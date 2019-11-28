親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣哪些城市真的做好準備？

國際認證的暴行 22人權組織要求聯合國譴責港府

在雲端永生

2019-11-28 11:12讀者雜誌

【水雲間／《青年參考》2019年9月27日，圖／王青】

永生，是人類不滅的執念。埃及法老興建金字塔以期復活；秦始皇派徐福去海外尋找不死仙藥；16世紀西班牙探險家德萊昂試圖尋找常春之泉；近幾十年來，將軀體冷凍，幻想有朝一日復甦的嘗試屢見不鮮…用著名導演伍迪‧艾倫的話說：「我不想通過我的作品獲得不朽，我想長生不老。」

夢想總是要有的，萬一實現了呢？據美國《華盛頓郵報》近日報導，78歲的作家安德魯‧卡普蘭決定成為世界上首位「數位人」，將自己的記憶、情感、意識乃至潛意識透過技術手段保存至雲端，讓虛擬的自己「永垂不朽」。如果一切按計畫進行，在未來幾十年甚至上百年間，一代又一代人可以透過移動設備等平臺與「卡普蘭」互動，聽他講故事，和他聊天，向他提問，聽取人生經驗…

「聽聽爺爺的爺爺怎麼說」

「爸媽已經去世幾十年了，但我發現自己仍然會想他們，我真的很想向他們尋求一些建議，或者只是為了得到安慰。」卡普蘭告訴《華盛頓郵報》，「我認為這種衝動永遠不會消失。」

卡普蘭的人生和許多人不同。第三次中東戰爭期間，他先後在美國陸軍和以色列陸軍服役，中央情報局多次試圖招募他。後來，他成為一家技術通信公司的總裁，政府機構和一些大公司是他的客戶。他更著名的身分是編劇和間諜小說家，憑藉間諜驚悚系列小說《蠍子》和《國土安全》而廣為人知。

通過製作一個人工智慧版的自己，卡普蘭希望在肉身消亡後仍然能貢獻出畢生經驗來幫助子孫。「我兒子三十來歲，我希望『虛擬的我』對他和他的孩子有價值。」比如，多年後的一天，他的後代或許會被某個問題困擾，然後自言自語：「讓我聽聽爺爺的爺爺是怎麼說的。」

圖／王青
圖／王青
分享

卡普蘭以「小白鼠」自居。「在我這個年紀成為先鋒人士，有點兒出人意料。但為什麼不呢？」他委託名為「來世」的創業公司創造自己的虛擬化身AndyBot。這個化身將永遠存在，並允許未來的人們訪問其記憶。

「來世」公司的網站上寫道：「我們的目標是捕捉人們的精神，使其不朽。」該公司由索尼婭‧塔拉蒂和詹姆斯‧弗拉霍斯共同創辦，前者是個人遺產顧問，後者是因創建了「爸爸機器人」程式而聞名的人工智慧設計師。

弗拉霍斯的父親死於癌症。幾年後，家中的電話裡還保留著父親的語音，「因為媽媽不捨得讓爸爸的聲音消失」。為幫助母親走出悲痛，弗拉霍斯設計了「爸爸機器人」，透過該程式，家人可以隨時聽到其父談論生活、唱歌和講笑話。

消息流傳開來，許多人找到弗拉霍斯，希望為逝去的親人創建類似的程式。這讓弗拉霍斯看到了商機，決定進入尚未開發的虛擬人市場，創建「來世」。卡普蘭欣然接受了這家初創公司的邀約，成為史上首位「數位人」。「來世」公司的一句廣告語深深地打動了他：「永遠不要失去你愛的人。」

相較於簡單的「爸爸機器人」，「來世」公司主推的產品是更複雜、更人性化的虛擬模型，能與人類進行深層次的交流互動，宛如真人在世。譬如，假若你的祖母在「來世」公司回答了大量關於她的童年、婚姻和重要事件的問題，公司便可將她的聲音乃至思維邏輯透過資料演算法轉換、重塑，成為音頻。

「來世」公司網站稱，目前已有超過4.4萬人報名，希望自己或親人像卡普蘭一樣，以智慧化身的形式「無限期地活下去」。

2045年，永生將成為現實？

俄羅斯億萬富翁德米特里‧伊茨科夫說話彬彬有禮，甚至有點兒害羞。然而，人們對他說得最多的一句話是：「你瘋了嗎？」

相比「來世」公司的探索，伊茨科夫2011年發起的「俄羅斯2045」計畫，又稱「阿凡達」計畫更加野心勃勃、天馬行空。該計畫宣稱，將透過先進的科技延長人的生命，直至實現「不死之身」。5000多名科研人員和志願者參加了這一計畫。

據《紐約時報》報導，「阿凡達」計畫擬分4個階段進行：第一階段(到2020年)，打造可通過人腦遙控的機器人；第二階段(到2025年)，將已去世的人的大腦移植到機器人身上；第三階段(到2035年)，研發出可以存儲性格和記憶的「人造大腦」；第四階段(到2045年)，打造出真正的「虛擬人」，即具有人類的思維、意識和感情，但沒有肉體的全息影像。

伊茨科夫是受好萊塢科幻電影《時間機器》啟發。在那部電影中，主人公穿越到80萬年後的地球，竟遇到了自己在21世紀見過的一個朋友。原來，這位朋友是「虛擬人」，看起來和真人一模一樣，擁有人類的情感和記憶，實際上卻是一個核能驅動的大型資料庫，已經見證了幾十萬年的滄海桑田。

谷歌首席未來學家雷蒙德‧庫茲維爾也堅信，2045年是機器智慧挑戰人類智慧的「奇點」，每個人的大腦在生命結束前都可被轉換為數位存儲下來。美國「未來學」網站稱，過去30年裡，庫茲威爾關於科技發展的預言有86%已經成真。關於「2045」的預言會全部應驗嗎？眼下，距「阿凡達」計畫第一階段的結束時間只剩3個月了，該計畫官網上並未給出最新進展。但無論如何，對一些渴望永生的人來說，等待一項最早也要在2045年才會成功的計畫顯得遙不可及。許多人選擇了比較「傳統」的策略：把自己冷凍起來，寄希望於進步的科技能將自己「拉回現世」。

迄今為止，還未有科學證據表明，種種起死回生的夢想可以成為現實。愛爾蘭作家馬克‧歐‧康奈爾在《成為機器》中將追求永生的人稱為「超人類主義者」，他們的故事五花八門。美國《新共和》雜誌網站援引了一些案例：一位生物醫藥專家，把死亡看作一種可以被治癒的疾病；一位神經學家，致力於「上傳」思維，希望創造「情感機器」；一位社會活動家，呼籲起草《超人類主義者權利法案》，以確保「人類、有知覺的人工智慧體、電子人及其他高級智慧生命形態被賦予平等的、免於承受非自願痛苦的權利」…康奈爾用審視的目光寫道：「『未來』這個概念從來就是財富之源，你越是把它說得抽象模糊，就越是有利可圖。」

永生：人類不能承受之重

逝者長已矣？人類不答應。可是，追求「永生」可能帶來的倫理困境，同樣是不能承受之重。正如「未來學」網站所言：「一個更好的自己永生於世間，是否將帶來更多的恐慌？」任何科技都是雙刃劍，帶來進步的同時,往往意味著危機。

人們普遍擔心，假如「永生」成為現實，擁有更多金錢、權力的人必將擁有更多改造自己的資本，階層固化將加劇，社會矛盾將激化。

《新共和》援引比爾‧蓋茲在一次演講中的話說：「在我們還沒有擺脫瘧疾和肺結核的時候，有錢人卻在為活得更長甚至追求永生而投資，這太自私了。」誠然，追求永生的一系列試驗也是科技進步的一部分，其研究者宣稱，自己的工作將造福全人類。但問題是：未來會是什麼樣？未來屬於誰？

永生還將給法律、倫理和社會關係等帶來巨大挑戰。《新共和》指出，如果人類平均壽命延長到100歲甚至更長，社會、經濟和環境都將發生劇變。假設「嬰兒潮」那一代人還能再投50年票，一個國家的政治版圖會變成什麼樣？如果人們在65歲時退休，然後再活100年，退休保障系統又會是什麼樣？

「對超人類主義的追求，恰逢西方民主空前脆弱之時。」《新共和》寫道，當今世界的財富越發集中於一小群人手中，未來一直是不確定的，但對如今許多人來說，未來格外暗淡。想像一個超人類主義宏願全部成真的未來，似乎是令人興奮的思維實驗，但興奮很快就會退潮：「地太少、人太多，而且，如果人腦資訊都是從一個世紀前上傳來的，它們都會變得像廢舊軟體。」

加拿大倫理學家瑞秋‧哈里伯頓也在《卡普頓觀察》雜誌上寫道：「奧德修斯曾被賦予永生，但他拒絕了。」正因生命有限，這位希臘英雄的歡樂與悲傷、成功與失敗才有了意義。文章接著質疑：「如果我們可以長生不老，那永生的目的是什麼呢？僅僅是增加我們擁有的主觀愉悅嗎？對一些人來說，這就是永生的全部含義。」

史蒂芬‧霍金生前多次表達對人類追求永生的擔憂：「對人類而言，人工智慧的崛起可謂『不成功便成仁』。」霍金指出，「但究竟是『成功』還是『成仁』，誰也說不清。」

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年12月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌
分享

讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

相關新聞

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12

當你開學時 這世界已經很老了

2019-11-28 11:12

親密關係

2019-11-28 11:12

咬定幾句有用書

2019-10-30 12:51

活著活著就懂了

2019-10-30 12:50

最好的愛情是閒情

2019-10-30 12:50

王道士的笑

2019-10-30 12:50

《孤獨經濟》：你不知道一個人生活有多快樂

2019-10-02 13:07

一個人的文字迷宮

2019-10-02 13:07

畫史裡的文人雅集

2019-10-02 13:07

天下透明

2019-10-02 13:07

奢侈品包包和梅郵桶

2019-08-27 11:20

一生一次一世

2019-08-27 11:20

生命裡最純粹的東西在閃光

2019-08-27 11:20

總統畫像背後

2019-08-27 11:20

最壞的旅行經歷可能是最好的記憶

2019-07-29 10:31

「致良知」的境界

2019-07-29 10:31

車．馬．三生石

2019-07-29 10:29

福爾摩斯與金融危機

2019-07-29 10:29

為何「富不過三代」

2019-06-26 10:59

蛋炒飯

2019-06-26 10:59

帶兵的文人

2019-06-26 10:59

《千里江山圖》背後的祕密

2019-06-26 10:59
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

從國家地理130年的影像資料庫 看百年來女性地位的變化

2019-11-21 12:20

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

2020年三大轉機族群

2019-11-27 10:39

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top