋世」著稱的西楚霸王項羽。

據《史記》記載，項羽進入咸陽後，曾有人建議他，關中沃野千里，地勢險要，可以用來建都成就霸業。

項羽說：「富貴不還鄉，如錦衣夜行，誰知之者？」後來項羽果然定都於彭城(今江蘇省徐州市)。

提建議的人不服氣，說人們說楚人就像是猴子學人戴帽子，現在看來還真是這樣啊，從而留下了「沐猴而冠」這個成語。

誠然，《史記》中說項羽定都彭城是想「衣錦還鄉」，但歷史都是由勝利者書寫的，項羽定都彭城是否還有其他深層次的原因呢？撥開歷史的迷霧，讓我們一起去看看項羽當初究竟是基於怎樣的考慮。

根基不穩

綜觀項羽和秦軍的幾次交手，項羽還真沒對秦軍客氣過。二十多萬秦軍是他命人坑殺的，咸陽城是他下令屠城的，還順手一把火燒了秦宮，就連那個有名無實的秦三世子嬰也是他下令殺害的。

種種暴行早已讓項羽失盡關中人心，若是他真的聽了謀士的話定都關中，那麼他一方面必須要留下重兵鎮守關中，以免秦人反叛引起事端；另一方面還要派遣重兵出關，以便與各路人馬爭奪天下。

在項羽兵力有限的情況下，這兩件事幾乎不可能同時完成。當初項羽坑殺的秦軍，大多數是關中子弟，他們的親友組成了最堅固的反對項羽的力量，直到項羽入關的最後一刻，秦人還死守著函谷關要抗爭到底。

因此，若是項羽想要鎮壓秦人，使他們漸漸服從自己，這絕不是短時期內能夠辦成的事情，但出關爭奪天下卻是勢在必行，決計不能拖延耽擱。

也就是說，如果項羽定都關中，那麼他要麼面臨奪取天下時大後方不穩的危險，要麼面臨重兵困守關中，再難逐鹿天下的遺憾。

或許有人會問，為什麼劉邦定都關中後沒有這些麻煩呢？

那是因為，劉邦和項羽的戰鬥路線完全不一樣。劉邦進入咸陽後，並沒有燒毀秦宮，也沒有加害投降的子嬰，史書裡也沒有劉邦屠城的記載。

劉邦的路線本來就比項羽的溫和很多，更何況他還是平民出身，做過秦朝的亭長，比起貴族出身的項羽，劉邦更懂老百姓的心思。在劉邦和秦人約法三章並且實質性地做了一些有利於民生的好事後，秦人幾乎是唯恐劉邦不願留下做關中王了。

懷楚合理

除了在關中沒有民意支持外，項羽定都彭城的另一個原因是他需要穩固東南大後方以及籠絡舊部。

當初跟隨項羽起兵的八千將士，大多是江東子弟，這些人在外征戰多年，都十分思念故土。項羽作為軍中領袖，自然要體察下情，順應將士們的東歸之心，這樣才能有一支全心全意效忠自己的部隊。

此外，項羽在彭城的民眾支持度比在關中要好得多，在這裡建都一方面可以讓項羽得到足夠的支持，另一方面也可以避免由於長期在外而導致大後方不穩固的尷尬情況。

否則，若是項羽定都關中導致東部、南部的根據地與自己日漸疏離，甚至產生新的代理人，而自己又暫時無法在關中站穩腳跟，那麼試問天下之大，又哪有項羽的容身之處呢？

圖／勾
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項羽並不傻，更何況還有范增輔佐。在當時的情況下，項羽實在是於公於私、於情於理，都不得不定都彭城了。

地理優勢

項羽定都彭城的第三個原因，是彭城優越的地理位置。彭城是項羽當時能夠找到的最佳選擇。

我國古代有四條河流，被古人稱為「四瀆」，它們分別是黃河、濟水、淮河、長江。然而，這四條河流都是東西走向的，只能滿足局部的運輸需求，如果想要打通南北的運輸線，就需要人工開鑿河道。

在古代，這是一個浩大的工程，但同時也是一個收益巨大的工程。君不見，京杭大運河直到千年後還在造福後代。

然而，在項羽為自己劃定的國界裡，就有一個現成的水利運輸網─鴻溝(戰國魏惠王時期開鑿，又稱狼湯渠)。

這條鴻溝將黃淮平原上的濟水、汝水、泗水、淮水全部連通了起來，同時這些發達的水網又連通了彭城周邊的水道，這使項羽可以隨時轉移兵馬錢糧到鴻溝水網中，取得交通運輸上的巨大優勢。

而且，彭城還位於另一條人工開鑿的河道邗溝上面。這條原本由吳王夫差開鑿的河道，可以與長江相通，而長江又與贛江、漢水相通。這樣一來，只要項羽定都彭城，就等於得到了兩個發達的交通運輸水網，實在是如虎添翼啊。

更重要的是，彭城除了擁有便利的運輸線，還擁有山川之險，這對處於平原地區的項羽來說是十分難得的資源。蘇軾曾說：「徐州為南北之襟要，而京東諸郡安危所寄也…夫以羽之雄略，舍咸陽而取彭城，則彭城之險固形便，足以得志於諸侯者可知矣。」

可見，項羽選擇定都彭城，絕不僅僅是衣錦還鄉那麼簡單。後來的楚漢之爭中，項羽能夠與劉邦數年相持而不落下風，或多或少都是得益於定都彭城後所獲得的各種便利。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年1月號】

圖/讀者雜誌
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讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

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