【林冬冬／摘自湖南美術出版社《在故宮尋找蘇東坡》一書】

蘇東坡是一個容易感傷的人，也是一個善於發現快樂的人。當個人命運的悲劇浩大沉重地降臨，他就用無數散碎而具體的快樂把它化於無形。這是蘇東坡一生最大的功力所在。

北宋的官場，比贛江十八灘更兇險。

就在過贛江十八灘時，蘇東坡接到朝廷把他貶往惠州(今廣東省惠州市)的新旨意。

蘇東坡翻山越嶺奔赴嶺南的時候，他的老朋友章惇被任命為尚書左僕射兼門下侍郎，成為新宰相。

蘇東坡曾戲稱，章惇將來會殺人不眨眼，不過那時二人還是朋友。後來的歷史，完全驗證了蘇東坡的預言。蘇東坡到惠州後，章惇一心想除掉他，以免他有朝一日捲土重來。由於宋太祖不得殺文臣的最高指示，章惇只能採取借刀殺人的老套路，於是派蘇東坡的死敵程之才擔任廣南東路提刑，讓蘇東坡沒有好日子過。蘇東坡過得好了，他們便過不好。

無論怎樣，生活還要繼續。蘇東坡曾在給友人的信中稱，不妨把自己當成一個一生都沒有考得功名的惠州秀才，一輩子沒有離開過嶺南，亦無不可。他依舊作詩，對生命中的殘忍照單全收。他雖年過六旬，卻從來不曾放棄自己的夢想，更不會聽親友所勸，放棄自己最心愛的詩歌。在他看來，丟掉詩歌，就等於丟掉了自己的靈魂，而正是靈魂的力量，才使人具有意志、智性和活力，儘管那些詩歌，曾經給他，並且仍將繼續給他帶來禍患。 圖／李晨 分享 facebook

此時，蘇東坡寫了一首名叫《縱筆》的詩，詩是這樣寫的：

白頭蕭散滿霜風，小閣藤床寄病容。

報導先生春睡美，道人輕打五更鐘。

這首詩，蘇東坡說自己雖在病中，白髮蕭然，卻在春日裡，在藤床上安睡。這般的瀟灑從容，讓他昔年的朋友、如今的政敵章惇大為光火：「蘇東坡還過得這般快活嗎？」朝廷上的那班政敵，顯然是不願意讓蘇東坡過得快活的。他們決定痛打蘇東坡這只「落水狗」，既然不能殺了蘇東坡，那就讓他生不如死吧。西元1097年，來自朝廷的一紙詔書，又把蘇東坡貶到更加荒遠的瓊州(今海南省)，任昌化軍安置，弟弟蘇轍也被謫往雷州(今廣東省雷州市)。

蘇東坡知道，自己終生不能回到中原了。長子蘇邁來送別時，蘇東坡把後事一一交代清楚，如同永別。那時的他，決定到了海南之後做的第一件事，就是為自己確定墓地和製作棺材。他哪裡知道，在當時的海南，根本沒有棺材這種東西，當地人只是在長條狀的木頭上鑿出臼穴，人活著存稻米，人死了放屍體。

蘇東坡孑然一身，只有最小的兒子蘇過，拋妻別子，孤身相隨。年輕的蘇過，過早地看透了人世的滄桑，這也讓他的內心格外早熟。他知道，父親被一貶再貶，是因為父親功高名重，從來不蠅營狗苟。他知道，人是卑微的，但是父親不願因這卑微而放棄尊嚴，即使自然或命運向他提出苛刻的條件，他仍不願以妥協來進行交易。有這樣一個父親，他不僅沒有絲毫責難，相反，他感到無限的榮光。蘇過在海南寫下《志隱》一文，主張安貧樂道的精神。蘇東坡看了以後，心有所感，說：「吾可以安於島矣。」

蘇東坡的命途，沒有最低，只有更低。但是對人生的熱情與勇氣，是他應對噩運的撒手。在儋州(今海南省儋州市)，他除了寫書、作詩，又開始釀酒。有詩有酒，他從衝突與悲情中解脫出來，內心有了一種節日般的喜悅。

西元1100年，宋徽宗即位，大赦天下，下旨將蘇東坡徙往廉州(今廣西壯族自治區北海市合浦縣)，將蘇轍徙往岳州(今湖南省岳陽市)。臺北故宮博物院收藏的《渡海帖》就是蘇軾在這個時候書寫的。

那一次，蘇東坡先去海南島北端的澄邁尋找好友趙夢得，不巧趙夢得北行未歸。他滿心遺憾，寫下一通尺牘，交給趙夢得的兒子，盼望能在渡海以後相見。

這幅《渡海帖》，被認為是蘇東坡晚年的書跡代表，黃庭堅看到這幅字時，不禁讚歎：「沉著痛快。」

無論對於蘇東坡，還是他之後任何一個被貶往海南的官員，橫渡瓊州海峽都將成為記憶中最深刻的一段旅程。宋代不殺文官，那座大海中的孤島，對宋代官員來說，幾乎是最接近死亡的地帶。因此，南渡與北歸，往往成為羈束與自由的轉捩點。

越過南嶺，經贛江入長江，船至真州(今江蘇省儀征市)時，蘇東坡跟米芾見了一面。米芾把他珍藏的《草聖帖》和《謝安帖》交給蘇東坡，請他寫跋，那是六月初一。兩天後，蘇東坡就瘴毒大作，猛瀉不止。到了常州(今江蘇省常州市)，蘇東坡的旅程，就再也不能繼續了。

七月裡，常州久旱不雨，天氣燥熱，蘇東坡病了幾十日，到二十六日時，已到了彌留之際。

他對自己的三個兒子說：「吾生無惡，死必不墜。」

意思是，我這一生沒做過虧心事，不會下地獄。

又說：「至時，慎毋哭泣，讓我坦然化去。」

如同蘇格拉底死前所說：「我要安靜地離開人世，請忍耐、鎮靜。」

蘇東坡病中，他在杭州時的舊友、徑山寺維琳方丈早已趕到他身邊。此時，他在蘇東坡耳邊大聲說：「端明宜勿忘西方！」

蘇東坡氣若遊絲地答道：「西方不無，但個裡著力不得！」

錢世雄也湊近他的耳畔大聲說：「固先生平時履踐至此，更須著力！」

蘇東坡又答道：「著力即差！」

蘇東坡的回答再次表明了他的人生觀念：世間萬事，皆應順其自然；能否度至西方極樂世界，也要看緣分，不可強求。他寫文章，主張「隨物賦形」，所謂「行於所當行」，「止於所不可不止」，他的人生觀，也別無二致。

蘇邁含淚上前詢問後事，蘇東坡沒有做出任何回應，溘然而逝。

那一年，是西元1101年。

蘇東坡的生命裡沒有失敗，就像《老人與海》中聖地牙哥所說的一句話：「人不是為失敗而生的，一個人可以被毀滅，但不能給打敗。」

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