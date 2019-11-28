親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣哪些城市真的做好準備？

國際認證的暴行 22人權組織要求聯合國譴責港府

親密關係

2019-11-28 11:12讀者雜誌

【從容／摘自微信公眾號「閆紅和陳思呈」】

接近青春期的兒子對我頗為冷淡。我替他擔心蚊子，他說：「沒有蚊子，媽媽，你現在嗡嗡嗡的說話聲倒是很像一隻蚊子。」

作為一個非常看重親密關係的人，我心裡多少有點失落。周末外出應酬的話，我會覺得對不起孩子，哪怕他不需要這份陪伴。這更像我的價值觀的表達：儘管在親子方面沒有做得多好(能力問題)，但在價值觀上，我認為親密關係是生活裡非常重要甚至唯一重要的事。

這個說不清是好是壞的觀念導致我為一部喜劇電影流淚。

電影名叫《顛父人生》，是德國女導演瑪倫‧艾德執導的第三部電影。

這是一個誇張而荒誕的親情故事。一個年逾六十的父親，試圖參與到成年女兒的生活中，甚至想指導她的人生─當然，結果是狼狽和滑稽的，有點像我為兒子趕蚊子事件的放大版。

分享

父親專程趕到羅馬尼亞，就是為了當面給女兒送上生日禮物─一個奶酪擦子。這個廚具在父親看來是高品質生活的象徵，而忙碌的女兒只覺得父親的到來是添亂，禮物更是一個無聊且沒用的累贅。接下來，女兒繼續忙亂不已，父親試圖幫忙，結果全是幫倒忙。他幾乎是被女兒趕走的，但他捨不得走，又化裝成一個叫托尼‧厄德曼的人，在酒吧裡「偶遇」女兒，試圖繼續參與女兒的生活。

父親有著令人尷尬的不合時宜的幽默，他逃避現實，沒有真正理解女兒的生活處境。作為一個離婚獨居的寂寞老人，他的生活裡有價值的也許只有這份父女關係，為此，他不惜放棄自尊。他對親密關係的渴望和不合時宜的努力，令人惻然。

分享

世界就是這麼滑稽，有時候父母千辛萬苦付出，孩子卻不想要；也有孩子苦苦索求，父母卻不給。關於後一種現象，有一部更出名的電影─《令人討厭的松子的一生》。

松子的童年在討好父親中度過，好像父親的態度就是她的全部。她有一個很愛她的妹妹，但她恨這個妹妹，因為父親就是因為過度關注妹妹才忽略了她。她長得很美，卻沒有自信，一生裡的親密關係全是失敗的，自己的生活過得一團糟。

松子也許是令人同情的，但她的問題在於，對父愛的渴求使她完全放棄了生活的其他部分。她為所欲為地做了很多自己根本沒有辦法負責的事：為了可以早點洗澡，就承認偷了錢；為了讓對方不揭發她，就讓對方看她的身體。這些令人匪夷所思的事情，都應該歸咎於父親不愛她嗎？

應該歸咎於她過分地需要一份愛。沒有得到這份愛，她彷彿有了對命運撒嬌耍賴的理由，可以不為自己的行為負責。她自毀，彷彿不為父親所愛的自己，就不值得愛。

不管是松子，還是我，也許還有《顛父人生》中的父親，都有一個必須正視的問題：假如你得不到一份親密關係，或者得不到自己想要的親密關係，那麼這樣的人生是不是就不值得？答案是否定的，松子就是一個極端的例子，但我，作為一個被這個問題困擾的人，確實感到焦慮。有人說，真正幸福的人生狀態，是無所依附的狀態。

也有人幸運地找到了解決問題的辦法。比如中國導演畢贛─電影《路邊野餐》和《地球最後的夜晚》的導演，他拍這兩部電影都是在解決自己的內心問題，就是童年時不被母親所愛的心結。

分享

有影評人特別指出一個細節，畢贛小時候一直以為月亮是跟著自己走的，月亮在關心自己，但他不敢向老師求證，因為害怕一旦求證就會破壞這份幻覺。我們由此可以想像他童年時的孤獨。

畢贛是一個克服了原生家庭傷害的成功案例，他選擇用電影來承載和表達自己的痛苦。但世界上能成為導演的人不多，不為父母所愛的人卻不少，不為子女所愛的人也不少，他們如何找到自救的途徑，有沒有能力和才華自救，如何才能不成為另一個松子─起碼我願意對此保持警惕。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2019年12月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌
分享

讀者雜誌

《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美，深刻體驗人文與關懷；融合了文化、知識與趣味，雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞，遠離腥羶色，閱讀人性真善美，體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿，分享不同生活下的點點滴滴，小故事裡有著令人深深感動的人性光輝。

相關新聞

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12

當你開學時 這世界已經很老了

2019-11-28 11:12

在雲端永生

2019-11-28 11:12

咬定幾句有用書

2019-10-30 12:51

活著活著就懂了

2019-10-30 12:50

最好的愛情是閒情

2019-10-30 12:50

王道士的笑

2019-10-30 12:50

《孤獨經濟》：你不知道一個人生活有多快樂

2019-10-02 13:07

一個人的文字迷宮

2019-10-02 13:07

畫史裡的文人雅集

2019-10-02 13:07

天下透明

2019-10-02 13:07

奢侈品包包和梅郵桶

2019-08-27 11:20

一生一次一世

2019-08-27 11:20

生命裡最純粹的東西在閃光

2019-08-27 11:20

總統畫像背後

2019-08-27 11:20

最壞的旅行經歷可能是最好的記憶

2019-07-29 10:31

「致良知」的境界

2019-07-29 10:31

車．馬．三生石

2019-07-29 10:29

福爾摩斯與金融危機

2019-07-29 10:29

為何「富不過三代」

2019-06-26 10:59

蛋炒飯

2019-06-26 10:59

帶兵的文人

2019-06-26 10:59

《千里江山圖》背後的祕密

2019-06-26 10:59
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

從國家地理130年的影像資料庫 看百年來女性地位的變化

2019-11-21 12:20

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

2020年三大轉機族群

2019-11-27 10:39

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top