時間的河流與母親的光陰故事

【遠流／摘自中信出版集團《文化尋味》一書】

生命是一條長河，在時間的河流中，沒有人可以兩次踏入同一條河流。不管何時何地，我們踏入的都是不同的時間之河。

我對這個說法一直深信不疑。時間的河流不斷地向未來流去，逝水年華，我知道自己永遠不能回到以往的時間之河中。我只有一條生命的河流，不管我如何追憶過去、想像未來，都只能體驗自己每一次的時間之河。

直到母親在3年多前去世，我才發現自己的時間河流變得錯綜複雜起來，彷彿除了我自己的一條，還有一條母親的時間河流，伴隨著我的生命之河流淌。

母親在世時，我從來不曾想到母親的生命之河和我的會如此糾纏。雖然我的生命河流從母親的子宮源頭流出，但這條我自以為獨立的河流，早已如大江般奔向生命的海洋。我早已忘記母親子宮裡羊水的波動，早已不復憶起我的時間河流最早的源頭。

母親離開後，她不再只是那個母女關係中的母親，我突然意識到，母親是一個女人，也有她自己的時間長河。最奇異的是，我開始感知到母親的時間河流和我的之間存在的關聯。我發現，隨著母親的逝去，母親的時間河流竟然在我的生命中重生了。

母親生我那年才20歲，從師範學校畢業一年多。母親原是一個心高氣傲的女子，根本不想那麼年輕就走入婚姻，擔起家庭及母親的責任，但命運為母親安排了一條並非她心甘情願走的路。母親18歲那年，來自江蘇省的父親在台南的藥房中遇到了她。父親看上了這個白皙、害羞的少女，在付了一大筆聘金後，阿嬤阿公答應了父親的提親，讓他們的長女嫁給了大她14歲的男人。

就世俗的標準而言，母親嫁得不錯，她其實不需要去小學教書，但她堅持做職業婦女。

我看著母親結婚時的照片，以曾經在19歲時間之河中的我，進入她的時間之河。19歲的我還是個衝撞成規、充滿文藝熱情與愛情夢想的少女。我的人生剛開始朝具有無限可能的大海伸展，但母親的人生已經被社會及家庭規範成運河，承載著各種傳統的責任。

母親個人的不甘，換回了她整個娘家的安穩。父親之前一個人在臺灣，娶了母親之後，負擔起母親全家的生活費、教育費，成為親戚朋友口中最孝順的女婿。在人生的天平上，父親未免付出得過多；但在與母親關係的天平上，他也得到了許多。

母親在婚前戀愛過嗎？18歲以前的她是否有過充滿少女情懷的憧憬？母親曾在我17歲時，因我過於狂野、過著逃學離家的生活而告訴我她當年求學的困難。母親初中畢業後，因家庭變故無法繼續升高中，只得去食堂打工。但母親的初中老師堅持要這位一直是學校第一名的好學生繼續求學。他為她報名參加師範學校的入學考試，母親以第一名的成績考上了。他到她的家中去說服她的父母，告訴他們讀師範院校不用花錢，學校每個月還會給零用錢，可以貼補家用，於是母親獲得了求學的機會。

這位幫助過她的男老師，是否曾讓她這名女學生有過少女情懷呢？

當年37歲的母親對17歲的我，一直採取放任自流的管教方式，就是因為她希望我可以擁有她不曾擁有的人生，但她也不希望我因過分撒野而走上艱難的道路。

17歲的我，其實無法瞭解37歲的母親，甚至無法瞭解17歲的自己，更無法瞭解曾經也是17歲的母親。母親在67歲時離開人間，當時47歲的我，突然跨進了母親的時間之河。 圖／李小光 分享 facebook

47歲的我，早已理解17歲的我是怎麼一回事，同時也瞭解了17歲時的母親的生命狀態。但在母親生前，我何曾感受過她的時間之河，何曾想到她也有過身為少女的時光？

47歲的我，懂得了自己的37歲及母親的37歲。在17歲的我看來，37歲的母親是相當老的女人；37歲的我，卻覺得自己仍然很年輕。選擇不做母親的我，沒有一個孩子來對應我的年齡，所以讓有著37歲身體的我，依然保持著27歲的心境。

但母親的27歲、37歲是如何度過的呢？身為女兒，我看到的從來只是身為母親的她，而不是一個處於不同年紀與歲月階段的女人，更不用說去想她的心理狀態。母親27歲時，我7歲，她會帶著我去裁縫店做母女同款的洋裝。但我可曾好好看過母親27歲時年輕的身影？這些影像並不曾留在我的心靈中，只留在斑駁的照片上。但母親去世後，當我終於進入她的時間之河時，突然可以憶起母親獨立的生命。我不再以女兒之眼，而是以女人之眼去注視母親作為女人的身影。

母親67歲時因卵巢癌去世。去世之前的半年，她一直處於極大的痛苦之中。奇怪的是，在母親離開前的最後一個月，我開始腹痛；而在母親結束痛苦時，我的腹痛也神奇地消失了。一般人說母女連心，對我而言，則是母女的卵巢與子宮之間的相連。

母親離開後，47歲的我立即懂得了自己47歲的生命狀態。我原本一直把47歲活成37歲，卻始終躲不開歲月的鏡子。如今已經一腳踏入母親時間之河的我，不只感受到17歲、27歲、37歲、47歲的母親，甚至開始懂得超越自己年齡階段的時間之河。通過母親，我開始面對自己47歲的身體和心靈。

47歲時的母親，考上了臺灣師範大學的夜校，花了幾年時間拿到一張在她的工作中派不上什麼用場的大學文憑。但這是母親人生的文憑，是讓她找回自己可以掌控的人生的一種方式。

47歲的我，一直活在自己可以掌控的人生中。不管是在工作、婚姻中，還是在人生目標上，都不太遵守社會規範的我，卻有著美滿幸福的生活。也許我成了母親有陰影的人生中光明的一面。在母親生前，我知道她一直以我為榮，又或者說，她可能羨慕我活出了她不能擁有的精彩人生。

47歲以前，我覺得自己和母親走的是根本不相連的兩條人生道路：我的自由相對她的不自由，我的幸福相對她的不幸福。在母親離開後，兩條原本各自奔騰的時間之河卻再度相連，讓我回憶起自己生命的源頭。我的時間之河中有母親的時間之河，母親的時間之河中有我的時間之河。

如今的我可以不依靠照片，而透過心靈之眼清楚地看到47歲的母親，不只是從腦子裡知道，而且是從心裡知道她為什麼要重回校園─唯有這種方式可以讓她脫離人生軌道，讓生命的火車開回年輕時曾經錯過的人生。

時間的河流，是一條可以反覆向前看或向後看的河流。原本我只能回顧自己的過去，卻因母親離去所帶來的永恆之眼，看到自己的未來與母親的過去交織的時間之河。

我知道自己必將走過母親所走過的旅程，我的子宮終將萎縮，我的肌膚終將失去潤澤，我體內的基因終將以母親記憶中的方式活動。母親的痛苦終將成為我的痛苦，雖然我的幸福從來不曾是母親的幸福。

如今，透過時間的河流，我走入了母親一生的光陰故事。

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