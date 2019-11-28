當你開學時 這世界已經很老了

【彭慧慧／摘自騰訊《大家》欄目】

回望拍攝《他鄉的童年》第一集日本、第二集芬蘭，萬千思緒不知從何落筆。桌旁剛好是唐諾的《盡頭》，有一頁被我狠心折過，是他講日本墓園裡為何滿是王維的詩。「日本的美學從根本上是王維的，比起中國人，日本人把王維推崇到極致，使用得更全面(包括他們寫十七個音的俳句，微型之詩)…」文末，他引用英國人卻斯特頓寫給朋友的詩：「我的朋友，當你我年輕的時候，世界已經很老了。」

這句話，幾乎概括了我拍攝《他鄉的童年》全部6集之後的感受：當我們討論童年時，這世界已經很老了。我們對教育感到焦慮，常常因為我們只看見眼前那一條筆直而狹隘的所謂「成功」、所謂「人生」的標準道路。可是，這世界蒼茫遼闊，繁華幽深，童年的眼睛本來最能與之相通，探究其祕密。如果從童年開始，就被送上一條人為的「成功」傳送帶，一個勁身不由己往前趕，那豈不是一筆生命的糊塗帳。而且，請放心，我接觸到的那些看閒書、興趣不主流的孩子，大部分成績都不差。他們在閱讀世界。 分享 facebook

開學季，首先願你認識自己，認識美。這是日本與芬蘭的教育教會我的事。

芬蘭是精神上距離日本最近的歐洲國家。早前看過一部電影《海鷗食堂》，講3個日本人去芬蘭開咖啡餐廳的故事，詳盡講述了兩國之間的「相看兩不厭」。拍攝最後一天，我還去了那家真實存在的「海鷗食堂」，裡面坐滿了慕名而來的日本遊客。芬蘭的設計、動畫在日本非常受歡迎。

日本家長也面臨擇校的問題。孩子兩歲時開始申請學前班，媽媽們也要拿著攻略四處打聽，早早報名。在芬蘭，相比之下就沒有太多選擇，父母向當地政府申請，政府會安排他們的孩子去鄰近的學校。因為他們相信每一個學校都一樣好。當地人告訴我，父母心裡也會有「小九九」，暗暗給學校排名，不過說實話，差距沒那麼大。

無論在日本還是在芬蘭，都可以看到教學設計首先要回答「究竟為何而教」這個問題。在日本拍攝的兩家幼稚園─蓮花和藤幼稚園，雖然風格不同，但都在把孩子教成「社會的人」，希望他們首先做一個強悍的個體，這樣才能成就一個更好的集體。芬蘭，更是以「回到生活真實話題，打通學科分類」的現象教育著稱。課堂上討論，解決的是現實生活中的問題，學到的不是「知識點」，而是融會貫通的「知識」、能夠反哺生活的認知。 分享 facebook

好的個體，第一步要認識自己，感受自我。

在日本蓮花幼稚園，孩子們一早起來花一個多小時晨練，不分寒暑。在我們拍攝期間，有天早上下雨，沙地上(日本幼稚園標配，沒有塑膠跑道)積了水，孩子們就玩起泥巴。小手小腳都沾滿了黑泥，操場旁有水龍頭，回教室前沖洗乾淨就好。課間、午餐後還有戶外運動。這家幼稚園曾經有60年「赤裸上身」的歷史，雖因輿論壓力而停止，但至今仍鼓勵孩子「薄著」，即少穿衣服。園長說，肌膚與空氣無礙接觸，孩子更能感受自己的身體。從小感知自我極其重要。「薄著」是一種習慣，不用害怕孩子被凍壞。可能是獨生子女等原因，中國家長似乎特別容易「擔憂」。蓮花幼稚園孩子的球鞋鞋櫃裡，每天都排列著孩子們的球鞋，上面寫著名字。飄雨那天，鞋櫃上多了一雙孤零零的中筒雨靴，上面寫著一個中國孩子的名字─從姓氏可以看出。大概其他日本家長都沒覺得早上下一陣雨需要什麼防護。我絲毫沒有嘲笑那位中國家長的意思，反而頓覺親切─那不就是我自己嗎？ 分享 facebook

藤幼稚園設計師手塚貴晴為鼓勵孩子們爬樹，在樹下安裝了安全網。即便如此，我還是會想起女兒爬高時，我的第一反應永遠是「下來！危險！」設計師手塚認為，最好的童年是「孩子自己有選擇」，就是說，孩子來決定想幹什麼，能夠探索到怎樣的邊界，而不是任由家長「擔憂」，為他們設限。家長只要織好那張安全網就好。

蓮花幼稚園的大運動量，在日本並不特殊。體能訓練受到普遍重視，因為幼時的體育鍛鍊影響長遠。所幸我的童年還沒有被「補課」大潮吞沒，每天早晨跟媽媽跑上至少一公里，終點的幸福是在一家羊肉麵館吃早餐。可能正因為如此，在密集拍攝的旅程中，我有時一天換一座城市，甚至直上直下青藏高原，都挺過來了。

芬蘭課堂的幸福祕密，也是在於作業少，戶外活動時間長。每天有長短不一的課間休息，最長的一次是45分鐘。他們認為孩子每日專注學習6小時，注意力就會達到飽和，繼續「塞進去」是無效的。在芬蘭那樣天寒地凍的北境，孩子們不論多厚的雪都跑出去活動。 分享 facebook

雖然好的教育都是因地制宜，由當地歷史、文化塑造，但自小透過身體認知自我，不也是樸素的道理？

芬蘭課堂裡的自我認知，我接觸到的是現象教育。9歲的孩子們要通過做手工、繪畫、iPad、鐘錶等瞭解「時間，我，在其他人中間」這樣宏大的主題。

透過用手掌丈量臉部，瞭解眼睛、耳朵的位置和比例；想一想什麼樣臉龐的動物可以在漫長的冬季生存下去；在鐘錶刻度中學習數學，以詩句記錄當下；高潮部分則是在敬老院與老人們互相臨摹臉龐，聽他們講兒時的故事。自然地，孩子們會在老人臉上看見皺紋─記錄「時間」的紋理。當我在課後問孩子們在「時間，我，在其他人中間」這個主題之中學會了什麼(以一個中國家長典型的「成果」導向思維)，他們竟告訴我「說不上來有什麼，但老人們講起的童年故事非常有意思」。老師的回答更驚人：「不論怎麼教，升到九年級的時候，他們都不會記得我教過的數學課，或者講過的課本內容，但他們很難忘記今天與老人們的交談。人只有在與他人的接觸中、與他人面對面的交談中，才能找到自己。沒有與他人的關係，你什麼也不是。」

好的教育，要從根本上理解「人」，進而理解「人與人」。無論蓮花幼稚園，還是藤幼稚園，都強調孩子之間的互動，把每一件事情做到盡善盡美，盡量少給其他人添麻煩。永遠要想到，你的舉動對其他人會產生什麼影響。個體之間的回聲與共振，才能造就集體。藤幼稚園園長「關門」的那個例子解釋了日本人的「完美主義」從何而來：一根用來拉門的橡膠條被故意做鬆了，以孩子的力氣，門不能一次關嚴。然而門關不嚴的時候，坐在靠門位置的孩子會覺得冷，那麼關門的孩子必須再去關一次，保證門嚴絲合縫─一個人做事是否完美，會對他人產生影響。如果每一個個體都能為他人著想，還需要「集體主義」教育嗎？ 分享 facebook

芬蘭人的害羞程度世界第一，並且不善社交。一所小學裡，專門設置了一塊「交朋友」大石頭。你如果想找朋友一起玩，卻羞於表達，可以坐在石頭上，自然就會有其他孩子過來找你。學校費盡心思幫孩子們建立人際關係(不是功利意義上的人際關係)。

這種「人」生來在「人與人」之中的觀念，我自己最近也深有體會。2019年7月底的旅途中，我接到外公去世的噩耗。還好趕得及，我第二天推掉所有工作，回去參加葬禮。雖然外公臥床已久，這一天的到來並不意外，但我還是忽然感到了「時間是有盡頭的」。因為你對時間的感受，正是來自你跟周圍人的相對位置。當你熟悉的人、珍視的人都在，你會覺得一切靜好，彷彿永恆。而當由這種關係構建的世界突然塌陷一角，生命的速度感就變了。

從日本到芬蘭，我一路在體驗他們對「人與人」的思考和身體力行。周圍的人，不管你喜歡還是厭惡─他們存在的目的，不是為了達成你的目標，他們的存在構成了你的「時間觀」，那個相對靜止的小世界。

然後是美。美育，在芬蘭與日本都是頭等大事。

我第一天進入蓮花幼稚園考察的時候，就被黑板上《論語》中的句子、松尾芭蕉的俳句、課桌上的《漢詩集》吸引。不需要孩子背誦，而是透過老師帶領誦讀，把詩的韻律帶給孩子。老師快速翻動的字卡，重複美的品格：沉靜、節制、真理，還有日語中意思更加廣闊的「愛情」。藤幼稚園則是以「真實」來栽培美感：帶著泥土的洋蔥、迎風垂掛的茄子，還有兩匹小馬做伴。孩子們在接近於「禪」的氛圍中自由跑動，感受陽光和空氣。

「真實」也在芬蘭小學的森林課中，它不但要孩子們尋找美妙的氣味，也要他們主動觸碰「噁心」的東西。沒有什麼是需要過濾的。芬蘭的城市中，無處不在的美術館、博物館、圖書館都有讓孩子玩耍的區域，藝術在生活中觸手可及。孩子們從小被「美」款待，長大後才會將「美」回饋給社會。美育的目的，並不是要比較誰畫畫得更好，誰能在比賽中拿獎。芬蘭人尤其排斥排名，排斥功利性的比較。

日本與芬蘭的社會，在我們看來，並不是完美的，或許都過於安靜有序，無處安放我們的「熱鬧」。可是萬千世界，如果我們能取其精華而用，一切都值得去看、去想。因為「世界已經很老了」，每一道皺褶都蘊藏智慧。開學了的你，不要著急，不要埋頭趕路。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2019年12月號】