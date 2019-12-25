親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

學者看總統政見會 韓猛攻、蔡防守、宋當公道伯

時間的河流與母親的光陰故事

2019-12-25 11:24讀者雜誌

【遠流／摘自中信出版集團《文化尋味》一書】

生命是一條長河，在時間的河流中，沒有人可以兩次踏入同一條河流。不管何時何地，我們踏入的都是不同的時間之河。

我對這個說法一直深信不疑。時間的河流不斷地向未來流去，逝水年華，我知道自己永遠不能回到以往的時間之河中。我只有一條生命的河流，不管我如何追憶過去、想像未來，都只能體驗自己每一次的時間之河。

直到母親在3年多前去世，我才發現自己的時間河流變得錯綜複雜起來，彷彿除了我自己的一條，還有一條母親的時間河流，伴隨著我的生命之河流淌。

母親在世時，我從來不曾想到母親的生命之河和我的會如此糾纏。雖然我的生命河流從母親的子宮源頭流出，但這條我自以為獨立的河流，早已如大江般奔向生命的海洋。我早已忘記母親子宮裡羊水的波動，早已不復憶起我的時間河流最早的源頭。

母親離開後，她不再只是那個母女關係中的母親，我突然意識到，母親是一個女人，也有她自己的時間長河。最奇異的是，我開始感知到母親的時間河流和我的之間存在的關聯。我發現，隨著母親的逝去，母親的時間河流竟然在我的生命中重生了。

母親生我那年才20歲，從師範學校畢業一年多。母親原是一個心高氣傲的女子，根本不想那麼年輕就走入婚姻，擔起家庭及母親的責任，但命運為母親安排了一條並非她心甘情願走的路。母親18歲那年，來自江蘇省的父親在台南的藥房中遇到了她。父親看上了這個白皙、害羞的少女，在付了一大筆聘金後，阿嬤阿公答應了父親的提親，讓他們的長女嫁給了大她14歲的男人。

就世俗的標準而言，母親嫁得不錯，她其實不需要去小學教書，但她堅持做職業婦女。

我看著母親結婚時的照片，以曾經在19歲時間之河中的我，進入她的時間之河。19歲的我還是個衝撞成規、充滿文藝熱情與愛情夢想的少女。我的人生剛開始朝具有無限可能的大海伸展，但母親的人生已經被社會及家庭規範成運河，承載著各種傳統的責任。

母親個人的不甘，換回了她整個娘家的安穩。父親之前一個人在臺灣，娶了母親之後，負擔起母親全家的生活費、教育費，成為親戚朋友口中最孝順的女婿。在人生的天平上，父親未免付出得過多；但在與母親關係的天平上，他也得到了許多。

母親在婚前戀愛過嗎？18歲以前的她是否有過充滿少女情懷的憧憬？母親曾在我17歲時，因我過於狂野、過著逃學離家的生活而告訴我她當年求學的困難。母親初中畢業後，因家庭變故無法繼續升高中，只得去食堂打工。但母親的初中老師堅持要這位一直是學校第一名的好學生繼續求學。他為她報名參加師範學校的入學考試，母親以第一名的成績考上了。他到她的家中去說服她的父母，告訴他們讀師範院校不用花錢，學校每個月還會給零用錢，可以貼補家用，於是母親獲得了求學的機會。

這位幫助過她的男老師，是否曾讓她這名女學生有過少女情懷呢？

當年37歲的母親對17歲的我，一直採取放任自流的管教方式，就是因為她希望我可以擁有她不曾擁有的人生，但她也不希望我因過分撒野而走上艱難的道路。

17歲的我，其實無法瞭解37歲的母親，甚至無法瞭解17歲的自己，更無法瞭解曾經也是17歲的母親。母親在67歲時離開人間，當時47歲的我，突然跨進了母親的時間之河。

圖／李小光
圖／李小光
分享

47歲的我，早已理解17歲的我是怎麼一回事，同時也瞭解了17歲時的母親的生命狀態。但在母親生前，我何曾感受過她的時間之河，何曾想到她也有過身為少女的時光？

47歲的我，懂得了自己的37歲及母親的37歲。在17歲的我看來，37歲的母親是相當老的女人；37歲的我，卻覺得自己仍然很年輕。選擇不做母親的我，沒有一個孩子來對應我的年齡，所以讓有著37歲身體的我，依然保持著27歲的心境。

但母親的27歲、37歲是如何度過的呢？身為女兒，我看到的從來只是身為母親的她，而不是一個處於不同年紀與歲月階段的女人，更不用說去想她的心理狀態。母親27歲時，我7歲，她會帶著我去裁縫店做母女同款的洋裝。但我可曾好好看過母親27歲時年輕的身影？這些影像並不曾留在我的心靈中，只留在斑駁的照片上。但母親去世後，當我終於進入她的時間之河時，突然可以憶起母親獨立的生命。我不再以女兒之眼，而是以女人之眼去注視母親作為女人的身影。

母親67歲時因卵巢癌去世。去世之前的半年，她一直處於極大的痛苦之中。奇怪的是，在母親離開前的最後一個月，我開始腹痛；而在母親結束痛苦時，我的腹痛也神奇地消失了。一般人說母女連心，對我而言，則是母女的卵巢與子宮之間的相連。

母親離開後，47歲的我立即懂得了自己47歲的生命狀態。我原本一直把47歲活成37歲，卻始終躲不開歲月的鏡子。如今已經一腳踏入母親時間之河的我，不只感受到17歲、27歲、37歲、47歲的母親，甚至開始懂得超越自己年齡階段的時間之河。通過母親，我開始面對自己47歲的身體和心靈。

47歲時的母親，考上了臺灣師範大學的夜校，花了幾年時間拿到一張在她的工作中派不上什麼用場的大學文憑。但這是母親人生的文憑，是讓她找回自己可以掌控的人生的一種方式。

47歲的我，一直活在自己可以掌控的人生中。不管是在工作、婚姻中，還是在人生目標上，都不太遵守社會規範的我，卻有著美滿幸福的生活。也許我成了母親有陰影的人生中光明的一面。在母親生前，我知道她一直以我為榮，又或者說，她可能羨慕我活出了她不能擁有的精彩人生。

47歲以前，我覺得自己和母親走的是根本不相連的兩條人生道路：我的自由相對她的不自由，我的幸福相對她的不幸福。在母親離開後，兩條原本各自奔騰的時間之河卻再度相連，讓我回憶起自己生命的源頭。我的時間之河中有母親的時間之河，母親的時間之河中有我的時間之河。

如今的我可以不依靠照片，而透過心靈之眼清楚地看到47歲的母親，不只是從腦子裡知道，而且是從心裡知道她為什麼要重回校園─唯有這種方式可以讓她脫離人生軌道，讓生命的火車開回年輕時曾經錯過的人生。

時間的河流，是一條可以反覆向前看或向後看的河流。原本我只能回顧自己的過去，卻因母親離去所帶來的永恆之眼，看到自己的未來與母親的過去交織的時間之河。

我知道自己必將走過母親所走過的旅程，我的子宮終將萎縮，我的肌膚終將失去潤澤，我體內的基因終將以母親記憶中的方式活動。母親的痛苦終將成為我的痛苦，雖然我的幸福從來不曾是母親的幸福。

如今，透過時間的河流，我走入了母親一生的光陰故事。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2020年1月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌
分享

讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

相關新聞

孫悟空為何需要神仙相助

2019-12-25 11:24

蘇東坡的南渡北歸

2019-12-25 11:24

項羽為什麼不肯定都關中

2019-12-25 11:24

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12

當你開學時 這世界已經很老了

2019-11-28 11:12

親密關係

2019-11-28 11:12

在雲端永生

2019-11-28 11:12

咬定幾句有用書

2019-10-30 12:51

活著活著就懂了

2019-10-30 12:50

最好的愛情是閒情

2019-10-30 12:50

王道士的笑

2019-10-30 12:50

《孤獨經濟》：你不知道一個人生活有多快樂

2019-10-02 13:07

一個人的文字迷宮

2019-10-02 13:07

畫史裡的文人雅集

2019-10-02 13:07

天下透明

2019-10-02 13:07

奢侈品包包和梅郵桶

2019-08-27 11:20

一生一次一世

2019-08-27 11:20

生命裡最純粹的東西在閃光

2019-08-27 11:20

總統畫像背後

2019-08-27 11:20

最壞的旅行經歷可能是最好的記憶

2019-07-29 10:31

「致良知」的境界

2019-07-29 10:31

車．馬．三生石

2019-07-29 10:29

福爾摩斯與金融危機

2019-07-29 10:29

為何「富不過三代」

2019-06-26 10:59

蛋炒飯

2019-06-26 10:59

帶兵的文人

2019-06-26 10:59

《千里江山圖》背後的祕密

2019-06-26 10:59
看更多

熱門文章

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

投信年終重兵集結的族群曝光

2019-12-19 12:52

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

要塑膠 還是要地球？我們又該如何戒掉這習慣

2019-12-19 11:38

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

2019-12-19 14:09

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

CIS需求旺 原相出頭天

2019-12-19 12:53

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

台股站穩一萬二 教你算出主力成本

2019-12-19 14:08

聚焦IC設計與生技成長股

2019-12-19 14:07

匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫排演暴怒失態

2019-12-17 15:20

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33

第一次大戰的美軍績效制 影響全球企業一百年！

2019-12-20 09:16

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top