在雲端永生

【水雲間／《青年參考》2019年9月27日，圖／王青】

永生，是人類不滅的執念。埃及法老興建金字塔以期復活；秦始皇派徐福去海外尋找不死仙藥；16世紀西班牙探險家德萊昂試圖尋找常春之泉；近幾十年來，將軀體冷凍，幻想有朝一日復甦的嘗試屢見不鮮…用著名導演伍迪‧艾倫的話說：「我不想通過我的作品獲得不朽，我想長生不老。」

夢想總是要有的，萬一實現了呢？據美國《華盛頓郵報》近日報導，78歲的作家安德魯‧卡普蘭決定成為世界上首位「數位人」，將自己的記憶、情感、意識乃至潛意識透過技術手段保存至雲端，讓虛擬的自己「永垂不朽」。如果一切按計畫進行，在未來幾十年甚至上百年間，一代又一代人可以透過移動設備等平臺與「卡普蘭」互動，聽他講故事，和他聊天，向他提問，聽取人生經驗…

「聽聽爺爺的爺爺怎麼說」

「爸媽已經去世幾十年了，但我發現自己仍然會想他們，我真的很想向他們尋求一些建議，或者只是為了得到安慰。」卡普蘭告訴《華盛頓郵報》，「我認為這種衝動永遠不會消失。」

卡普蘭的人生和許多人不同。第三次中東戰爭期間，他先後在美國陸軍和以色列陸軍服役，中央情報局多次試圖招募他。後來，他成為一家技術通信公司的總裁，政府機構和一些大公司是他的客戶。他更著名的身分是編劇和間諜小說家，憑藉間諜驚悚系列小說《蠍子》和《國土安全》而廣為人知。

通過製作一個人工智慧版的自己，卡普蘭希望在肉身消亡後仍然能貢獻出畢生經驗來幫助子孫。「我兒子三十來歲，我希望『虛擬的我』對他和他的孩子有價值。」比如，多年後的一天，他的後代或許會被某個問題困擾，然後自言自語：「讓我聽聽爺爺的爺爺是怎麼說的。」 圖／王青 分享 facebook

卡普蘭以「小白鼠」自居。「在我這個年紀成為先鋒人士，有點兒出人意料。但為什麼不呢？」他委託名為「來世」的創業公司創造自己的虛擬化身AndyBot。這個化身將永遠存在，並允許未來的人們訪問其記憶。

「來世」公司的網站上寫道：「我們的目標是捕捉人們的精神，使其不朽。」該公司由索尼婭‧塔拉蒂和詹姆斯‧弗拉霍斯共同創辦，前者是個人遺產顧問，後者是因創建了「爸爸機器人」程式而聞名的人工智慧設計師。

弗拉霍斯的父親死於癌症。幾年後，家中的電話裡還保留著父親的語音，「因為媽媽不捨得讓爸爸的聲音消失」。為幫助母親走出悲痛，弗拉霍斯設計了「爸爸機器人」，透過該程式，家人可以隨時聽到其父談論生活、唱歌和講笑話。

消息流傳開來，許多人找到弗拉霍斯，希望為逝去的親人創建類似的程式。這讓弗拉霍斯看到了商機，決定進入尚未開發的虛擬人市場，創建「來世」。卡普蘭欣然接受了這家初創公司的邀約，成為史上首位「數位人」。「來世」公司的一句廣告語深深地打動了他：「永遠不要失去你愛的人。」

相較於簡單的「爸爸機器人」，「來世」公司主推的產品是更複雜、更人性化的虛擬模型，能與人類進行深層次的交流互動，宛如真人在世。譬如，假若你的祖母在「來世」公司回答了大量關於她的童年、婚姻和重要事件的問題，公司便可將她的聲音乃至思維邏輯透過資料演算法轉換、重塑，成為音頻。

「來世」公司網站稱，目前已有超過4.4萬人報名，希望自己或親人像卡普蘭一樣，以智慧化身的形式「無限期地活下去」。

2045年，永生將成為現實？

俄羅斯億萬富翁德米特里‧伊茨科夫說話彬彬有禮，甚至有點兒害羞。然而，人們對他說得最多的一句話是：「你瘋了嗎？」

相比「來世」公司的探索，伊茨科夫2011年發起的「俄羅斯2045」計畫，又稱「阿凡達」計畫更加野心勃勃、天馬行空。該計畫宣稱，將透過先進的科技延長人的生命，直至實現「不死之身」。5000多名科研人員和志願者參加了這一計畫。

據《紐約時報》報導，「阿凡達」計畫擬分4個階段進行：第一階段(到2020年)，打造可通過人腦遙控的機器人；第二階段(到2025年)，將已去世的人的大腦移植到機器人身上；第三階段(到2035年)，研發出可以存儲性格和記憶的「人造大腦」；第四階段(到2045年)，打造出真正的「虛擬人」，即具有人類的思維、意識和感情，但沒有肉體的全息影像。

伊茨科夫是受好萊塢科幻電影《時間機器》啟發。在那部電影中，主人公穿越到80萬年後的地球，竟遇到了自己在21世紀見過的一個朋友。原來，這位朋友是「虛擬人」，看起來和真人一模一樣，擁有人類的情感和記憶，實際上卻是一個核能驅動的大型資料庫，已經見證了幾十萬年的滄海桑田。

谷歌首席未來學家雷蒙德‧庫茲維爾也堅信，2045年是機器智慧挑戰人類智慧的「奇點」，每個人的大腦在生命結束前都可被轉換為數位存儲下來。美國「未來學」網站稱，過去30年裡，庫茲威爾關於科技發展的預言有86%已經成真。關於「2045」的預言會全部應驗嗎？眼下，距「阿凡達」計畫第一階段的結束時間只剩3個月了，該計畫官網上並未給出最新進展。但無論如何，對一些渴望永生的人來說，等待一項最早也要在2045年才會成功的計畫顯得遙不可及。許多人選擇了比較「傳統」的策略：把自己冷凍起來，寄希望於進步的科技能將自己「拉回現世」。

迄今為止，還未有科學證據表明，種種起死回生的夢想可以成為現實。愛爾蘭作家馬克‧歐‧康奈爾在《成為機器》中將追求永生的人稱為「超人類主義者」，他們的故事五花八門。美國《新共和》雜誌網站援引了一些案例：一位生物醫藥專家，把死亡看作一種可以被治癒的疾病；一位神經學家，致力於「上傳」思維，希望創造「情感機器」；一位社會活動家，呼籲起草《超人類主義者權利法案》，以確保「人類、有知覺的人工智慧體、電子人及其他高級智慧生命形態被賦予平等的、免於承受非自願痛苦的權利」…康奈爾用審視的目光寫道：「『未來』這個概念從來就是財富之源，你越是把它說得抽象模糊，就越是有利可圖。」

永生：人類不能承受之重

逝者長已矣？人類不答應。可是，追求「永生」可能帶來的倫理困境，同樣是不能承受之重。正如「未來學」網站所言：「一個更好的自己永生於世間，是否將帶來更多的恐慌？」任何科技都是雙刃劍，帶來進步的同時,往往意味著危機。

人們普遍擔心，假如「永生」成為現實，擁有更多金錢、權力的人必將擁有更多改造自己的資本，階層固化將加劇，社會矛盾將激化。

《新共和》援引比爾‧蓋茲在一次演講中的話說：「在我們還沒有擺脫瘧疾和肺結核的時候，有錢人卻在為活得更長甚至追求永生而投資，這太自私了。」誠然，追求永生的一系列試驗也是科技進步的一部分，其研究者宣稱，自己的工作將造福全人類。但問題是：未來會是什麼樣？未來屬於誰？

永生還將給法律、倫理和社會關係等帶來巨大挑戰。《新共和》指出，如果人類平均壽命延長到100歲甚至更長，社會、經濟和環境都將發生劇變。假設「嬰兒潮」那一代人還能再投50年票，一個國家的政治版圖會變成什麼樣？如果人們在65歲時退休，然後再活100年，退休保障系統又會是什麼樣？

「對超人類主義的追求，恰逢西方民主空前脆弱之時。」《新共和》寫道，當今世界的財富越發集中於一小群人手中，未來一直是不確定的，但對如今許多人來說，未來格外暗淡。想像一個超人類主義宏願全部成真的未來，似乎是令人興奮的思維實驗，但興奮很快就會退潮：「地太少、人太多，而且，如果人腦資訊都是從一個世紀前上傳來的，它們都會變得像廢舊軟體。」

加拿大倫理學家瑞秋‧哈里伯頓也在《卡普頓觀察》雜誌上寫道：「奧德修斯曾被賦予永生，但他拒絕了。」正因生命有限，這位希臘英雄的歡樂與悲傷、成功與失敗才有了意義。文章接著質疑：「如果我們可以長生不老，那永生的目的是什麼呢？僅僅是增加我們擁有的主觀愉悅嗎？對一些人來說，這就是永生的全部含義。」

史蒂芬‧霍金生前多次表達對人類追求永生的擔憂：「對人類而言，人工智慧的崛起可謂『不成功便成仁』。」霍金指出，「但究竟是『成功』還是『成仁』，誰也說不清。」

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2019年12月號】