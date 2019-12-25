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孫悟空為何需要神仙相助

2019-12-25 11:24讀者雜誌

【玉樓／摘自《瞭望東方周刊》2019年第18期】

重讀《西遊記》，突然發現，孫悟空從花果山到取經路上，正好是一個人從孩童到成年人的心路歷程。

他的花果山歲月，宛如我們兒時常玩的遊戲。「你看他一個個：跳樹攀枝，採花覓果；拋彈子，麼兒；跑沙窩，砌寶塔；趕蜻蜓，撲虫八蠟，參老天，拜菩薩；扯葛藤，編草…」拋彈子、麼兒，就相當於我們小時候玩的丟石子遊戲；跑沙窩和砌寶塔，類似於我們玩的跳飛機。這個時期的孫悟空，很多的英雄行徑都帶有孩童式的無賴。

略舉兩例。

一是他學藝歸來，發現花果山旁邊的混世魔王欺壓他的猴子猴孫，於是前去理論。兩人首次對決，孫悟空赤手空拳，身長不足四尺，為公平起見，兩個人空拳對打。孫悟空是怎麼打的呢？

那魔王被悟空掏短脅，撞了襠，扭了幾處筋節，打得重了。這完全是孩童式的打法：掏脅下，撞襠下，都頗為無賴。把混世魔王打死，也不過是孫悟空大開殺戒的一個小小插曲。

第二個例子是他去東海龍宮。說是「借」兵器，但看中了定海神針之後，又想「借」一套披掛。東海龍王說這個我真沒有了，孫悟空說：「真個沒有，就和你試試此鐵(指剛到手的金箍棒)！」這裡的無理取鬧更是明顯。

而隨後發生的全書第一個高潮─孫悟空大鬧天宮，就是他這種孩童式胡鬧的一個巔峰。

孩童的頭腦和心性，超人的能力和武藝，這兩者結合在孫悟空身上，形成了一種可怕又迷人的矛盾。所以他用這種矛盾的力量去鬧天宮，效果當然驚天動地。

他大鬧天宮的舉動同時獲得了成人和孩童的同情及欣賞。孩子們很理解孫悟空，因為他有能力為自己出氣，有任何不滿和委屈，都能用最放縱的方式解決，非常解氣。成人們羨慕孫悟空，他不計後果的樣子，很像自己心底那個嚮往卻不可能成為的自己。他不計後果的背後是什麼？是他超乎尋常的能力。

孫悟空不拘禮數，從不應酬，在被壓在五行山下之前，過的是真正的「不知天高地厚」的生活。他以為有絕技傍身，得罪任何人都不要緊，他無賴又自私，虛榮又暴躁，一身的毛病。

圖／喻梁
圖／喻梁
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但被壓在五行山下之後，他的心性終於來了個180度的大轉變。

等他成為取經團的一員，我們發現，他走到了以前的對立面。

他被納入主流，成為一個「又紅又專」的專業人才，服務於天庭、人間和佛界。他的事業有了「紅頭文件」，得到多方支持。他所對抗過的六耳獼猴、牛魔王，甚至白骨精，本是他昔日的同道中人，但他們因為留在妖界，最終成為他的敵人。

取經路上的孫悟空，經常無意識地以自己在「妖界」的身分為恥。比如三打白骨精之後，他被唐僧趕走，回到了花果山。待到豬八戒去花果山把他請回來，他走到半路，還要下海去淨淨身子，聲稱回來這幾日，竟弄得身上有些妖精氣了，擔心師父是個愛乾淨的，會嫌棄他。

人們常問：為什麼在取經路上他常常需要借助各路神仙的幫助來收服那些妖怪？

因為取經路上的孫悟空，已經是一個團隊中的成年人，不再是大鬧天宮時單槍匹馬的個體了。

成年人在職場上最需要的是什麼呢？是資源。個人的業務能力固然重要，人脈、資源等也不可或缺。

在鎮元大仙那裡毀了人參果樹那一章，孫悟空藉著要救活人參果樹的緣由，到蓬萊仙境找了福祿壽三星，到方丈仙山，找到東華大帝君，又來到瀛洲，找瀛洲九老。孫悟空天南地北走了一圈，這一圈，除了是一次對人參果的宣傳，更是與仙界牛人們的聯絡之旅。孫悟空的人脈資源，通過這事件匯聚起來了。

取經路上的孫悟空，口頭禪依然是「何必在他人喉下取氣」，但他此時的高傲是因為有了主流社會做後盾，不羈只是一個姿態、一種外在的形式。一切的性質都在改變，他已經是一個人情練達的成年人了。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年1月號】

圖/讀者雜誌
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讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

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